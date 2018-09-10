Нелепые имена, которые почти у всех вызывают недоумение (Кроме родителей, которые их выбрали)
Имя человека — это главное, что идентифицирует его личность. Многие верят, что имя способно моделировать будущее и влиять на характер своего обладателя. Поэтому большинство родителей подходят к выбору имени для ребенка очень ответственно, а некоторые стараются назвать детей пооригинальнее, чтобы выделить их из толпы сверстников.
В этой статье АdMe.ru познакомит вас с самыми необычными именами реальных людей.
Из истории имен
Имена появились на заре человеческой истории, тогда, когда формировалась речь. Первые имена отражали черты характера и особенности человека: Умник, Хромой, Черный, Мал, Большак и т. д.
Со временем отношение к имени изменилось: родители стали давать детям имена, созвучные тем качествам, которые хотели в них видеть, к примеру Владимир, Любодар, Добромила. Или называли малыша именем какого-либо животного, чтобы силой и ловкостью ребенок был похож на него. Например, Артур в переводе с кельтского значит «медведь», а Вольф, Вул, Вовк ‒ разные вариации слова «волк».
Сегодня имена даются традиционно в честь святых, правителей, героев, значимых событий, любимых литературных персонажей. А также в честь предметов, погодных явлений, растений, небесных тел и даже продуктов питания. В общем, фантазия родителей порой безгранична, поэтому ответ на простой вопрос «Как тебя зовут?» иногда может шокировать.
Имена, которые удивляют
- До 1985 года в Книге рекордов Гиннесса существовала категория «самое длинное имя на планете», и первенство принадлежало американцу немецкого происхождения, личное имя которого содержало 26 имен, а в сочетании с фамилией состояло из 746 букв. Впрочем, он разрешал называть себя неполным именем — Хьюберт Блейн Вольфшлегельштайнхаузенбергедорф — старший, или просто Вольф-585. На фото он и документ с его полным именем.
- На сегодняшний день самое длинное имя в мире ‒ это имя индийца по фамилии Брахматра. Оно представляет собой ряд слитых воедино названий исторических мест, имена дипломатов, теологов, ученых и других известных людей и состоит из 1 478 букв, чтобы его прочитать, требуется не менее 10 минут.
- Мисс С. Эллен Джорджиана Сер-Леккен из штата Монтана, США, может похвастаться только 598 буквами в имени, хотя близким разрешено сокращать ее имя до Сноуоул.
- Поэтому имя девочки с гавайских островов не особенно и удивляет, его хотя бы можно прочитать ‒ всего-то 102 буквы. Напу-Амо-Хала-Она-Она-Анека-Вехи-Вехи-Она-Хивеа-Нена-Вава-Кехо-Онка-Кахе-Хеа-Леке-Еа-Она-Ней-Нана-Ниа-Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-Ванао, что означает: «Многочисленные прекрасные цветы гор и долин начинают наполнять Гавайи в длину и ширину своим благоуханием».
- А мужчина из Эдинбурга счел, что его имя Ник слишком короткое и заурядное, и решил сменить его на Барнаби Мармадюк Алоизий Бенджи Кобвеб Дартаньян Эгберт Феликс Гаспар Гумберт Игнатий Джейден Каспер Лерой Максимилиан Недди Объяхулу Пепин Кьюллиам Розенкранц Секстон Тедди Апвуд Виватма Уэйленд Ксилон Ярдли Закари Усански и новым именем очень гордится.
- Американский психолог Джон Трейн написал книгу, посвященную самым несуразным именам, и почетное место в ней занимает семья Дженсонов из Чикаго, детей в которой зовут Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перитонит, Тонзиллит.
- Семья Май из Нового Орлеана выбрали для своих дочерей имена Му, Ву, Гу.
- Имена в честь месяцев довольно популярны в США, но во французской семье дети, названные Январь, Февраль, Март и Апрель, имели еще и подходящую цифровую фамилию — 1792. Оригинальной фамилией семья обзавелась в честь года провозглашения Первой французской республики.
- В 2008 году в Испании прошел международный конгресс людей с необычными именами, благодаря чему стало известно, что в самые оригинальные имена у жителей индийского округа Кандхамал: в одной семье в благодарность за государственную поддержку ребенка назвали Два Килограмма Риса, по соседству с ним живет Серебряный Доллар, поэтому мужчина по имени Я Люблю Картошку почти не выделяется на общем фоне.
- В Эквадоре, в провинции Манаби, тоже любят экстравагантные имена, там живут Суперкрепкий Цемент, Спортивная Кавалькада, Трудная Футбольная Победа, Лапа Цыпленка, Международный Конфликт.
- Советские имена аббревиатуры, конечно, занимают особое место во всех списках оригинальных имен. Советским детям с именем Вил (Владимир Ильич Ленин), Товарищ, Атеист, Индустрий и Тракторина еще повезло. Куда менее повезло обладателем имен Вор (Великая Октябрьская революция), Запор (за порядок), Даздраперма (да здравствует Первое мая), Побиск (поколение борцов и строителей коммунизма) или Кукуцаполь (кукуруза — царица полей). А вот имена Мэлис (Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин), Велира (великая рабочая) и Роблен (родился быть Лениным) звучат даже красиво.
