7 простых причин, почему большинство людей не может добиться успеха

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Почему у многих людей потенциала хоть вагоны грузи, а успеха добивается ничтожно малое количество человек? Вы скажете: «Лень, отсутствие амбиций, связей, денег, да и просто банальное невезение». И вы совершенно правы. Но, если отбросить людей с теми причинами, что вы перечислили, все равно остается много способных, которые при неплохих возможностях так и не могут реализовать себя на все сто...

Мы в AdMe.ru решили хотя бы попробовать разобраться в этом вопросе. Если вы тот самый счастливчик, сумевший раскрыть свой потенциал, — можете со спокойной душой переходить к следующим статьям, конкретно эта вам ничего нового не откроет, вы даже сами могли бы быть ее автором. Если же это немножечко про вас, то мы надеемся вдохновить вас сперва хотя бы на раздумья. Итак, почему же многие так и не могут добиться успеха в своей жизни, несмотря на вроде бы реальные планы и наличие ума-таланта?

1. Они считают, что нужно скрывать свои планы

Если вы встретитесь с Илоном Маском, вряд ли он будет говорить с вами о PayPal. Скорее всего, он взахлеб будет рассказывать о том, как в один день полеты на Марс станут обыденностью. Если вы встретитесь со своим старым знакомым — держим пари, что он наверняка будет рассказывать о своих бывших работах и бывших отношениях, а не о своих безумных планах на будущее. Кажется, что один из секретов самореализации кроется где-то в этом... Есть на планете один город, жители которого такие же сумасшедшие мечтатели, как и основатель SpaceX. И это Лос-Анджелес. Там каждый второй бармен расскажет вам о том, что он будущий продюсер, официантка забудет чаевые, побежав на кастинг мюзикла, а таксист с полной серьезностью поделится сценарием своей криминальной драмы про клерка, который попал в эпицентр разборок перуанских мафиози. Все эти люди не просто пытаются хоть на толику продвинуть собственные идеи, они еще совершенно не боятся говорить о своих, может быть даже утопических и абсурдных, мечтах. И, возвращаясь к нашему первому сравнению Илона Маска с вашим старым другом, мы можем увидеть, что они, жители города ангелов, вероятно, принимают верное решение. Именно такое смелое объявление во всеуслышание программирует людей на цель — по крайней мере, так рассуждает в своей книге писатель Брюс Касанов «Никогда не говорите людям, чем вы занимаетесь». И мы с ним согласны.

2. Они хорошисты в школе и хорошисты по жизни

Шутка про то, что на самом деле троечники управляют всем миром, — вовсе не шутка. Дело в том, что мозг троечника, вероятно, не вырабатывает столько же академических мыслей, сколько мозг отличника, зато замечательно креативит, принимает удары судьбы и учится всевозможными способами выворачиваться из проблемных ситуаций. Как думаете, что из этого больше пригодится в жизни? А для образцового отличника модель «плохая оценка = конец света» и «нужно делать как в задании и никак иначе», к сожалению, переносится и в жизнь, только плохие оценки заменяются на карьерные провалы, а задания на шаблонное мышление.

Это ни в коем случае не призыв обесценить образование и «забить» на школу. Просто нужно иногда вспоминать одну замечательную фразу, которая показывает, что наша цель немножечко в другом:

«Если бы вы были инопланетянином, которому довелось беспристрастно оценивать систему земного образования, и желали понять ее предназначение, то, проанализировав, кому могут пригодиться все навыки, знания и привычки, передаваемые ею, вероятно, пришли бы к выводу, что цель всей образовательной системы — воспитать профессора из каждого ученика». Сэр Кен Робинсон, лектор конференции TED

3. Они слушают успешных людей

Представьте: в 1978 году несколько тысяч девочек приехали завоевывать Нью-Йорк. Кто-то был с деньгами, кто-то со связями, кто-то без гроша в кармане. Кто-то был безумно красив, умен или дерзок. Их было много, но только одна сумела достичь их общей цели — это Мадонна. У общества сразу возник к ней вопрос — как ей это удалось?

