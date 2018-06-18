Незаконченные картины великих художников, которые все же стали шедеврами

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Могут ли незавершенные произведения искусства, будь то музыка, стихи или картины, стать настоящими шедеврами? Вряд ли кто-то может сказать «да», но герои сегодняшней статьи доказывают обратное. Некоторые из них не закончили свое произведение нарочно, а кто-то просто не успел это сделать. Но даже в таком виде их работы стали известны и популярны, и ими гордятся всемирно известные галереи.

Мы в AdMe.ru собрали для вас картины, которые, несмотря на свою несовершенность, все же считаются шедеврами.

1. «Атенеумский портрет», Гилберт Стюарт

Именно это изображение Джорджа Вашингтона кисти американского художника Гилберта Стюарта использовано на однодолларовой купюре. Портрет начат по просьбе жены президента и намеренно не был закончен. После смерти президента художник обогатился на его портретах. Причиной такого ажиотажа было то, что американцы считали своим священным долгом иметь изображение Вашингтона в своем доме, так же, как и иметь образы святых. В данный момент эта картина находится в совместном владении Музея изящных искусств в Бостоне и Национальной портретной галереи в Вашингтоне.

2. «Манчестерская Мадонна», Микеланджело Буонарроти

Авторство этой картины долгое время было неизвестно, но один коллекционер узнал в ней почерк Микеланджело. После ряда экспертиз ее подлинность и авторство великого художника были подтверждены. Незавершенность работы придает Мадонне особый шарм и делает ее более таинственной, а персонажи на заднем плане символизируют зло и неизвестность будущего. В данный момент картина хранится в Лондонской национальной галерее.

3. «Портрет Марии Мунк» (3-й вариант), Густав Климт

Happy birthday to Gustav Klimt. View “Posthumous Portrait of Ria Munk III“ in #MetUnfinished https://t.co/Fpa36jmJZP pic.twitter.com/gzrgtTaJq4 — The Met (@metmuseum) July 14, 2016

Густав Климт — австрийский художник, который работал в стиле модерн, привнося в него элементы чувственности и эротизма. 3-й вариант «Портрета Марии Мунк» был последним из его одноименной серии картин и писался посмертно. На нем изображена сама Мария, которая покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь после расставания с любимым человеком. Предыдущие два варианта портрета были забракованы ее семьей. На 56-м году жизни художник умер от пневмонии и не успел завершить начатое. Несмотря на это, шедевр был продан приблизительно за 18,8 млн фунтов стерлингов.

4. «Святая Варвара», Ян ван Эйк

Эта картина стала одной из первых «завершенных», несмотря на свою незаконченность. Великий голландский художник изобразил на своей картине святую Варвару. Отец заключил ее в башне, чтобы уберечь от внешнего мира, и особенно от поклонников, которых он не одобрял. Закрашенные детали символизируют реальный мир, а остальные — гнетущую атмосферу тюрьмы, в которой оказалась бедная девушка. Оригинальное полотно хранится в Королевском музее изящных искусств в Антверпене.

5. «Голова женщины», Леонардо да Винчи

Картины Леонардо да Винчи, его техника рисования красками с необычным пигментом были непривычны для того времени. Но он решил замахнуться на нечто большее, выходящее за рамки общепринятых норм живописи. Как-то раз писатель-эрудит античности Плиний Старший, которого да Винчи считал своим учителем, весьма оригинально отозвался о незавершенной картине великого художника Апеллеса, на которой была изображена Афродита, сказав, что незаконченный вариант даже лучше. Вдохновившись словами Плиния Старшего, да Винчи решил сделать то же самое, и кажется, у него это получилось. Увидеть картину можно в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

6. «Портрет Марианны де Сильва-и-Сармьенто, герцогини Уэскар», Антон Рафаэль Менгс

Портрет испанской дворянки Марианны де Сильва-и-Сармьенто, герцогини Уэскар, был написан во время ее второго брака в 1775 году. Считается, что эта картина является законченной, потому что лицо женщины все-таки просматривается сквозь телесную вуаль. Но если так, зачем нужно было настолько сильно скрывать черты? У ученых есть две версии, первая из которых утверждает, что это было желанием самой дамы, а вторая — что это было сделано уже после того, как портрет был написан. Также существует легенда, что есть законченный вариант портрета, написанный самим художником, но пока это так и остается легендой. Портрет хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

7. «Сальватор Мунди», Альбрехт Дюрер

Dürer probably began this work shortly before he departed for Italy in 1505. https://t.co/BUXqcrVc0i #MetUnfinished pic.twitter.com/uN22ygK9RK — The Met (@metmuseum) March 11, 2016

Сальватора Мунди (Спасителя Мира) изображали многие художники, в том числе Леонардо да Винчи и Тициан. Свой вариант решил написать и немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер. К сожалению, картина не была закончена: Дюреру пришлось покинуть место жительства из-за эпидемии чумы. Вернувшись обратно, он решил оставить ее в таком виде и показать своим ученикам. Картина служила пособием для его последователей. В данный момент она находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

8. «Арлекин», Пабло Пикассо

Персонажи итальянской сommedia dell’arte, в частности Арлекин, часто встречаются в творчестве Пикассо, особенно после Первой мировой войны. Эта работа представляет собой не только портрет, но и изображение театрального действия. Ее детали имеют разные уровни проработанности, что акцентирует внимание на очень реалистичном лице героя и подчеркивает всю его театральность. Это незавершенное творение можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

9. «Дож Альвизе Мочениго предстает перед Спасителем», Якопо Тинторетто

Unlike most works in #MetUnfinished, this is a sketch and not an independent work https://t.co/SVuXZ2pVj3 #MetBreuer pic.twitter.com/zB6pqpYQuI — The Met (@metmuseum) April 14, 2016

Якопо Тинторетто — итальянский художник, он был одним из тех, кто писал картины для Дворца дожей в Венеции. Эту картину художник нарочно оставил незавершенной. Написав отдельные элементы, он дал своим ученикам возможность посмотреть, как проходит подготовка холста к работе, ведь именно он первым использовал технику грунтовки холста перед нанесением краски. Еще одной особенностью этой работы было то, что автор рисовал сразу на холсте без предварительных зарисовок. Эту картину можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

10. «Портрет Эмилии, леди Кайир», Томас Лоуренс

Tomorrow is the LAST day of #UnfinishedArt at #MetBreuer. If you are in #NYC this #LDW be sure to check it out! pic.twitter.com/4TSS6rpzLL — Anna D'Alessandro (@AMRDAlessandro) September 3, 2016

Лоуренс столкнулся с леди Кайир во время одной из театральных постановок. Он был сильно увлечен ею и охарактеризовал свое полотно так: «Окрашено Томасом Лоуренсом в припадке глупости». Автор использовал двойное изображение одного персонажа, чтобы показать разницу настроений женщины и своих взглядов на нее. Почему он так и не закончил портрет, до сих пор остается неясным. Леди Эмилия заплатила за эту работу и оставалась с художником до самой смерти. Но забрать картину себе ей так и не удалось, даже несмотря на то, что в завещании она была указана наследницей. В данный момент картина находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Какая из картин и ее история впечатлила вас больше всего?