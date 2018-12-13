Наши любимые российские актеры, которые прославились только в зрелом возрасте

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Этих актеров мы помним по фильмам из детства, многие из которых с удовольствием пересматриваем и сейчас. Кажется, они были популярны всегда, но, оказывается, в период ранней молодости их знали только завзятые театралы. Знаменитыми же на всю страну они стали уже после 30, 40, а то и 50 лет, когда в их жизни появилась яркая роль в известном фильме.

Мы в AdMe.ru вспоминаем знаменитых советских актеров и фильмы, которые принесли им славу, внимание режиссеров и последующие звездные роли.

1. Евгений Леонов, 35 лет

Евгений Леонов уже в 1948 году выступал на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского и тогда же начал сниматься в кино, однако роли были небольшие и известности не приносили. В 1961 году на экраны вышел фильм «Полосатый рейс», где Леонов сыграл роль добродушного буфетчика, который вынужден выдавать себя за дрессировщика тигров. Свершилось! О Евгении Леонове узнала вся страна, и эта роль открыла череду других образов, которые он создал на экране: добрых, наивных, обаятельных героев. Самые известные роли, в которых он полюбился зрителю, — Король из «Обыкновенного чуда», Уэф в «Кин-дза-дза», Сарафанов в «Старшем сыне», Леднев в «Большой перемене».

2. Сергей Юрский, 33 года

Сергей Юрский мог бы быть юристом, если бы во время учебы в университете не стал участвовать в постановках театра-студии. Увлекшись театром, после третьего курса юрфака он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. Он сыграл множество интересных театральных ролей, будучи одним из лучших актеров Большого драматического театра, но вот мир кино не знал о нем ничего. Пока в 1968 году на экраны не вышел «Золотой теленок» Михаила Швейцера. Обаятельный Остап Бендер проснулся знаменитым. Образ, созданный Юрским, называли одним из лучших в кинематографе, хотя, чтобы получить эту роль, актеру пришлось выдержать конкуренцию с сильными коллегами: на нее претендовали Александр Пороховщиков, Владимир Басов и Владимир Высоцкий.

3. Янина Жеймо, 37 лет

Эта советская актриса польского происхождения выступала на сцене с трехлетнего возраста: была цирковой гимнасткой и балериной, а позже начала сниматься в фильмах студии «Ленфильм». Пережила войну, блокаду Ленинграда, и вот, в тяжелое послевоенное время, в 1947 году, на экраны выходит «Золушка», которая принесла актрисе неслыханную популярность. Янина Жеймо говорила об иронии судьбы: в 37 лет она сыграла героиню, которая по возрасту годилась ей в дочери. Хрупкая актриса с 31-м размером ноги и ростом 148 см, казалось, была создана для этой роли, ей посвящали стихи и писали письма. А коллеги подшучивали над ее внешностью. Например, скамеечка, которую актриса подставляла, чтобы достать до микрофона в студии звукозаписи, называлась жеймовочкой. К сожалению, Янина Жеймо осталась актрисой одной роли. До 1950-х годов она немного снималась и занималась озвучкой, а затем уехала в Польшу и завершила карьеру.

4. Алексей Петренко, 38 лет

Алексей Петренко родился в Украине, его актерская карьера долгое время была связана с театрами в Запорожье и Донецке. Затем по приглашению театрального режиссера он переехал в Ленинград, а потом и в Москву. Он работал в Театре Ленсовета, когда ему предложили роль Петра I в картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Она вышла на экраны в 1976 году. В этом же году Петренко снялся еще в одном фильме, «Ключ без права передачи», где сыграл директора школы. Эти такие разные роли и принесли ему всесоюзную славу. А самыми полюбившимися зрителям образами, которые создал Петренко, считаются Мокий Парменыч из «Жестокого романса», аббат Фариа из «Узника замка Иф», Строганов в ленте «Двадцать дней без войны», генерал Иволгин в «Идиоте».