Парадокс в том, что именно она и не сможет объяснить секрет успеха, потому что все решения, которые она принимала, по совпадению оказались верными. А вот девушки, которые где-то ошиблись по пути к своей мечте, — это именно те, кто сумеет рассказать, как избежать неправильных решений. Обращаться за советом к выигравшим, а не к проигравшим — такую ошибку допускают практически все. Называется она «систематической ошибкой выжившего». Кто хочет подробностей — мы писали о ней здесь.

4. Они не могут сделать быстрый выбор даже в кафе

Умение выбрать блюда еще до того, как принесли меню, — такой прием часто используют в кино с целью продемонстрировать успешность главного героя. И действительно, успешные люди, которые решают серьезные профессиональные проблемы, не обладают нерешительностью в бытовых вопросах. А теперь вспомните: у вас есть знакомые, которые иногда аж с полчаса не могут решить, «Карбонара» или «Болоньезе»? Вывод один — нужно убирать нерешительность, начиная с банального выбора в кафе, и учиться принимать хорошие решения за минимальное время. Помочь может правило 37 %.

Это правило вывели исследователи Брайан Кристиан и Том Гриффитс в своей книге «Алгоритмы для жизни. Простые способы принимать верные решения». Они нашли оптимальный рецепт для нерешительных людей — вынести решение нужно по истечении 37 % того времени, которое вы отвели на определенное дело. К примеру, вы закладываете 10 минут на перелистывание меню в ресторане. По нашему правилу вы должны остановиться примерно на 4-й минуте и заказать то, что в данную секунду вам кажется наиболее оптимальным. Так же можно искать квартиру, работу, парковку и все что угодно. Это сэкономит кучу времени и поможет стать более решительным.

5. У них неправильное понятие саморазвития

Саморазвитие — это главное хобби людей XXI века. И очень крутое, следует отметить. Только некоторые люди иногда идут в нем не по тому пути. К примеру, курсы SMM-щиков, французский язык и квалификация по истории искусств Европы второй трети XVIII века — это, конечно, классно. Но это никак не поможет человеку, если он работает бухгалтером. Правильное саморазвитие должно быть не просто набором дисциплин и навыков, которые вдруг захотелось приобрести. Оно должно быть потенциально реализуемым, прикладным и полезным в рамках вашей профессии или цели — только тогда оно действительно потянет человека к успеху. Не будем подробно останавливаться на этом пункте, если вам интересно развитие мысли — загляните сюда.

6. Они концентрируются на экономии, а не на заработке

Возьмем за успех богатство: чтобы достичь финансовых высот, нужно концентрироваться скорее на заработке, нежели на экономии. Ведь в погоне за способом наименее затратно и рационально распределить доходы можно упустить или вообще забыть о развитии финансовых возможностей. Эту же проблему можно перенести в плоскость других занятий: многие не могут раскрыть свой потенциал, потому что учатся адаптироваться к условиям и извлекать максимум из того, что дано, упуская тем самым возможности развиваться за пределами своей зоны комфорта.

7. Их пугает неумолимая статистика

90 % современных стартапов терпят полный крах. Кажется, что шанс открыть что-то новое и крутое дан только каким-нибудь новым Маркам Цукербергам или Кевинам Систромам. Но в то же время 95 % первых свиданий также терпят полный крах. Но никто при этом не говорит, что пошел бы на них только с внешностью Анджелины Джоли и харизмой Бенедикта Камбербэтча. Все пробуют, потому что провальное свидание вовсе не значит, что такие встречи до конца жизни обречены на провал, и люди это прекрасно понимают. Поэтому столь страшную статистику следует интерпретировать по-другому: рано или поздно каждый пойдет на первое свидание, которое перерастет в любовь всей жизни. Так же как рано или поздно каждый найдет занятие, в котором он раскроет весь свой потенциал. Нужно просто пробовать, невзирая на цифры, — это единственный шанс в один прекрасный день предстать перед этим миром Илоном Маском своей сферы, с которого мы и начали эту статью, и смело объявить, что вы полетите осваивать космос!