- Природные и географические имена сегодня уже даже не считаются оригинальными. Дети с именами Луна, Океан, Солнышко, Дельфин, Россия, Америка живут совершенно обычной жизнью, особенно если имя на иностранном языке. Ведь никого не удивляет имя Пэрис Хилтон, ну подумаешь, зовут девушку Париж.
- По данным ТАСС, на 2018 год в России самые популярные имена — Александр и Софья. А самыми необычными именами, зарегистрированными в московских загсах, стали Дональд, Яго, Арамис, Семирамида, Гликерия и Муза.
Имена, которые запрещены
Но так как фантазия родителей порой не имеет границ разумного, во многих странах официально запрещено использовать для обозначения имени наборы букв, символов, цифры, неблагозвучные слова и оскорбления.
- Один из ярких примеров оригинального имени современности — российский мальчик БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.02). БОЧ до сих пор не получил российский паспорт, так как его имя относится к категории запрещенных в России.
- Проблемы с документами есть и у шведского мальчика, родившегося в 1991 году. Имя Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 отказались регистрировать, как нелепое, хотя родители пытались настоять на своем через суд, утверждая, что это имя — произведение искусства.
- В Швеции под запрет попали и имена Икеа, Супермен, Веранда, Лего, Гугл и Q, впрочем, дети, которых успели так назвать до запрета, переименованы не были.
- Во Франции после нескольких прецедентов запрещено называть детей в честь продуктов. Юных Клубнику и Капусту там больше не встретить.
- Китайской паре не разрешили назвать ребенка в честь электронного знака @. Хотя отец утверждал, что этот знак символизирует его любовь к сыну.
- В Новой Зеландии нельзя назвать детей Принцесса, Рыцарь, Король и прочими титулами.
- В Малайзии законом запрещены имена в честь животных (Змея, Собака, Медведь), так как называть человека животным в этой стране — страшное оскорбление.
- В Саудовской Аравии запрещены имена, связанные с религией: Ангел, Демон, Мадонна и Пророк там не встречаются.
- Впрочем, в некоторых странах Европы, таких как Германия и Швейцария, называть ребенка Иудой или Люцифером тоже не разрешается.
- А в других государствах официально запрещено называть детей именами несуществующих героев. К примеру, в Мексике назвать сына Бэтменом, Терминатором или Гарри Поттером больше не получится, хотя простое имя Гарри не запрещено.
Звездные родители-оригиналы
Знаменитости тоже мечтают выделить своих детей из толпы посредством необычного имени.
- Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи свою старшую дочь назвали Голубой Плющ (Blue Ivy Carter), вторую их девочку зовут Руми (Rumi Carter) — в честь поэта Джалаладдина Руми, а сын может похвастаться именем Сэр (Sir Carter).
- Гвинет Пэлтроу и ее муж Крис Мартин выбрали для своей дочери незамысловатое имя Яблоко (Apple Blythe Alison Martin), а для сына библейское ‒ Моисей (Moses Bruce Anthony Martin).
- Сына Гарри Олдмена зовут Гулливер (Gulliver Flynn Oldman).
- Джулия Робертс решила дать своей дочери имя Лесной Орех (Hazel Patricia Moder).
- Сэм Уортингтон назвал сына Ракета (Rocket Zot), просто потому что ему понравилось звучание этого слова. А второе имя - Зот - мальчик получил в честь домашнего прозвища дедушки.
- 16-летний сын Дэвида Духовны может похвастаться именем Малыш (Kyd Miller Duchovny).
- Зоуи Дешанель пошла на компромисс: у ее детей двойные имена, первое вполне стандартное, но в сочетании со вторым все равно звучит весьма оригинально - сын Чарли Волк (Charlie Wolf) и дочь Элси Выдра (Elsie Otter).
- Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали своего сына Святой (Saint West), а дочь Север, и в сочетании с фамилией отца имя девочки звучит как North West ‒ Северо-Запад.
- Еще любители географии — актер Алек Болдуин (его дочь зовут Ирландия — Ireland Eliesse Baldwin) и певица Алиша Киз (ее сына зовут Египет — Egypt Daoud Dean).
- Детей актера Джейсона Ли зовут Пилот Инспектор (Pilot Inspektor Riesgraf-Lee) и Каспер (Casper). Причем Каспер — это девочка.
- Чета Бекхэм тоже очень любит давать своим детям необычные имена: старшего сына Дэвида и Виктории зовут Бруклин (Brooklyn Joseph Beckham) в честь города, где он был зачат; второго сына зовут Ромео в честь героя бессмертного произведения Шекспира; младшего сына родители назвали Крузом в честь друга семьи — Тома Круза. А второе имя их дочери — Семь (Harper Seven Beckham) ‒ под этим номером Дэвид Бекхэм выступал в клубе «Манчестер Юнайтед».
Чем оригинальнее у человека имя, тем больше внимания он к себе привлекает. Стремление родителей выделить свое чадо из толпы понятно, но не каждый способен выдержать повышенный интерес к своей персоне. Часто необычное имя может стать для ребенка серьезной проблемой. Выбор имен для детей — это не та сфера, где стоит упражняться в остроумии и креативности. Главное, чтобы имя сочеталось с фамилией и отчеством и понравилось самому малышу, когда он повзрослеет.
А какие самые необычные имена встречались вам?