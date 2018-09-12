Необычные хобби членов королевской семьи, о которых вы наверняка не догадывались

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В 2017 году 92-летнняя королева Елизавета II провела почти 300 официальных встреч, а ее супруг герцог Эдинбургский с 1952 года стал посетителем 22 219 мероприятий. Согласитесь, эти цифры поражают. И вы бы удивились, узнав, что с таким напряженным графиком члены королевской семьи имеют свои хобби. У каждого из них есть особые увлечения. Вот, например, вы бы смогли догадаться, кто из семьи монархов является президентом нескольких клубов любителей голубей, а кто профессиональный фотограф?

AdMe.ru приоткроет занавес личной жизни самых узнаваемых персон Великобритании. Мы расскажем, чем же занимаются члены королевской семьи в свободное от работы время.

Чарльз, принц Уэльский

На протяжении многих лет принц Уэльский испробовал ряд занятий. У старшего сына королевы Великобритании есть внушительная коллекция написанных им картин, наследник престола играет в поло и даже является автором книг по архитектуре, садоводству и живописи. Также принц Уэльский пишет сценарии для документальных фильмов по экологии. В списке личных достижений есть и авторство детской книги The Old Man of Lochnagar. Однако главным увлечением принца Уэльского Чарльза является органическое садоводство. Сады принца — это нечто большее, чем укрытие от повседневной суеты, они представляют жизненную философию. Это образцовые экологические ландшафты, которые идеально сочетаются с окружающей природой. Забавно, что в самом начале пути, когда принц Уэльский только занялся культивированием первого сада в своем имении Хайгроув, британское общество встретило эту идею с насмешкой. А уже сегодня, почти 30 лет спустя, наследник трона признан бесспорным авторитетом в вопросах садоводства.

Уильям, герцог Кембриджский

Ни для кого не секрет, что герцог Кембриджский Уильям в течение нескольких лет проработал пилотом британской службы скорой медицинской помощи в Норфолке. Помимо любви к вертолетам будущий король испытывает слабость к телевидению, а его любимым сериалом является историческая драма «Аббатство Даунтон». Но главная страсть Уильяма — спорт. На протяжении многих лет внук Елизаветы II принимал участие в соревнованиях по гребле, верховой езде, хоккею, теннису и езде на лыжах, а также в более элитарном спортивном поло, в котором сочетаются элементы хоккея и верховой езды. В 2006 году принц Уильям занял пост президента Футбольной ассоциации Англии. Будучи активным спортсменом и неизменным болельщиком бирмингемского футбольного клуба «Астон Вилла», герцог Кембриджский выразил желание привлечь как можно большее число детей к этому виду спорта.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Каждый день газеты Великобритании заполняются фотографиями монарших особ. Однако снимки, сделанные Кейт Миддлтон, имеют особую репутацию среди гильдии профессиональных фотографов. Семейные снимки герцогини были опубликованы во многих мировых СМИ, а большинство официальных портретов своих детей Кэтрин сделала сама, отказываясь от услуг специалистов. Искусству фотографии Кейт Миддлтон обучается с 2008 года. Кстати, энтузиазм Кэтрин отметило Королевское фотографическое общество, оценив ее талант фотографа. В знак признания герцогиню удостоили пожизненного членства в обществе.

Гарри, герцог Сассекский

Принц Гарри, как и старший брат Уильям, увлекается многими видами спорта, в числе которых поло и регби. Но, в отличие от Уильяма, Гарри посвятил свое личное время не спорту, а благотворительности. После окончания Итонского колледжа 19-летний принц отправился в Африку, где был поражен жизнью сирот государства Лесото. Тяжелое положение детей побудило Гарри не только снять документальный фильм о них, но и основать собственную благотворительную организацию. Фонд занимается поддержкой детей, зараженных СПИДом и ВИЧ. Сегодня герцог Сассекский занимается повышением осведомленности населения стран третьего мира об этих заболеваниях. Стоит отметить, что перед своей свадьбой принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили не дарить им подарки на свадьбу, а пожертвовать деньги на благотворительность. Пара выбрала 7 благотворительных фондов, близких им по духу.

Меган, герцогиня Сассекская

Большинство учащихся высших учебных заведений помимо основных студенческих задач стараются уделить время подработке. Будучи студенткой Северо-Западного университета Чикаго, Меган Маркл не была исключением. Чтобы свести концы с концами, будущая герцогиня Сассекская занималась каллиграфией, применяя свои художественные навыки в дизайне и обучая других людей. Еще задолго до знакомства с принцем Гарри Меган Маркл работала в Paper Source — небольшом магазинчике, специализирующемся на продаже декоративной бумаги и специальных канцелярских принадлежностей. Основная работа Меган заключалась в создании приглашений для особых случаев. Нередко ее клиентами были знаменитости. Так, в 2005 году Маркл подписала свадебные приглашения для Робина Тика и Полы Паттон.

Филипп, герцог Эдинбургский

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп может похвастаться целым багажом умений. В числе его хобби линогравюра, пейзажная живопись, рыбалка, проектирование, реставрирование и даже создание украшений. Герцог стал дизайнером украшения, которое он вручил королеве Елизавете II в качестве подарка на 5-ю годовщину их свадьбы. До ухода на заслуженных отдых принц регулярно играл в поло, участвовал в соревнованиях конных экипажей. К слову, этот вид спорта стал популярным благодаря герцогу Эдинбургскому. Всю свою жизнь принц Филипп увлекается яхтенным спортом, а в начале 50-х он получил свидетельство пилота и к своему 70-летию успел налетать более 5 000 часов.

Королева Елизавета II

И последняя в нашем списке — королева Елизавета II. Главное хобби правящего монарха — разведение гоночных лошадей. По оценкам специалистов, это увлечение за последние годы принесло Ее Величеству более $ 9 млн. И да, это именно королева Елизавета II является президентом нескольких клубов любителей голубей. У главы Содружества наций более 200 голубей, которые живут на специально построенном чердаке стоимостью $ 60 тыс. В числе интересов королевы разведение собак, верховая езда, увлечение фотографией и, конечно же, путешествия. Елизавета II активно путешествует по своим владениям, а также часто посещает и другие страны мира. На счету монархини более 325 зарубежных визитов, а за время своего правления королева посетила более 130 стран.

Если бы вы были членом монаршей семьи, какое хобби выбрали бы для себя?