На всех играх парагвайского футбольного клуба вы можете увидеть собаку. И на то есть трогательная причина

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Парагвайская футбольная команда «2 мая» прославилась на весь мир благодаря необычному помощнику, которого нашел себе тренер Карлос Хара Сагиер. Им стала очаровательная собака. Она принимает участие во всех мероприятиях футболистов и стала верным другом для наставника команды. Это умное животное обожают все — от менеджеров команды и игроков до болельщиков. И действительно, его есть за что любить.

Редакция AdMe.ru не смогла остаться в стороне от этой истории крепкой дружбы между собакой и человеком. Предлагаем и вам проникнуться ее трогательностью и добротой.

Парагвайская футбольная команда «2 мая» до некоторого времени была неизвестна. О ней узнали благодаря собаке по кличке Тесапара, которая стала настоящим талисманом клуба. Более того, в местных и мировых СМИ ее даже прозвали помощником главного тренера команды. 62-летний тренер Карлос Хара Сагиер наиболее известен мировой общественности по Олимпиаде-2004, когда команда Парагвая под его руководством завоевала серебряные медали.

Все началось с того, что по дороге на работу тренер решил поделиться кусочком эмпанады (жареный пирожок) с бездомной дворнягой. С тех пор она ежедневно провожала своего нового друга до стадиона. Ну а потом ее пустили на футбольное поле, где собака сразу же стала своей как среди игроков, так и среди болельщиков.

Hinchada fiel 🐕🐔😁 pic.twitter.com/7Y6ok4HN2H — SP. 2 DE MAYO (@club2demayo) September 2, 2018

Tesapará es tan famosa que hasta le piden fotos... 🐶 😍 pic.twitter.com/06MfzqUu3X — D10 Paraguay (@D10py) September 5, 2018

Карлос Хара Сагиер шутит, что Тесапара — настоящая угроза для соперников «2 мая». Ведь когда подопечные этого тренера сходятся на футбольном поле с другими командами, собака внимательно наблюдает за игрой и даже иногда лает на противников.

Тесапара сопровождает своего нового хозяина повсюду: на тренировках, на самих играх, на интервью, встречает и провожает его домой. Собака живет в офисе тренера, где ей очень уютно и тепло.

Стоит отметить, что во время самих матчей Тесапара находится в зоне скамейки запасных. И хотя правилами запрещен вход животных на стадион, для этого талисмана команды делают исключение. Во время особо напряженных моментов собака подходит к пределам технической зоны, но никогда не выбегает на основную часть поля.

Необыкновенно не только поведение, но и глаза нового члена команды «2 мая». На солнце они приобретают ярко-голубой оттенок и кажутся нереальными — из-за этого Карлос Хара Сагиер даже некоторое время думал, что собака слепая. Однако вечером глаза Тесапары становятся на порядок темнее. Собственно, ее кличка с языка гуарани переводится как «темнеющие ночью глаза». Удалось установить, что этой симпатяжке чуть больше 10 лет.

Tesapara ya esta en la cancha del @club2demayo pic.twitter.com/c30XwsshUx — Joel Samaniego (@joel_samaniego) September 2, 2018

Тренера больше всего веселят попытки пса спародировать движения игроков на поле. А может, Тесапара просто верит в то, что сможет стать игроком клуба «2 мая»?