О чем говорит частое покалывание в руках

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Онемение кончиков пальцев и целой руки — распространенный симптом, который встречается у каждого 10-го человека в мире. Само покалывание может быть временным, результатом обычного переутомления или признаком серьезных проблем со здоровьем. AdMe.ru собрал для вас информацию, которая поможет понять, что пытается сказать наш организм, когда покалывает в руках.

Усталость и переутомление

Как проявляется. Поднимая тяжелую сумку и располагая запястья в неудобном положении, мы провоцируем давление на нервы, которые находятся близко к поверхности кожи. В итоге ощущается поверхностное покалывание во всех пальцах рабочей руки. Что делать. Неприятные ощущения часто пропадают, как только человек приходит в норму в плане сна и отдыха. В домашних условиях снять легкое онемение можно при помощи обычного массажа.

Недостаток витаминов

Как проявляется. Недостаток витаминов часто проявляется в покалывании и онемении пальцев левой руки или ноги. Витамины Е, В1, В6, В12 и ниацин необходимы для правильного функционирования нервов. К примеру, дефицит витамина В12 может привести к анемии . Что делать. Ответ очевиден: необходимо восстановить баланс витаминов и минералов в организме. Однако нелишним будет посоветоваться со специалистом, который пропишет правильную дозировку. Ведь избыток некоторых витаминов , например В6, также может привести к онемению конечностей.

Травмы позвоночника

Как проявляется. Различные проблемы в области позвоночника, в том числе остеохондроз и грыжа, как правило, подают сигнал на мизинец левой руки. В большинстве случаев это происходит из-за передавливания и повреждения нервов в межпозвоночных дисках. Что делать. Если вы много времени проводите в сидячем положении, позвоночные диски сдавливаются и затрагивают нервы. Врачи советуют почаще разминать спину, занимаясь йогой, гимнастикой или плаванием. Во всех случаях, связанных с серьезными травмами, никогда нельзя заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу.

Синдром запястного канала

Как проявляется. Туннельный синдром чаще всего проявляется покалыванием 3 пальцев руки (большого, указательного и среднего). Часто такая проблема настигает тех, кто выполняет одинаковые действия руками снова и снова (офисные работники, музыканты и т. д.). Из-за повторяющихся действий сухожилия набухают, нервы в основании кисти пережимаются и появляется онемение рук. Что делать. Простая гимнастика и разминка суставов может решить проблемы с покалыванием рук и предотвратить появление туннельного синдрома.

Проблемы с кровообращением

Как проявляется. Из-за давления на поверхностный нерв, травм кисти или плечевого сустава возникает онемение правой верхней конечности. Помимо этого, есть заболевания, первый симптом которых — онемение правой руки. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях перепады давления и спазм сосудов влияют на общее кровоснабжение и приводят к покалыванию в руках. Что делать. Для улучшения состояния сосудов конечностей им требуются дозированные физические нагрузки. Это прогулки в умеренном темпе и гимнастика. При более серьезных проблемах с кровообращением следует обратиться к врачу.

Болезнь Бюргера

Как проявляется. Такое заболевание чаще всего настигает курильщиков. Из-за постоянного насыщения организма никотином нарушается кровообращение, в результате чего происходит нехватка питательных веществ в организме, что проявляется в онемении сначала пальцев, а затем целой руки. Что делать. На текущий момент не имеется методов лечения, которые могли бы 100%-но гарантировать избавление от этой болезни. Первое, что важно сделать, — это отказаться от вредной привычки, чтобы приостановить развитие проблемы. Дальнейшее лечение — только по назначению врача.

Диабет

Как проявляется. Один из первых признаков диабета — покалывание в ступнях, которое поднимается выше по ногам и переходит в частичное покалывание участков руки (чаще левой). Это происходит из-за уменьшения притока крови к определенной области, повреждения нервных окончаний и волокон. Что делать. Диабет бывает двух типов. 1-й тип лечится при помощи инъекций инсулина на протяжении всей жизни. Диабет 2-го типа чаще всего связан с неправильным питанием, поэтому в первую очередь нужно сдать анализ крови и посетить диетолога.