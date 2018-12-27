Новогодняя история о том, кто такой Санта на самом деле

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Учительница истории Лесли Раш рассказала своей подруге Черити Хатчинсон , как в ее семье уже несколько поколений принято рассказывать правду о Санта-Клаусе. А Черити, в свою очередь, поделилась этой удивительной традицией на своей страничке в фейсбуке, подав идею многим тысячам родителей. Ведь когда ребенок именно так узнает правду, он вовсе не чувствует себя обманутым, а, наоборот, осознает, что готов к большему.

Когда ребенку исполняется 6–7 лет и вы замечаете, что он начинает сомневаться в существовании Санты, значит, время пришло. Приведите ребенка в кафе и, когда сядете со своим заказом за стол, скажите: «Я вижу, что ты сильно вырос. Ты стал не только выше ростом, твоя душа и твое сердце стали больше». Тут стоит вспомнить несколько примеров хороших поступков и правильных решений ребенка за прошедшие годы.

«Возможно, ты видел, что некоторые Санты — это переодетые взрослые. А кое-кто говорит, что Санты вовсе не существует. Это говорят те, кто не готов им стать. Но я вижу, что ты готов».

Спросите у ребенка, за что он любит Санту. За его шапку, яркие сани, подарки, дух праздника? Пусть ребенок честно перечисляет все, что придет ему в голову. А вы постепенно направляйте его от подарков и сладостей к добрым поступкам и чувству удовлетворения, когда ты делаешь что-то для других безвозмездно.

«Теперь ты готов к своей первой работе в качестве Санты», — скажете вы. Попросите ребенка выбрать кого-нибудь: соседа, почтальона, продавца в магазине, одноклассника или учителя. Ребенок должен разузнать, в чем нуждается этот человек. Но делать это нужно незаметно и не рассказывать, что ты Санта. Быть Сантой — значит делать что-то бескорыстно.