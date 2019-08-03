Настоящая история вдовы Пушкина, о которой не рассказывают на уроках литературы

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Даже те, кто не любил литературу в школе, знают, как погиб великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Зимой 1837 года на окраине Петербурга, в районе Черной речки, сошлись на дуэли двое молодых людей. Одним из них был Пушкин, другим — французский офицер Жорж Дантес. В ходе схватки первый был смертельно ранен. Обычно на этом история в школьных учебниках заканчивается. Но не история семьи погибшего.

AdMe.ru узнал, как жила после смерти Пушкина его жена Наталья Гончарова и кто воспитывал ее детей, заменив им отца. В конце статьи мы приготовили бонус — портреты потомков Натальи Николаевны, которым передалась ее красота.

Наталью Гончарову (Пушкину) почти всю жизнь преследовали упреки и клевета. Ее называли легкомысленной и ветреной, перешептываясь на каждом углу, а после дуэли уже открыто обвиняли в бессердечии. Раскрыться по-настоящему и предстать в ином свете она смогла только после смерти поэта.

«Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека». А. С. Пушкин (Из книги А. Кузнецовой "А душу твою люблю")

Трагическая гибель любимого стала для Гончаровой настоящим ударом. Мало того что злые языки обсуждали ее в обществе и считали виновной в смерти гения — в 25 лет Наталья Николаевна осталась одна с 4 маленькими детьми на руках. От тяжелого потрясения женщина заболела и слегла. А немного оправившись, решила покинуть Петербург. Вдова уехала к матери и брату в калужское имение Полотняный Завод. Там она искала уединения и покоя: никуда не выходила и крайне редко принимала гостей. Два года, как и обещала мужу, вдова носила траур и появилась в Михайловском только раз — поставить памятник на могиле мужа.

По прошествии двухгодичного срока Наталья Николаевна вернулась в Петербург, но не спешила появляться в свете. Шумные балы и светские рауты тяготили ее, и большую часть времени женщина предпочитала посвящать детям. Она сама давала им уроки и занималась их образованием. А когда поняла, что ее знаний для обучения стало недостаточно, попросила Опекунский совет назначить пособие на детей. Женщина мечтала дать им хорошее образование, но из-за недостатка средств не могла сделать этого самостоятельно. Затворнический образ жизни не мешал вдове Пушкина оставаться одной из первых красавиц Петербурга. Ее спокойные изящные манеры, простота в общении и умение держать себя покоряли одно сердце за другим. И, несмотря на сдержанность и внешнюю холодность, которые при ином раскладе могли бы оттолкнуть, Наталья Николаевна вновь стала завидной невестой. Именитые и знатные женихи после появления ее в Петербурге буквально обивали пороги пушкинского дома. Но никто из них не хотел воспитывать чужих детей. Наталья Николаевна же в этом вопросе была непреклонна. Всем, кто предлагал женщине отправить ее детей на воспитание в пансион, она отвечала: «Кому в тягость мои дети, тот мне не муж».

Через 7 лет после кончины поэта вдова Пушкина случайно встретила того самого порядочного человека, о котором говорил ей умирающий муж. Небогатый 45-летний генерал-лейтенант Петр Петрович Ланской был сослуживцем брата Натальи Николаевны и до знакомства с ней считал себя убежденным холостяком. Он долго по-приятельски посещал Гончаровых и незаметно для себя привык к семейной атмосфере этого дома и полюбил детей Пушкина как своих. Спустя некоторое время Ланской сделал Наталье Николаевне предложение, которое та приняла, и 16 июля 1844 года они сочетались законным браком. Свадьба была тихой и скромной, из гостей присутствовали только близкие родственники.

Через год после свадьбы у Ланских родилась дочь, а затем еще две. Наталья Николаевна с удовольствием принимала участие в воспитании детей и часто присматривала за детьми друзей, которые приезжали к Ланским погостить.

«Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей. Как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными». Н. Н. Ланская из писем к П. П. Ланскому

Близкие друзья Пушкина одобряли союз Натальи Николаевны с Ланским и отмечали любовь и уважение, которое царило в их семье. Сама Наталья Николаевна называла чувства к мужу «оттенком любви» и отмечала, что они соответствуют их возрасту. Второй брак она считала крепким именно оттого, что в нем не было безумной страсти. Наталья Николаевна, привыкшая к пересудам, после второго замужества не давала ни единого повода для сплетен о своей семье. Счастье родных она оберегала, как самое дорогое сокровище в жизни.

Увы, здоровье Пушкиной-Ланской всегда было достаточно слабым. В зимние периоды ее часто одолевали простуда и сильный кашель, она долго болела и тяжело переносила болезнь. Рекомендованные врачами заграничные курорты приносили лишь временное облегчение — спустя некоторое время затяжной кашель возвращался. Осенью 1863 года, возвращаясь с крестин внука, Наталья Николаевна подхватила очередную простуду, которая быстро переросла в воспаление легких. Измотанная постоянными болезнями, женщина не смогла противостоять недугу и вскоре умерла. Наталье Николаевне был 51 год. Она пережила Пушкина на 26 лет, но не забывала о нем никогда. До самой смерти каждая пятница (день смерти поэта) была для нее траурной. В этот день женщина заметно грустнела, не принимала гостей и почти ничего не ела.

Бонус: дочь, внучка и правнучка унаследовали красоту Натальи Николаевны

Слева направо: Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, графиня Меренберг (дочь Натальи и Александра Пушкиных); София Николаевна де Торби (внучка); леди Нада Маунтбеттен, в замужестве маркиза Милфорд-Хейвен (правнучка).