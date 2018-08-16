7 вещей, которые полезно знать, прежде чем запивать антибиотик травяным чаем

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Врачи советуют прибегать к антибиотикам в крайних случаях. Народная медицина рекомендует переходить на природные аналоги. Но могут ли эти аналоги заменить фабричные лекарства, с какими побочными действиями чаще всего сталкиваются пациенты, развивают ли бактерии иммунитет к природным лекарствам и когда все же не стоит отказываться от антибиотиков?

Мы в AdMe.ru задались вопросами, с которыми люди все чаще приходят к врачам. И, возможно, у природы все же есть одобренный медициной способ помочь нам.

Антибиотики — это «химия»?

Александр Флеминг открыл пенициллин, один из первых антибиотиков, случайно — обнаружив плесень в пробирках. Первые антибиотики получали из грибков, позже стали использовать бактерии. А в дальнейшем науке удалось создать синтетические препараты. Они работают лучше антибиотиков природного происхождения: бактериям-возбудителям сложнее создавать против них механизм защиты. Их правильное название — антибактериальные химиопрепараты. Созданные в лаборатории или полученные естественным путем, все антибиотики состоят из химических соединений. Опасность заключается в другом: если бактерия-возбудитель выработает защиту против сильных антибиотиков, мы уже не сможем уничтожить ее лекарством. Тогда человеку остается надеяться только на собственную иммунную систему. Получить антибиотик в домашних условиях, пытаясь повторить опыты ученых, практически невозможно без специальных знаний и оборудования.

Так выглядело приготовление пенициллина в 1943 году.

Дело в том, что обычная плесень, к примеру, на хлебе не вырабатывает антибиотик, да и сам Флеминг вместе с коллегами потратил еще 10 лет на то, чтобы выделенный из другого вида плесени пенициллин стал «долгохранящимся» и пригодным для использования в медицине. Быстро выяснилось, что с каждым годом у все большего числа людей повторное использование антибиотиков вызывает аллергию, особенно лекарства из группы пенициллинов.

Оказалось, что, даже если взрослый человек часто лечится антибиотиками, у его детей может проявиться аллергия или резистентность к этим лекарствам. Пока единственный способ лечения антибиотиками для таких людей — десенсибилизация, то есть прием лекарства с постепенным увеличением дозы препарата. Современные врачи стараются предупредить подобное: укрепить иммунитет пациента, чтобы организм сам боролся с возбудителями там, где еще можно обойтись без антибиотика. Например, если у вас обычная простуда, организм справится с ней самостоятельно.

Когда антибиотики бесполезны?

При любых вирусных заболеваниях, в том числе таких: ОРВИ;

грипп;

боли в горле (кроме ангины);

насморк, если не доказано, что он вызван бактериальной инфекцией.

Когда не стоит отказываться от антибиотиков:

Острые формы бактериальных инфекций, проходящие на фоне высокой температуры и иных факторов, которые могут серьезно угрожать здоровью и жизни пациента: воспаление легких (пневмония);

кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез и др.);

бактериальные заболевания носоглотки (гайморит, отит, ангина, ринофарингит и др.);

инфекции мочевыводящих путей (острый цистит, пиелонефрит и др.);

заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз и др.).

Опасно ли есть мясо животных, которых лечили антибиотиками?

Да, если оно не прошло термическую обработку. Ученые справедливо опасаются бактерий, которые развили резистентность из-за контакта с антибиотиками. Чем больше контактов, тем выше риск мутации и появления супербактерий, с которыми врачи не справятся. Опасно есть стейки (кроме степени прожарки well done), сырую рыбу, сырые яйца и пить непастеризованное молоко. Попадая с экскрементами в окружающую среду, эти же бактерии проникают в почву и источники воды, поэтому овощи и фрукты надо тщательно мыть. Нельзя отказываться от антибиотиков в животноводстве, но нужно использовать их только в качестве лекарств, а не для «профилактики» или стимуляции роста.

Лук, чеснок, имбирь называют природными антибиотиками. Они правда работают?

