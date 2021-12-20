Непростая судьба настоящего Маугли, который за свою короткую жизнь так и не стал «человеком»

В действительности судьба детей-маугли не такая радужная, как показана в рассказе Киплинга или советском мультфильме «Маугли». Как показывают реальные случаи, они не могут полностью изменить свою дикую сущность и до конца своих дней так и остаются чужими среди людей. Случай с Диной Саничар — ребенком, воспитанным дикими животными и живущим в лесу, — тому подтверждение.