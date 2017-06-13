Не покупайте косметику, в которой есть эти 10 веществ

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Понять, стоит ли покупать то или иное косметическое средство, бывает непросто: десятки мудреных названий на этикетках совершенно сбивают с толку.

AdMe.ru нашел вредные вещества, присутствие которых в составе косметических продуктов должно вас насторожить.