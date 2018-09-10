Нелепые имена, которые почти у всех вызывают недоумение (Кроме родителей, которые их выбрали)

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Имя человека — это главное, что идентифицирует его личность. Многие верят, что имя способно моделировать будущее и влиять на характер своего обладателя. Поэтому большинство родителей подходят к выбору имени для ребенка очень ответственно, а некоторые стараются назвать детей пооригинальнее, чтобы выделить их из толпы сверстников.

В этой статье АdMe.ru познакомит вас с самыми необычными именами реальных людей.

Из истории имен

Имена появились на заре человеческой истории, тогда, когда формировалась речь. Первые имена отражали черты характера и особенности человека: Умник, Хромой, Черный, Мал, Большак и т. д.

Со временем отношение к имени изменилось: родители стали давать детям имена, созвучные тем качествам, которые хотели в них видеть, к примеру Владимир, Любодар, Добромила. Или называли малыша именем какого-либо животного, чтобы силой и ловкостью ребенок был похож на него. Например, Артур в переводе с кельтского значит «медведь», а Вольф, Вул, Вовк ‒ разные вариации слова «волк».

Сегодня имена даются традиционно в честь святых, правителей, героев, значимых событий, любимых литературных персонажей. А также в честь предметов, погодных явлений, растений, небесных тел и даже продуктов питания. В общем, фантазия родителей порой безгранична, поэтому ответ на простой вопрос «Как тебя зовут?» иногда может шокировать.