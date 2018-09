Необычные хобби членов королевской семьи, о которых вы наверняка не догадывались

Чарльз, принц Уэльский

На протяжении многих лет принц Уэльский испробовал ряд занятий. У старшего сына королевы Великобритании есть внушительная коллекция написанных им картин, наследник престола играет в поло и даже является автором книг по архитектуре, садоводству и живописи. Также принц Уэльский пишет сценарии для документальных фильмов по экологии. В списке личных достижений есть и авторство детской книги The Old Man of Lochnagar. Однако главным увлечением принца Уэльского Чарльза является органическое садоводство.

Сады принца — это нечто большее, чем укрытие от повседневной суеты, они представляют жизненную философию. Это образцовые экологические ландшафты, которые идеально сочетаются с окружающей природой. Забавно, что в самом начале пути, когда принц Уэльский только занялся культивированием первого сада в своем имении Хайгроув, британское общество встретило эту идею с насмешкой. А уже сегодня, почти 30 лет спустя, наследник трона признан бесспорным авторитетом в вопросах садоводства.