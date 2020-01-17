На смену поколению Z идет новое — альфа. Почему к нему стоит присмотреться прямо сейчас

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Не успели мы привыкнуть к новому поколению Z, как ему на смену пришло новое. Те, кто родился после 2010 года, уже принадлежат к поколению-альфа (А). Это название придумано с целью подчеркнуть, что старая хронология поколений обнулилась и человечество начинает новый алфавит. У этих детей ни на что не похожий интеллект, и даже демографы не понимают, какими вырастут люди-альфа и какие у них будут ценности. Возможно, именно они будут расти в эпоху искусственного интеллекта. Пока рано делать какие-либо однозначные выводы, но можно попробовать хотя бы попытаться понять, какое поколение идет на смену поколению Z.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какими чертами и особенностями обладают дети А. Изучив множество информации, мы поняли, что, возможно, это самые необычные дети за всю историю.

1. Люди А очень ценят персонализацию и индивидуальный подход

У каждого поколения есть свои характерные черты. Так, демографы считают, что миллениалов отличает одержимость к самовыражению, а поколение Z можно охарактеризовать словом «толерантность». Что касается людей А, то они с пеленок используют всевозможные гаджеты, поэтому обретают навык пользования ютьюбом раньше, чем начинают читать и писать. Неудивительно, что эти дети с ранних лет учатся выбирать сами, что и как им смотреть в интернете, поэтому для них крайне важна свобода выбора и персонализация. Люди нового поколения знают, что у каждого есть свой личный аккаунт в соцсетях, где можно формировать индивидуальную ленту, исходя из своих предпочтений. Они привыкли, что умный алгоритм сможет составить список мультфильмов или музыки на основе предыдущих просмотров и прослушиваний. Добавьте к этому тот факт, что примерно 90 % современных детей уже к 2 годам умеют пользоваться планшетами, а каждый пятый имеет личный гаджет в 3–4 года. Так что можно с уверенностью сказать, что к тому времени, как люди А подрастут, они будут жить в особом пространстве, словно специально сконструированном под их нужды.

2. Они не разделяют реальный и виртуальный миры

Для детей, которые родились в цифровую эпоху, виртуальный и реальный миры почти одинаковы. Они свободно перемещаются из одного в другой, потому что привыкли, что картинка на экране все больше похожа на ту, которая их окружает в жизни. Сейчас для детей нет особой разницы, как воспринимать информацию — через экран смартфона или вживую. Виртуальная реальность для них не менее ценна, поэтому поколение А не особо заморачивается над тем, чтобы выглядеть на экранах смартфонов лучше, чем в реальной жизни. Многие современные дети с раннего возраста ведут свои влоги и делятся тем, что с ними происходит каждый день, с разными людьми по всему миру. При этом они не пытаются приукрасить свою жизнь. Кумир миллионов детей блогер Pat04Chek выкладывает разные видео о своей жизни и иронично рассказывает о повседневных вещах. Для детей-альфа важно делиться своими переживаниями и радостями не только с близкими, но и с совершенно посторонними людьми.

3. Дети-альфа создают совершенно новый тип контента

Недавнее исследование показало, что детские ролики на ютьюбе занимают первые строчки всех рейтингов. Конечно, в «детском интернете» совсем другой контент: стримы, розыгрыши, челленджи и так далее. Поколение-альфа либо придумывает новые форматы, либо трансформирует старые. При этом видео с участием сверстников набирают в 3 раза больше просмотров, чем любые другие. Яркий пример: мультяшный ролик про акул Baby Shark стал суперпопулярным и набрал миллиарды просмотров на ютьюбе. Еще один мегапопулярный видеоконтент — распаковывание игрушек на камеру, или «анпакинг». Так, самым богатым блогером в мире оказался 7-летний мальчик по имени Райан, который прославился именно обзорами детских игрушек. Он заработал за год $ 26 млн. Третью строчку в рейтинге самых богатых и успешных ютьюб-блогеров заняла Настя Радзинская, заработавшая $ 18 млн. В блоге показана обычная жизнь девочки: как она играет, учится, ходит в парки развлечений, рассказывает вместе с папой сказки и стихи.

Возможно, эти ролики пользуются успехом, потому что дети в них действительно испытывают искренние эмоции. Интересно, что современные популярные приложения типа TikTok позволяют пользователям с ранних лет самим создавать контент без какого-либо специального оборудования и навыков.

4. Они лучше ладят с родителями

Сегодня очень популярен принцип осознанного родительства, когда взрослые чувствуют огромную ответственность за судьбу своего ребенка и стараются проводить с ним как можно больше времени. Согласно данным New York Times, нынешние родители посвящают детям примерно в 3 раза больше времени, чем это было в 70-х годах прошлого века. Общаясь с ребенком, взрослые стараются не столько жестко воспитывать его, сколько вести с ним диалог. Более того, поскольку дети иногда оказываются более продвинутыми в цифровых вопросах, родители часто советуются со своими малышами или как минимум прислушиваются к их мнению. Это положительно сказывается на взаимоотношениях. Кроме того, у детей А очень много общего с родителями, ведь зачастую у них схожие предпочтения. Они вместе играют в онлайн-игры, создают блоги. Молодые родители не боятся уступить детям в тех вопросах, где они менее компетентны. Это как бы уравнивает детей и взрослых, а значит, последние больше не так доминируют. Исследования подтверждают, что именно совместные семейные привычки потребления контента становятся важной чертой современного воспитания.

