Оцените 15 кумиров нашего и нового поколений в одном возрасте

Знаменитости всегда были для своих современников образцом для подражания: по стилю и манерам известных людей можно судить об интересах и моде целой эпохи. Времена меняются, а с ними и обитатели Голливуда. Многие из тех, кого мы с вами привыкли видеть на экранах телевизоров и кинотеатров, уже уступают ковровые дорожки своим более молодым преемникам.