Непростая судьба настоящего Маугли, который за свою короткую жизнь так и не стал «человеком»
В действительности судьба детей-маугли не такая радужная, как показана в рассказе Киплинга или советском мультфильме «Маугли». Как показывают реальные случаи, они не могут полностью изменить свою дикую сущность и до конца своих дней так и остаются чужими среди людей. Случай с Диной Саничар — ребенком, воспитанным дикими животными и живущим в лесу, — тому подтверждение.
Мы в AdMe.ru изучили судьбу индийского мальчика, который, вероятно, вдохновил Редьярда Киплинга на написание «Книги джунглей».
- В 1867 году (по некоторым данным, в 1865 году) в джунглях Северной Индии, в штате Уттар-Прадеш, группа охотников остановилась как вкопанная: они заметили, как по лесу мчалась стая волков, в конце которой на четвереньках бежал маленький ребенок. Стая укрылась в ближайшем логове.
- Охотники решили выманить животных и разожгли у входа в пещеру костер. Когда вся стая вышла наружу, мужчины сначала избавились от волков, а потом схватили мальчика и доставили его в приют для сирот.
- Там выяснилось, что ребенку предположительно 6 лет. Ему дали имя Саничар, что в переводе с урду означает «суббота», именно в тот день недели он попал к людям. Приютом руководил отец Эрхардт, миссионер, живущий в Индии. Он отмечал, что Саничар хоть и был похож на слабоумного, «все же проявлял некоторые признаки рассудка, а иногда и настоящую проницательность».
- Саничар вообще никогда не улыбался и не смеялся, то есть не выказывал никаких признаков нормального выражения человеческих эмоций.
- Он ел только сырое мясо, не любил носить одежду и точил зубы о кости. Он их даже закапывал в землю, чтобы потом выкопать, как собака. А перед тем как что-нибудь съесть, он всегда нюхал еду и делал так всю жизнь. При этом он всегда избегал любой пищи, кроме сырого мяса. Хотя у него, казалось, не было способности разговаривать, он не был немым в прямом смысле слова. Парень издавал звуки животных: лай, вой, рычание.
- В целом общение с Диной было трудным по нескольким причинам. Во-первых, он не говорил ни на одном языке и не понимал, что от него хотят заботившиеся о нем миссионеры. И каждый раз свои эмоции и желания он выражал рычанием или волчьим воем.
- Во-вторых, он практически не понимал и язык жестов. Люди, которые говорят на разных языках, могут понимать друг друга с помощью самых простых жестов, например, просто указывая пальцами на различные объекты. Но так как волки и другие дикие животные не указывают на предметы, даже этот универсальный жест для Саничара, вероятно, был бессмысленным.
- Хотя некоторые жесты Саничар все же выучил и сам их применял, когда хотел что-то сообщить заботившимся о нем миссионерам. Так, он похлопывал по своему животу, когда был голоден. А еще понимал жесты, когда его просили сидеть, ходить, бегать, прыгать. И даже оставаться неподвижным во время позирования перед камерой.
- Детский психолог Уэйн Деннис писал, что дикие дети «нечувствительны к жаре и холоду» и «мало или совсем не привязаны к людям». Хотя Саничар привязался к одному человеку, который тоже оказался диким ребенком, позднее доставленным в приют.
- Отец Эрхардт рассказывал об этой паре: «Странные узы симпатии связывали этих двух мальчиков вместе. Старший даже научил младшего пить воду из чашки».
- Саничар прожил остаток своей жизни в приюте. И даже несмотря на то, что он больше 20 лет находился в обществе людей, список его человеческих привычек оказался на удивление небольшим.
- Он мог сам, хоть и с трудом, одеваться, ему удавалось следить за своей чашкой и тарелкой и использовать их.
- Хотя он мог ходить прямо, на четвереньках он передвигался гораздо более ловко.
- Саничар скончался в 1895 году, как предполагали, от туберкулеза, но, скорее всего, от общей слабости.
А вы ранее слышали о Дине Саничар? Как вы считаете, может, не стоило против воли возвращать его в цивилизацию?
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