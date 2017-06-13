Не покупайте косметику, в которой есть эти 10 веществ
Понять, стоит ли покупать то или иное косметическое средство, бывает непросто: десятки мудреных названий на этикетках совершенно сбивают с толку.
AdMe.ru нашел вредные вещества, присутствие которых в составе косметических продуктов должно вас насторожить.
А также всегда учитывайте:
- Концентрацию вещества: Если в одних дозах компонент безопасен, то в других он становится токсичным. Поэтому смотрите, в начале или конце состава находится сомнительный ингредиент. Если в конце — его концентрация равна долям процента.
- Область применения: Будет ли вещество долго контактировать с кожей или будет смыто водой через полминуты — разница довольно существенна.
- Частоту применения: Некоторыми средствами мы пользуемся пару раз в месяц, другими — несколько раз в день. Поэтому старайтесь выбирать продукты для частого использования с наиболее безопасным составом.
Фото на превью obencem/depositphotos, Ungrath/otzyv