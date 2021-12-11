На какие ухищрения шли на протяжении сотен лет люди, чтобы уберечься от холода
Люди всегда были очень изобретательными, когда дело касалось их выживания. К примеру, пол с подогревом придумали более 7 000 лет назад, а сейчас шведы с успехом используют интернет-технологии, чтобы греться в своих благоустроенных домах.
Мы в AdMe.ru решили узнать, на какие хитрости шли и идут люди разных стран, чтобы согреться в зимнюю пору, и насколько эффективными оказываются их методы поддержания тепла.
Китай — много слоев одежды, окна на юг и кирпичная платформа кан
В Китае немало домов не имеют центрального отопления. Обеспеченные люди спасаются установкой радиаторов и проводят трубы отопления под полом. Люди старой закалки и те, у кого денег не хватает, по старинке греются методом «одеться как капуста»: надевают на себя сразу по несколько курток. Причем порой в домах бывает так холодно, что приходится одеваться, приходя с улицы, а не наоборот.
Вот еще способы, которыми китайцы традиционно обогревают свои жилища:
- Строят дома с окнами и дверями, выходящими на юг. Дом при этом устанавливают так, чтобы солнце не светило слишком сильно в окна, но он прогревался.
- Вплоть до нынешних дней в сельских домах можно найти обогреваемую огнем кирпичную платформу — кан, — которая занимает не менее 2 м в длину, а иногда и весь пол. Для китайцев кан был больше, чем просто печью: он использовался в качестве стола, кровати, стула. На покрытых циновками кан проводились свадебные церемонии и другие обряды. По сути, занимающий все помещение кан представлял собой пол с подогревом, причем его китайцы делали еще 7 000 лет назад.
Женщина шьет, сидя на кан.
Япония — ютанпо, кайро и котацу
В Японии до сих пор нет центрального отопления, а стены домов тонкие, как бумага. Изоляция тоже плохая, поэтому холод проникает отовсюду: дует от окон, дверей, полов. Дело в том, что многие дома там строятся как одноразовые. Срок их службы составляет 30 лет, после чего дома сносятся и отстраиваются заново. В результате даже в теплую зиму в комнатах бывает весьма холодно. Но находчивые японцы нашли несколько способов решения проблемы:
- Чтобы согреться ночью, японцы используют ютанпо. Эта вещь, по сути, представляет собой просто грелку или бутылку, которую наполняют горячей водой. Изготавливают такие грелки из пластика, алюминия и реже — резины. Вот только минусов у ютанпо немало: согревают они только часть тела, а если плотно не закрутить крышку или набрать слишком горячую воду, можно проснуться с ожогами.
- С собой изобретательные японцы носят кайро — крошечные грелки, представляющие собой пакетики с гелем. Если их встряхнуть в руках или помять, перемещая внутри гель, они начнут выделять тепло. При желании такие пакетики можно положить в обувь или в карман, а некоторые, на липучках, закрепить прямо на одежде.
- И конечно, японцам помогает согреться их любимый стол котацу — по сути, просто одеяло, которым накрывают стол с обогревателем. Холодными вечерами он становится настоящим центром дома, под которым вся семья собирается для беседы, просмотра телевизора или совместных игр.
США, Нидерланды и Северная Германия — печь для ног
Печь для ног представляла собой простой деревянный ящик, внутрь которого помещалась чаша или горшок из керамики или металла с раскаленными углями. В верхней части ящика были отверстия, через которые проходил теплый воздух. Поставив сверху ноги и накрыв ящик длинной одеждой или одеялом, можно было отлично согреться. В XIX веке в США такие «табуретки» часто приносили с собой на долгие церковные службы, чтобы не замерзнуть от длительного сидения на скамье.
Бедные люди, путешествующие на повозках или санях, согревались по-своему: они везли с собой нагретые кирпичи или использовали в качестве грелки утюг или печеный картофель.
Израиль — горячий суп и клетчатые тапочки
Израиль — теплая страна, поэтому там в основном строят дома летнего типа. В результате в те короткие зимние периоды, когда становится по-настоящему прохладно, ледяная плитка на полу, холодные цементные стены и сквозняки отнимают все тепло, которое могло бы быть в помещении. Но помимо радиаторов отопления и кондиционеров с функцией обогрева люди нашли еще несколько простых способов согреться в холодное время года:
Финляндия — от саун до энергии природы
С давних времен финны грелись в саунах. Причем сауны были не просто местом, где можно было помыться и привести себя в порядок: в зимнее время они выполняли роль жилища. Сауна представляла собой просто яму в земле без каких-либо окон, в которой груда камней нагревалась разведенным под нею огнем на дровах. Через 6–8 часов прогревания дым выпускался через люк, и можно было заходить и наслаждаться теплом.
Современные дома в Финляндии имеют хорошую теплоизоляцию и довольно часто тройное, а то и 4—5-кратное остекление. Многие дома подключены к системе централизованного теплоснабжения, но 70 % новостроек — небольших домов строятся с использованием тепловых насосов, которые преобразуют энергию из внешних источников тепла (воды, воздуха). Они невелики по размерам и не требуют топлива.
Великобритания и США — от латунных грелок до электрических одеял
Вид каминов в фильмах вызывает ассоциации с уютом и теплом, но на самом деле толку от них было мало: большая часть тепла уходила в дымоход. Даже если целый день в доме горел огонь, температура в комнате не всегда поднималась выше нуля, а еда могла просто замерзнуть. При этом даже в большом доме обычно отапливалась только 1 комната, в которой собирались все члены семьи. Для того чтобы не мерзнуть во время сна, жители Великобритании и США прибегали ко множеству ухищрений:
- В кровать люди ложились в шапках и шерстяной одежде, поверх которой надевали ночные рубашки. Укрываться приходилось сразу несколькими одеялами.
- Постель подогревали с помощью латунных грелок, похожих на большие сковородки, которые наполняли раскаленными или тлеющими углями и клали между льняными простынями.
- Позднее их заменили грелки из резины, которые наполнялись горячей водой. В начале XX века им на смену пришли электрические одеяла. Однако вплоть до начала XXI века спать под ними было не очень-то безопасно: они могли стать причиной пожара, так как не отключались при перегреве.
Швеция — тепло, выделяемое людьми, и их интернет-активность
Большая часть Швеции перешла на экологически чистые системы поддержания тепла в домах. Во многих домах здесь за уютную обстановку отвечает геотермальное отопление, использующее естественное тепло Земли. Хотя установка такой системы и обходится довольно дорого, обычно она окупается спустя 8 лет. Другие способы согреться не менее интересны:
- Многие шведы устанавливают солнечные панели и таким образом обеспечивают себя практически бесплатным теплом на всю жизнь.
- Все фото и тексты, которые мы публикуем в Instagram и Facebook, хранятся на огромных складах серверов. Один из них, находящийся в Стокгольме, приносит реальную пользу людям: все тепло, которое он создает, используется для обогрева домов жителей этого города.
- Для обогрева одной из шведских школ используется тепло, выделяемое самими учениками, персоналом и компьютерами.
- Заявлялось также о намерении превращать тепло, выделяемое пассажирами поезда, в отопление для близлежащего офисного здания. Излишек тепла через систему вентиляции отводился бы и согревал трубы с водой, которые обогревают офисы.
Какими способами вы согреваетесь зимой? Есть ли у вас любимые блюда или напитки, которые вы припасаете для особо холодных вечеров?