Нечаянный твит открыл всему миру, что практически у каждой девушки есть родинка на одном и том же месте

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Пользователи твиттера нашли странное совпадение: у многих девушек со всего мира есть одинаковые родинки в центре запястья. В сети бурно обсуждают эту загадку, а тысячи девушек ее подтверждают, делясь фотографиями своих рук.

Нам в AdMe.ru стал любопытен этот феномен, и мы решили его изучить.

Началом массового обсуждения послужил вот этот твит

Неожиданно множество девушек нашли у себя такую же и запустили целый флешмоб

На самом деле есть 2 причины этого феномена

Родинки и веснушки появляются под воздействием солнечного света на открытых участках кожи. Руки, лицо и плечи больше подвержены ультрафиолетовому излучению, чем, например, бедра и живот. Кроме того, запястье всегда находится на виду.

При этом существует и такое явление, как склонность к подтверждению своей точки зрения. Это возможность человека видеть и искать доказательство только той информации, которая подходит под его взгляды. Массовость этого флешмоба как раз и подтверждает этот феномен: простое совпадение перестраивается в разряд закономерности.