Не покупайте косметику, в которой есть эти 10 веществ

Понять, стоит ли покупать то или иное косметическое средство, бывает непросто: десятки мудреных названий на этикетках совершенно сбивают с толку.

AdMe.ru нашел вредные вещества, присутствие которых в составе косметических продуктов должно вас насторожить.

А также всегда учитывайте:

  • Концентрацию вещества: Если в одних дозах компонент безопасен, то в других он становится токсичным. Поэтому смотрите, в начале или конце состава находится сомнительный ингредиент. Если в конце — его концентрация равна долям процента.
  • Область применения: Будет ли вещество долго контактировать с кожей или будет смыто водой через полминуты — разница довольно существенна.
  • Частоту применения: Некоторыми средствами мы пользуемся пару раз в месяц, другими — несколько раз в день. Поэтому старайтесь выбирать продукты для частого использования с наиболее безопасным составом.

Фото на превью obencem/depositphotos, Ungrath/otzyv

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