Оцените 15 кумиров нашего и нового поколений в одном возрасте
Знаменитости всегда были для своих современников образцом для подражания: по стилю и манерам известных людей можно судить об интересах и моде целой эпохи. Времена меняются, а с ними и обитатели Голливуда. Многие из тех, кого мы с вами привыкли видеть на экранах телевизоров и кинотеатров, уже уступают ковровые дорожки своим более молодым преемникам.
Мы в AdMe.ru решили проследить разницу в идеалах поколений и сравнили знаменитостей недалекого прошлого с их современными коллегами в одном возрасте.
Бритни Спирс и Билли Айлиш — 19 лет
Киану Ривз и Эзра Миллер — 29 лет
Шакира и Ариана Гранде — 27 лет
Мэри-Кейт и Эшли Олсен и Карен Гиллан — 25 лет
Наталия Орейро и Селена Гомес — 29 лет
Пинк и Рита Ора — 25 лет
Милла Йовович и Белла Хадид — 24 года
Уилл Смит и Джейден Смит — 23 года
Леди Гага и Деми Ловато — 25 лет
Пэрис Хилтон и Эмили Ратаковски — 23 года
Кристина Агилера и Оливия Холт — 20 лет
Дженнифер Лопес и Зендея — 25 лет
Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе — 24 года
Линдси Лохан и Милли Бобби Браун — 16 лет
Аврил Лавин и Дуа Липа — 26 лет
А как считаете вы, сильно ли отличается новое поколение от своих предшественников? И если да, то чем?
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