Невыдуманная история мужчины, который родился карликом, а умер гигантом

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В начале прошлого века имя Адама Райнера было у многих на слуху, ведь он привел в замешательство весь ученый свет. Дело в том, что Адам родился карликом и таковым оставался половину своей жизни, но затем внезапно и резко вырос до гигантских размеров.

AdMe.ru узнал подробности этого странного, официально зарегистрированного медицинского случая.

В 1899 году в австрийском городке Грац родился мальчик, которого назвали Адамом. Он оказался карликом, несмотря на то, что его родители и брат были среднего роста — 165–175 см.

О его детстве мало что известно. Врачи стали интересоваться жизнью Адама только тогда, когда ему исполнилось 15 лет и он пришел в призывной пункт. Тогда началась Первая мировая война и он очень хотел служить в армии. Но ему наотрез отказали — юноша был слишком слабым и низким, его рост был менее 123 см. Он попытался стать солдатом на следующий год, но ему снова отказали. К 18 годам рост Райнера составлял 138 см. Несмотря на карликовость, врачи заметили, что у парня необыкновенно большие руки, ноги и ступни относительно его роста. Так, в этом возрасте Адам носил обувь 53 размера. Для сравнения: легенда НБА Шакил О’Нил носит обувь 56,5 размера. И это при его росте 216 см. Следующие 3 года тело мужчины росло медленно, в отличие от его ног. К этому времени Адам по медицинской классификации продолжал считаться карликом (таковыми считаются взрослые люди ростом менее 147 см). Но, когда Адаму исполнился 21 год, произошло то, о чем будут говорить все врачи мира: тело парня начало резко расти и за каких-то 10 лет он вырос со 146 до 213 см. Причем Адам был бы выше, но в 26 лет у него началось искривление позвоночника, которое с каждым годом прогрессировало.

Райнер рядом с человеком обычного роста.

Несчастный Райнер стал испытывать трудности с приемом пищи и передвижением. Мало того, Адам ослеп на правый глаз, а левым стал хуже видеть. К тому же у мужчины начал ухудшаться слух, а затем его левое ухо полностью оглохло. Медицинское обследование показало, что у Адама есть опухоль на гипофизе. Она и вызывала перепроизводство гормона роста. Врачи поставили диагноз — акромегалия. Типичные признаки такого заболевания: увеличенные руки и ноги, выступающий лоб и челюсть, а также более широкие зубы, чем обычно. У Райнера все это наблюдалось.

Фотоколлаж показывает, как акромегалия повлияла на черты лица Адама Райнера.

В 1930 году, когда Адаму был 31 год, два доктора решили его оперировать. При этом они знали, что шансы на успех весьма небольшие, учитывая, что опухоль росла более 10 лет. Через несколько месяцев после операции Райнера снова измерили. Выяснилось, что рост не изменился, но искривление позвоночника стало еще более выраженным. Это указывало на то, что мужчина все же продолжал расти, хотя и гораздо медленнее. Так что операция в целом оказалась успешной. Но, несмотря на это, здоровье великана продолжало ухудшаться. Постоянно развивающееся искривление позвоночника приковало его к постели на всю оставшуюся жизнь. В конце концов его поместили в дом престарелых. Райнер умер в 1950 году в возрасте 51 года. Его рост достигал 234 см. После смерти он был кремирован.

История жизни Адама Райнера еще раз доказывает, что наше тело сложно назвать идеальным механизмом. А такая болезнь, как акромегалия, может проявиться совершенно внезапно даже у вполне здорового человека. И случай с Мэри Энн Вебстер — тому наглядный пример.