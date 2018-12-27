Новогодняя история о том, кто такой Санта на самом деле
Учительница истории Лесли Раш рассказала своей подруге Черити Хатчинсон, как в ее семье уже несколько поколений принято рассказывать правду о Санта-Клаусе. А Черити, в свою очередь, поделилась этой удивительной традицией на своей страничке в фейсбуке, подав идею многим тысячам родителей. Ведь когда ребенок именно так узнает правду, он вовсе не чувствует себя обманутым, а, наоборот, осознает, что готов к большему.
AdMe.ru вдохновился этой замечательной новогодней историей и хочет поделиться ею и с вами.
Когда ребенку исполняется 6–7 лет и вы замечаете, что он начинает сомневаться в существовании Санты, значит, время пришло. Приведите ребенка в кафе и, когда сядете со своим заказом за стол, скажите: «Я вижу, что ты сильно вырос. Ты стал не только выше ростом, твоя душа и твое сердце стали больше». Тут стоит вспомнить несколько примеров хороших поступков и правильных решений ребенка за прошедшие годы.
«Возможно, ты видел, что некоторые Санты — это переодетые взрослые. А кое-кто говорит, что Санты вовсе не существует. Это говорят те, кто не готов им стать. Но я вижу, что ты готов».
Спросите у ребенка, за что он любит Санту. За его шапку, яркие сани, подарки, дух праздника? Пусть ребенок честно перечисляет все, что придет ему в голову. А вы постепенно направляйте его от подарков и сладостей к добрым поступкам и чувству удовлетворения, когда ты делаешь что-то для других безвозмездно.
«Теперь ты готов к своей первой работе в качестве Санты», — скажете вы. Попросите ребенка выбрать кого-нибудь: соседа, почтальона, продавца в магазине, одноклассника или учителя. Ребенок должен разузнать, в чем нуждается этот человек. Но делать это нужно незаметно и не рассказывать, что ты Санта. Быть Сантой — значит делать что-то бескорыстно.
Лесли рассказала историю, как ее сын стал Сантой
«Мой старший сын выбрал одну женщину, которая живет на нашей улице. Она была как типичный персонаж из некоторых мультфильмов: вокруг ее дома была изгородь, она никогда не подпускала к ней детей и часто жаловалась на детские крики. Наблюдая за нею, мой сын заметил, что по утрам женщина выходила забирать почту босиком, тогда он и решал, что ей нужны тапочки.
Мы сходили в магазин, купили тапочки, он красиво упаковал их, а сверху сделал надпись: „С Новым годом! От Санты“. Затем вечером подкрался и положил подарок под дверь. На следующее утро мы заметили, как соседка взяла подарок, огляделась и занесла его в дом.
Через 2 дня мой сын увидел, как она вышла забирать почту в этих самых тапочках. Его счастье не передать словами. Правда, пришлось напомнить ему, что НИКТО не должен знать, что он Санта, иначе он перестанет им быть. А в последующие годы он выбирал уже несколько человек и для каждого подбирал уникальный подарок. Когда подрос мой младший сын, то старший сам поговорил с ним. И теперь они оба Санты».
А вы Санта?
Суть этой истории в том, что ребенок не расстраивается, когда узнает, что его обманывали. Наоборот, он чувствует, что теперь он вырос и у него новая ответственность делать безвозмездное, тайное добро. Неважно, откуда вы. Вы можете называть себя Санта, Дед Мороз, Йоллупукки, Пер-Ноэль, Ноэль Баба. Ведь Санта — это не один человек, а все мы.