Необычные модели фотографируются вместе. Cтолько изюминок в одном кадре мы еще не видели

Всем знакома поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». С ней сложно не согласиться. Мы и правда выбираем друзей, которые чем-то похожи на нас. И это могут быть не только общие увлечения, но и даже определенные черты внешности. Например, нестандартные модели часто тесно общаются друг с другом.

AdMe.ru решил собрать для вас их снимки. При взгляде на этих особенных друзей от стереотипов не остается и следа.

Маева и София

Саша и Кули

Ханна и Симона

Джена, Кора и Рио

Ембер и Наяна

Адвоа и Джин

Кими и Кети

Ника и Ксения

Даки и Джазель

Чи, Ивсмарк, Идалис, Нейра и Лил

Диана и Джефри

Полли и Джоан

Клариса и Алиса

Мелани и Джозефин

Виртуальные модели Марго, Шуду и Чжи

Еще одни 3D-друзья — Бермуда, Блавко и Лил

Чиприана и Кван

Бонус: визажист и модель Арюна показала свою близняшку. Многие подписчики засомневались, что на фото сестра девушки, а не один и тот же человек

Чья фотография показалась вам самой яркой?

2 На склад!
6 Комментарии
  • 31 октября 2018
  • 6
  • 7374

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