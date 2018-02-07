Названы 10 самых популярных человек в социальных сетях, и без сюрпризов тут не обошлось

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Как, по-вашему, выглядит самый популярный человек в социальных сетях? Человек, у которого подписчиков в 2 раза больше, чем людей, проживающих в России.

AdMe.ru составил топ-10 самых популярных персон в социальных сетях. Мы посчитали количество подписчиков в Instagram, Twitter, Facebook и объединили данные в один список. Лица в нем, конечно, все знакомые, но распределение мест в рейтинге немного удивило.

10. Бейонсе, 186 млн

Instagram — 111 млн

Facebook — 60 млн

Twitter — 15 млн

В прошлом году фотография беременной Бейонсе с сообщением о том, что она ждет двойню, установила рекорд в Instagram по количеству отметок «нравится». На данный момент кадр насчитывает 11,2 млн лайков и занимает 2-е место в рейтинге самых популярных фото в этой социальной сети.

9. Ким Кардашьян, 194 млн

Instagram — 107 млн

Facebook — 29 млн

Twitter — 58 млн

Вот уж кого многие из нас не ожидали увидеть в хвосте рейтинга, так это Ким Кардашьян. Интересно, что известная своими провокационными фотографиями в социальных сетях светская львица больше всего лайков получила за совместный снимок со своей мамой.

8. Шакира, 195 млн

Instagram — 45 млн

Facebook — 99 млн

Twitter — 51 млн

В социальных сетях у колумбийской певицы много фотографий с другими популярными личностями. Так, наибольший резонанс за последнее время вызвал снимок Шакиры и Малумы — певца и композитора в стиле реггетон. Другим популярным фото стал кадр, в котором девушка держит на руках самую известную собаку Instagram мопса Дага.

7. Ариана Гранде, 206 млн

Instagram — 117 млн

Facebook — 32 млн

Twitter — 57 млн

На странице певицы часто появляются фотографии ее питомцев, которых у девушки 7, и все они взяты из приюта. А самой популярной фотографией артистки является кадр, сделанный во время визита к больной девушке.

6. Рианна, 222 млн

Instagram — 60 млн

Facebook — 76 млн

Twitter — 86 млн

Известная R&B-исполнительница ведет страницы в социальных сетях с остроумием и даже самоиронией. Взять хотя бы шутку с ее желтым платьем, на которую Рианна не только не обиделась, но и запостила на своей странице.

5. Кэти Перри, 241 млн

Instagram — 68 млн

Facebook — 65 млн

Twitter — 108 млн

Певица вот уже несколько лет является самой популярной персоной в Twitter. Среди популярных фотографий Кэти Перри можно отметить кадр, в котором девушка вместе со своей бабушкой рекламирует свою новую коллекцию туфель. А среди самых смешных — фото Кэти и баскетбольного мяча, которое сопровождается подписью «Будь как мяч, говорили они».

4. Селена Гомес, 249 млн

Instagram — 133 млн

Facebook — 60 млн

Twitter — 56 млн

А вот самым известным человеком в Instagram является Селена Гомес. Одним из самых популярных снимков не только в аккаунте певицы, но и во всей социальной сети стало фото (занимает 3-е место по количеству лайков), сделанное перед пересадкой почки. Необходимость в операции возникла из-за красной волчанки, с которой борется певица, и мы желаем Селене окончательный победы над этим серьезным заболеванием!

3. Тейлор Свифт, 262 млн

Instagram — 106 млн

Facebook — 70 млн

Twitter — 86 млн

Тейлор Свифт прекрасна, но в схватке с котиками все равно проигрывает. Иначе как объяснить, что больше всего лайков получают не те фотографии, на которых девушка при полном параде, а снимки, на которых она с одним из своих питомцев.

2. Джастин Бибер, 277 млн

Instagram — 97 млн

Facebook — 75 млн

Twitter — 105 млн

Канадский музыкант на «ты» с современными технологиями, и первые шаги в мире шоу-бизнеса ему помог сделать не продюсер, а канал YouTube. Джастин Бибер стал первым в мире человеком с момента основания сервиса, чье видео посмотрело более 2 млн человек. В социальных сетях, как видно по цифрам, певец тоже чувствует себя как рыба в воде, особенно в Twitter, где он дышит в спину Кэти Перри.

1. Криштиану Роналду, 307 млн

Instagram — 120 млн

Facebook — 120 млн

Twitter — 67 млн

Криштиану Роналду в пух и прах разнес стереотип о том, что социальные сети — это прерогатива прекрасного пола. Фото футболиста, сделанное после рождения дочери, получило 11,3 млн лайков и занимает 1-е место среди популярных снимков в Instagram. Кроме того, Криштиану Роналду — самая известная личность социальной сети Facebook, которая, кстати, отличается своей строгой и избирательной аудиторией.

Вот такие они, современные королевы и короли социальных сетей. Нас удивили многие герои этой подборки, но больше всего — персоны под номерами 1 и 9. А вас?