Существуют растения и натуральные продукты, содержащие вещества, которые активно противостоят вирусам, бактериям, грибкам и паразитам. На протяжении тысячелетий люди пользуются ими, чтобы укрепить иммунитет или справиться с болезнью. Называть их природными антибиотиками неверно: они работают иначе и поэтому не способны заменить антибиотики в полной мере. При лечении без наблюдения врача они могут нанести серьезный вред здоровью. В Китае народная медицина действительно широко использует травы, поэтому в реанимацию до сих пор попадает много людей с отравлениями. Опасно дополнять курс лечения лекарствами растительного происхождения. Например, если с пероральными контрацептивами пить лекарства на основе зверобоя, можно забеременеть (если не использовали иные способы предохранения). Узнать, как медицина относится к натуральным лекарствам, можно на этом сайте.

Загадка: сыр с плесенью содержит антибиотик?

Ответ: нет. Для производства сыра используются иные виды грибков, но периодически есть сыр с плесенью в небольших дозах полезно для работы ЖКТ. Рассказы о том, что работники, которые делают горгонзолу, никогда не болеют, лишь миф.

Какие натуральные препараты рекомендуют врачи?

Мед наносят на поврежденное место при легких ожогах и незначительных ранах. Содержит перекись водорода, обладает низким уровнем pH. Лучше использовать мед чайного дерева: он содержит сильное противомикробное вещество — метилглиоксаль. Активированный уголь принимают внутрь для предотвращения похмелья и улучшения стула. Работает как энтеросорбент, выводит токсины и оказывает противодиарейное действие. Эфирное масло орегано избавляет кожу от грибка стоп и ногтей. Содержит до 70 % карвакрола — органического соединения, обладающего бактерицидными и инсектицидными свойствами. 1–2 капли эфирного масла орегано хорошо разбавляют водой и наносят на кожу, пораженную грибком. Имбирь пьют, заваривая как чай. Помогает от утренней тошноты, сонливости, для стабилизации работы ЖКТ. Обладает бактерицидными свойствами. Используется свежий корень имбиря.

Алоэ вера ускорит заживление ран и ожогов, вылечит насморк. Обладает бактерицидным свойством. Лучше использовать свежий сок алоэ. Горчица в виде компрессов против простуды, насморка, фарингита и бронхита. Компрессы оказывают болеутоляющий эффект, способствуют прекращению воспалительных процессов. Банановый чай борется с бессонницей. Достаточно заварить свежий банан вместе с кожурой. Можно добавить немного корицы. Куркума избавляет от газообразования. Ложку куркумы с небольшим количеством соли размешать в стакане воды и выпить после еды.

Предупреждение! Существует несколько факторов, которые призваны убедить вас в том, чтобы не использовать растения как основной способ лечения серьезных заболеваний и без предварительной консультации с врачом. На данный момент нет проверенных клинических исследований, доказывающих абсолютную безопасность использования народных методов и растений в лечении.

Растения произрастают в разных условиях, и концентрацию того или иного вещества невозможно точно дозировать, а значит, есть риск пострадать от побочных эффектов даже при минимальной дозе.

Многие растения и методы народной медицины предполагают контакт с ядовитыми веществами, а это может ухудшить прогноз для больного и усложнить работу врачей.

Большинство растений, чей лечебный эффект доказан и изучен, используется медициной в виде готовых лекарственных препаратов, в которых уже устранили максимум побочных эффектов для вашего удобства.

Бонус: муравьи тоже выращивают антибиотики, чтобы защищать свои грибные фермы

Не только люди «приручили» антибиотики. Например, муравьи-листорезы под землей строят гнезда с компостами для плантаций грибов, необходимых насекомым для пищи. Но урожай на этих фермах иногда страдает от паразитирующего грибка. Чтобы избавиться от него, муравьи этого вида выращивают на себе актинобактерию, которая производит антибиотик и убивает паразита. Если грибок-паразит мутирует, чтобы защититься от актинобактерии, у муравьев есть наготове новый штамм бактерии. Дело в том, что тело муравья вырабатывает вещества, которые способствуют комфортной жизни бактерии, поэтому бактерии заботятся о жизни насекомых и мутируют быстрее, чем грибок-паразит.