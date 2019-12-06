Невымышленная история о том, как безработный парень из Канады обменял канцелярскую скрепку на 2-этажный дом

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Мечты сбываются, особенно если прилагать хоть какие-то усилия к их исполнению. Канадский блогер Кайл Макдональд, живя на съемной квартире и мечтая о собственном жилье, задумал главную авантюру своей жизни: обменять обычную красную скрепку на дом. И у него все получилось.

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Процесс этого выдающегося обмена был запущен в начале июля 2005 года, когда Кайл Макдональд из канадского города Монреаль выложил на сайте Graigslist предложение об обмене красной канцелярской скрепки на любой предмет. Безработный парень, недавно получивший степень бакалавра географии, предложил пользователям сайта сыграть с ним в популярную детскую игру «Больше и лучше» (Bigger, better).

Та самая скрепка.

Уже 14 июля, выбрав среди ответов сообщение от 2 девушек из Ванкувера, он обменял скрепку на еще одну канцелярскую принадлежность: шариковую ручку в форме рыбки.

В тот же самый день он отправился в Сиэтл, штат Вашингтон, чтобы отдать первый полученный предмет и забрать с собой необычную дверную ручку в виде забавной рожицы. Несмотря на такие незначительные перемены, Кайл был в восторге от того, как бурно продвигается обмен.

Взамен эксклюзивной дверной ручки в своих сообщениях на сайте люди предлагали фигурку пьяного моряка и даже недавно окотившуюся кошку, однако 25 июля Кайл решил отправиться в Амхерст, штат Массачусетс, за газовой плиткой для кемпинга, хозяин которой крайне нуждался в ручке: он прикрепил ее на крышку своей кофеварки.

Спустя пару месяцев, уже в сентябре 2005-го, в Сан-Клементе, штат Калифорния, Кайл, находясь на барбекю, уговорил морского пехотинца отдать 1000-ваттный электрогенератор Honda в обмен на его плитку. Обмен состоялся, и наш герой стал счастливым обладателем портативного производителя электроэнергии, о котором мечтал еще подростком, однако и на этом он останавливаться не собирался.

Удивительно, но процесс обмена застопорился, взамен электрогенератора не предлагалось ничего интересного. Прошли недели, и вот наконец 16 ноября Кайл обменял его на странный комплект из пустого бочонка (с обязательством наполнить его любым пивом, которое пожелает новый хозяин вещи) и неоновой вывески одной из торговых марок пива. Сделка состоялась, однако уже на следующий день у нового хозяина генератора возникли сложности с нью-йоркскими пожарными: те обнаружили утечку газа и конфисковали агрегат.

Наступило время расширять географию обмена, о чем Макдональд и написал на своем сайте. Он устроился на работу в фирму своего отца и начал развозить товары по торговым выставкам в самые разные уголки США. 16 декабря 2005 года комплект из бочонка и вывески, названный Кайлом «Мгновенная вечеринка» (Instant party), отправился в Квебек к комику, а также теле- и радиоведущему Мишелю Баррету. Он оценил затею парня и отдал ему один из своих снегоходов Ski-doo в присутствии телекамер.

Буквально через неделю Кайлу удалось обменять Ski-doo на поездку в Скалистые горы (город Як) на двоих, предоставленную журналом о сноубайках и снегоходах. Примечательно, что представители журнала позвонили на шоу, в котором Кайла пригласили участвовать, после заявления парня о том, что ради обмена он готов ехать куда угодно, кроме города с названием Як (Yahk). Дело в том, что это слово напоминает английское восклицание yuck!, которое можно примерно перевести как «какая гадость!».

В начале 2006 года, засветившись в одной из передач в фирменной рубашке Cintas (ее парень получил совершенно случайно от мужа своей кузины), он был приглашен одним из боссов этой компании для нового обмена. В этот раз взамен поездки на двоих в город Як Кайл получил автофургон с логотипом фирмы.

В феврале автомобиль отправился директору звукозаписывающей студии Metalworks из канадского города Миссиссога, а мастеру обмена досталась возможность записи 90 минут музыки.

Начинающая певица Джоди Гнат стала следующим звеном цепи: она предложила Кайлу год бесплатной аренды своего дома в городе Финикс, штат Аризона, за контракт со студией. Мечта героя о собственных квадратных метрах стала еще ближе, так же как и цель девушки стать известной исполнительницей. Соседка Джоди, которой надоело каждый месяц платить за аренду квартиры, предложила Кайлу познакомить его с боссом. Оказалось, девушка работала официанткой в ресторане рок-звезды Элиса Купера. Ну уж с таким человеком было грех не познакомиться, Макдональд получил вечер со знаменитостью и даже вышел с музыкантом на сцену, а предприимчивой девушке удалось хотя бы на год забыть об арендной плате.

Наиболее спорной сделкой Кайла по праву считается обмен вечера с Элисом Купером на сувенирный снежный шар с фигурками рок-музыкантов группы KISS, который был отдан ему начинающим музыкальным фотографом. Кто-то гневно строчил на сайт Макдональда комментарии о том, что сделки глупее этой еще никогда не видел, а кто-то просто обзывал парня не самыми приятными словами. Только вот и с этим предметом он не прогадал: голливудский режиссер Корбин Бернсен, владеющий одной из самых больших в мире коллекций стеклянных снежных шаров (около 8 тыс. на 2013 год), заинтересовался приобретением Кайла. Он отдал парню контракт на роль в кинофильме компании Public Media Works в обмен на сувенир с фигурками звезд рок-н-ролла.

Спустя год после первого объявления Кайл Макдональд стал владельцем 2-этажного дома стоимостью $ 80 тыс. Мэрия маленького канадского городка Киплинг, штат Саскачеван, нашла способ привлечь к себе внимание туристов и СМИ: купив крепкий дом постройки 1920-х годов, власти отремонтировали его и предложили Кайлу переехать в Киплинг. Роль в фильме Корбина Бернсена досталась прошедшему общегородской кастинг юному жителю Киплинга Нолану Хаббарду.

14 этапов и всего год потребовались канадскому 26-летнему парню для того, чтобы абсолютно бесплатно стать владельцем 102 кв. м. Он мог бы все еще жить на съемной квартире и разносить пиццу, но у Кайла получилось изменить свою жизнь. В 2007 году вышла его книга One red paperclip, которую он посвятил одному из главных приключений своей жизни.

В 2007 году в городе Киплинг в честь красной скрепки был установлен монумент.

Сегодня Кайл путешествует (он посетил уже 40 стран и все континенты, кроме Антарктиды), выступает в качестве спикера и организовывает новые сумасшедшие проекты: посадку 100 тыс. деревьев, рассылку сотен почтовых открыток на Галапагосские острова и многие другие.