5. Фаина Раневская, 38 лет

Фаина Раневская всегда считала себя театральной актрисой и образы, которые создавала на сцене, любила больше, чем кинематографические. Самыми известными ее театральными ролями считаются миссис Сэвидж из «Странная миссис Сэвидж» и Люси Купер из «Дальше — тишина», она сыграла их на сцене Театра имени Моссовета. Тем не менее одна из ролей, которую она не любила вспоминать, прославила ее. Все знают взбалмошную Лялю из комедии «Подкидыш», которая вышла на экраны в 1939 году. «Муля, не нервируй меня!» — этой фразой поклонники страшно нервировали Раневскую. Для многих она так и осталась актрисой этой роли, другим же запомнилась харизматичной мачехой в «Золушке», экономкой в «Весне» или незабываемым голосом Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся».

6. Валентин Гафт, 40 лет

После окончания Школы-студии МХАТ Валентин Гафт сыграл множество театральных ролей, работая в Театре имени Моссовета и Ленкоме. Первые пробы на роль в кино состоялись еще во время учебы, в 1956 году, и были, по словам артиста, крайне неудачными. Он ужасно боялся, что не подойдет, поэтому еще больше столбенел, дрожал, а реплику произнес высоким испуганным голосом. Однако роль ему досталась, и с этого времени до 1979 года Гафт сыграл более 30 ролей в кино, но знаменитым не был. Настоящую славу актеру принесла работа с Эльдаром Рязановым в фильме «Гараж» (1979 г.). Его председатель гаражно-строительного кооператива Сидоркин оказался настолько фактурным, что реплики из фильма превратились в афоризмы. Самыми известными ролями Валентина Гафта называют Сатанеева в «Чародеях», Покровского в «О бедном гусаре замолвите слово», Логинова в «Небесах обетованных».

7. Алиса Фрейндлих, 43 года

Алиса Фрейндлих с юности была яркой и характерной актрисой, она блистала на своем курсе в Ленинградском театральном институте имени А.Н. Островского и после его окончания получила рекомендации для театров на ведущие роли. Сыграв множество ролей на сцене Театра Ленсовета, в кино она востребована не была: роли предлагали незначительные. Интересно, что когда Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу «Ирония судьбы, или С легким паром!», предшествующую фильму, они отдали ее в Театр имени Ленсовета с условием, что главную роль будет играть Алиса Фрейндлих. Руководство же нарушило обещание, и роль отдали другой актрисе. Собираясь снимать «Служебный роман», Рязанов точно знал, кто будет играть Калугину. Фильм вышел в 1976 году и имел огромный успех. Актрисе приходили письма со всей страны, а женщины писали, что она стала для них мотиватором посмотреть на свою внешность со стороны и измениться. Платья и прическа главной героини стали настоящим трендом, парикмахеры получали просьбы «постричь под Калугину».

8. Инна Ульянова, 48 лет

Инна Ульянова окончила знаменитую Щуку (Театральное училище имени Щукина), много играла в театре, но кинороли ей доставались небольшие, хотя актриса снялась более чем в 30 фильмах. «Хоботов!» Кто не знает эту грозную Маргариту Павловну из фильма «Покровские ворота»? Именно эта роль прославила Инну Ульянову, но, к сожалению, стала единственной большой ролью в ее карьере. Интересно, что роль Маргариты Павловны могла сыграть Наталья Гундарева или Татьяна Доронина, но Михаил Козаков принял решение в пользу «незвездного состава» в фильме — и не ошибся. После роли в «Покровских воротах» снималась в «Ералаше», сериалах, рекламе (многие помнят ее по рекламе порошка Comet, известной в 90-х).

9. Татьяна Пельтцер, 51 год

Театральной игрой Татьяна Пельтцер интересовалась с детства и азам профессии училась у своего отца, актера Ивана Пельтцера. Карьера актрисы складывалась по-разному. Однажды она даже была уволена из театра за профнепригодность и была вынуждена работать машинисткой. Полноценно в профессию она вернулась в 1940 году и играла яркие и характерные роли в Ленкоме и Театре сатиры. В кино она практически не снималась, а первой заметной ролью стала мама главного героя в фильме «Солдат Иван Бровкин» (1955 г.). Героиня полюбилась зрителю, и во второй части фильма ее роль расширили. Самые яркие роли, которые запомнились зрителям, Татьяна Пельтцер сыграла в фильмах «Двенадцать месяцев», «Чудак из пятого Б», «Вам и не снилось», «Формула любви».

А кто ваши любимые российские актеры из «старой гвардии»? Какие фильмы вы готовы пересматривать по многу раз?