5. У них высокие моральные стандарты, и они тонко чувствуют фальшь

Люди-альфа ценят прозрачный мир, без всяких секретов и фальши. Важное место в их мире занимает репутация. Если какой-то важный для них человек соврал или был не до конца открытым, они это почувствуют и не скоро простят эту ошибку. В мире соцсетей все как на ладони, нельзя больше прятаться под масками, потому что рано или поздно все тайное станет явным. В некоторых школах вводятся даже специальные уроки о том, как отличать факты от фейков. Причем у современных детей довольно высокие моральные стандарты. Им с детства рассказывают, что нужно заботиться об экологии, не допустить вымирания животных, что важно перерабатывать мусор и потреблять вдумчиво. И они стараются следовать этим высоким стандартам сами, а также следят, чтобы люди вокруг них тоже соблюдали эти правила.

6. Они не могут долго концентрироваться на чем-то одном

У молодого поколения есть серьезные проблемы с длительной концентрацией. Они потребляют информацию чуть ли по 10 часов в день, поэтому их мозгу нужно как-то справляться с такой нагрузкой. В их мире картинка вытесняет текст, а среднее время концентрации на одном посте сократилось до 1 секунды, хотя даже у людей Z оно достигает порядка 8 секунд. Сегодня секунда — это то время, за которое человек научился понимать, интересен ему этот контент или нет. Благодаря этому у детей А очень хорошо развивается критическое мышление: у них просто нет времени на то, чтобы тратить его на неважные и непривлекательные вещи.

7. Примерно 40 % детей не получат высшего образования

По некоторым прогнозам, к 2030 году в мире исчезнет 67 профессий. Да, появятся новые, но никто пока не знает, какие именно. Мир стал меняться так быстро, что совершенно непонятно, чему нужно учиться, чтобы быть в тренде. Такое ощущение, что людям А придется интуитивно догадываться, какими навыками им нужно обладать, чтобы преуспеть в будущем. В таких условиях постоянных перемен тратить 5 лет на получение фундаментального высшего образования кажется странным. Так что диплом о высшем образовании утратит былую ценность. Новому поколению придется постоянно приобретать новые навыки или даже менять род деятельности, потому что их доход будет зависеть от понимания ситуации и быстрого включения в процесс. По некоторым прогнозам, за свою жизнь ребенок поколения А успеет сменить около 5 видов деятельности и 20 работодателей. При этом аналитики считают, что новое поколение будет весьма образованным за счет самообучения и самообразования. Кроме того, все большую популярность приобретает удаленная работа. Уже сейчас в США треть работников составляют фрилансеры, а к 2025 году, по прогнозам, половина сотрудников в западном мире будет работать без строгой привязки к определенной компании.

8. Люди А будут долго жить. Возможно, до 100 лет

Поскольку медицина в современном мире развивается очень быстро, а качество жизни улучшается с каждым годом, современные дети вполне смогут прожить до 100 лет, а то и больше. Например, по подсчетам экспертов из Института демографических исследований Макса Планка, каждая третья девочка, рожденная в этом году в Германии, отметит 100-летний юбилей. Да и в целом дети, рожденные в благополучных странах, должны стать самым здоровым и долгоживущим поколением. Поэтому сегодня так важно развивать физический тонус с детства, чтобы тело оставалось сильным долгие годы.

9. Им придется развивать эмоциональный интеллект

Сегодня все больше ученых говорят об искусственном интеллекте, который развивается так интенсивно, что, возможно, нам придется вскоре с ним конкурировать. А единственный способ конкуренции с роботами — это развитие эмоционального интеллекта (El), который недоступен машинам. El — это некий набор навыков, который позволяет распознавать и понимать чужие эмоции и намерения, а также контролировать свои, чтобы решать практические задачи. Многие работодатели говорят, что для успешной карьеры ребенку нужно будет обладать тремя вещами — адаптивностью, а также умением работать с информацией и способностью находить точки соприкосновения с любым человеком. Это и есть эмоциональный интеллект. Уже сегодня, чтобы попасть в команду к Илону Маску, нужно сыграть в специальную онлайн-игру. В ней искусственный интеллект задает разные задачки, например он просит определить, какую эмоцию испытывает человек на той или иной фотографии. Потом результаты анализируются и отправляются потенциальному работодателю.

10. Они станут движущей силой прогресса

Ведущие демографы сходятся во мнении, что именно современные дети станут носителями некой гуманистической миссии и двигателями прогресса. Дети-альфа более уравновешенны и менее агрессивны, чем их предшественники. Также они чужды проявлению любого рода формальностей. На самом деле уже замечена тенденция, что каждое новое поколение более свободно от всяких условностей, чем предыдущее. Кроме того, люди А будут крайне эрудированными, так как их образование будет начинаться чуть ли не с пеленок и продолжаться на протяжении всей жизни. Наконец, из-за повсеместного развития интернета всевозможные границы, будь то культурные или политические, будут стираться еще сильнее. Поэтому для поколения-альфа будет важно построить глобальный мир, более гибкий и социально ответственный, где будет уделяться большое внимание таким важным проблемам, как терроризм, экология, исчерпание ресурсов.