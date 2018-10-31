Необычные модели фотографируются вместе. Cтолько изюминок в одном кадре мы еще не видели
Всем знакома поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». С ней сложно не согласиться. Мы и правда выбираем друзей, которые чем-то похожи на нас. И это могут быть не только общие увлечения, но и даже определенные черты внешности. Например, нестандартные модели часто тесно общаются друг с другом.
AdMe.ru решил собрать для вас их снимки. При взгляде на этих особенных друзей от стереотипов не остается и следа.
Маева и София
Саша и Кули
Ханна и Симона
Джена, Кора и Рио
Ембер и Наяна
Адвоа и Джин
Кими и Кети
Ника и Ксения
Даки и Джазель
Чи, Ивсмарк, Идалис, Нейра и Лил
Диана и Джефри
Полли и Джоан
Клариса и Алиса
Мелани и Джозефин
Виртуальные модели Марго, Шуду и Чжи
Еще одни 3D-друзья — Бермуда, Блавко и Лил
Чиприана и Кван
Бонус: визажист и модель Арюна показала свою близняшку. Многие подписчики засомневались, что на фото сестра девушки, а не один и тот же человек
Чья фотография показалась вам самой яркой?