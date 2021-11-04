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Оцените 15 кумиров нашего и нового поколений в одном возрасте

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Знаменитости всегда были для своих современников образцом для подражания: по стилю и манерам известных людей можно судить об интересах и моде целой эпохи. Времена меняются, а с ними и обитатели Голливуда. Многие из тех, кого мы с вами привыкли видеть на экранах телевизоров и кинотеатров, уже уступают ковровые дорожки своим более молодым преемникам.

Мы в AdMe.ru решили проследить разницу в идеалах поколений и сравнили знаменитостей недалекого прошлого с их современными коллегами в одном возрасте.

Бритни Спирс и Билли Айлиш — 19 лет

Киану Ривз и Эзра Миллер — 29 лет

Шакира и Ариана Гранде — 27 лет

Мэри-Кейт и Эшли Олсен и Карен Гиллан — 25 лет

Наталия Орейро и Селена Гомес — 29 лет

Пинк и Рита Ора — 25 лет

Милла Йовович и Белла Хадид — 24 года

Уилл Смит и Джейден Смит — 23 года

Леди Гага и Деми Ловато — 25 лет

Пэрис Хилтон и Эмили Ратаковски — 23 года

Кристина Агилера и Оливия Холт — 20 лет

Дженнифер Лопес и Зендея — 25 лет

Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе — 24 года

Линдси Лохан и Милли Бобби Браун — 16 лет

Аврил Лавин и Дуа Липа — 26 лет

А как считаете вы, сильно ли отличается новое поколение от своих предшественников? И если да, то чем?

Фото на превью PHOTOlink / Courtey Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
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