На какие ухищрения шли на протяжении сотен лет люди, чтобы уберечься от холода

Люди всегда были очень изобретательными, когда дело касалось их выживания. К примеру, пол с подогревом придумали более 7 000 лет назад, а сейчас шведы с успехом используют интернет-технологии, чтобы греться в своих благоустроенных домах.

Мы в AdMe.ru решили узнать, на какие хитрости шли и идут люди разных стран, чтобы согреться в зимнюю пору, и насколько эффективными оказываются их методы поддержания тепла.

Китай — много слоев одежды, окна на юг и кирпичная платформа кан

В Китае немало домов не имеют центрального отопления. Обеспеченные люди спасаются установкой радиаторов и проводят трубы отопления под полом. Люди старой закалки и те, у кого денег не хватает, по старинке греются методом «одеться как капуста»: надевают на себя сразу по несколько курток. Причем порой в домах бывает так холодно, что приходится одеваться, приходя с улицы, а не наоборот. Вот еще способы, которыми китайцы традиционно обогревают свои жилища: Строят дома с окнами и дверями, выходящими на юг. Дом при этом устанавливают так, чтобы солнце не светило слишком сильно в окна, но он прогревался.

Вплоть до нынешних дней в сельских домах можно найти обогреваемую огнем кирпичную платформу — кан, — которая занимает не менее 2 м в длину, а иногда и весь пол. Для китайцев кан был больше, чем просто печью: он использовался в качестве стола, кровати, стула. На покрытых циновками кан проводились свадебные церемонии и другие обряды. По сути, занимающий все помещение кан представлял собой пол с подогревом, причем его китайцы делали еще 7 000 лет назад.

Женщина шьет, сидя на кан.

Япония — ютанпо, кайро и котацу

В Японии до сих пор нет центрального отопления, а стены домов тонкие, как бумага. Изоляция тоже плохая, поэтому холод проникает отовсюду: дует от окон, дверей, полов. Дело в том, что многие дома там строятся как одноразовые. Срок их службы составляет 30 лет, после чего дома сносятся и отстраиваются заново. В результате даже в теплую зиму в комнатах бывает весьма холодно. Но находчивые японцы нашли несколько способов решения проблемы: Чтобы согреться ночью, японцы используют ютанпо. Эта вещь, по сути, представляет собой просто грелку или бутылку, которую наполняют горячей водой. Изготавливают такие грелки из пластика, алюминия и реже — резины. Вот только минусов у ютанпо немало: согревают они только часть тела, а если плотно не закрутить крышку или набрать слишком горячую воду, можно проснуться с ожогами.

С собой изобретательные японцы носят кайро — крошечные грелки, представляющие собой пакетики с гелем. Если их встряхнуть в руках или помять, перемещая внутри гель, они начнут выделять тепло. При желании такие пакетики можно положить в обувь или в карман, а некоторые, на липучках, закрепить прямо на одежде.

Если их встряхнуть в руках или помять, перемещая внутри гель, они начнут выделять тепло. При желании такие пакетики можно положить в обувь или в карман, а некоторые, на липучках, закрепить прямо на одежде. И конечно, японцам помогает согреться их любимый стол котацу — по сути, просто одеяло, которым накрывают стол с обогревателем. Холодными вечерами он становится настоящим центром дома, под которым вся семья собирается для беседы, просмотра телевизора или совместных игр.

«Вчера нам доставили котацу — низкий стол с электрической печкой на внутренней стороне, накрывается сверху толстым одеялом, потом столешницей. И теперь это центр всей жизни и тепла дома: под ним хочется работать, пить чай, греть ножки вечерами, залезать по голову в одеяло». ferdalangurin / Twitter

США, Нидерланды и Северная Германия — печь для ног

Печь для ног представляла собой простой деревянный ящик, внутрь которого помещалась чаша или горшок из керамики или металла с раскаленными углями. В верхней части ящика были отверстия, через которые проходил теплый воздух. Поставив сверху ноги и накрыв ящик длинной одеждой или одеялом, можно было отлично согреться. В XIX веке в США такие «табуретки» часто приносили с собой на долгие церковные службы, чтобы не замерзнуть от длительного сидения на скамье. Бедные люди, путешествующие на повозках или санях, согревались по-своему: они везли с собой нагретые кирпичи или использовали в качестве грелки утюг или печеный картофель.

Израиль — горячий суп и клетчатые тапочки

Израиль — теплая страна, поэтому там в основном строят дома летнего типа. В результате в те короткие зимние периоды, когда становится по-настоящему прохладно, ледяная плитка на полу, холодные цементные стены и сквозняки отнимают все тепло, которое могло бы быть в помещении. Но помимо радиаторов отопления и кондиционеров с функцией обогрева люди нашли еще несколько простых способов согреться в холодное время года: Устанавливают дровяные, газовые или электрические камины и проводят систему подогрева полов.

Пьют много чая и не ходят дома без теплых носков или характерных клетчатых тапочек.

Наслаждаются тарелкой домашнего горячего куриного супа с овощами и кускусом.

Финляндия — от саун до энергии природы

С давних времен финны грелись в саунах. Причем сауны были не просто местом, где можно было помыться и привести себя в порядок: в зимнее время они выполняли роль жилища. Сауна представляла собой просто яму в земле без каких-либо окон, в которой груда камней нагревалась разведенным под нею огнем на дровах. Через 6–8 часов прогревания дым выпускался через люк, и можно было заходить и наслаждаться теплом. Современные дома в Финляндии имеют хорошую теплоизоляцию и довольно часто тройное, а то и 4—5-кратное остекление. Многие дома подключены к системе централизованного теплоснабжения, но 70 % новостроек — небольших домов строятся с использованием тепловых насосов, которые преобразуют энергию из внешних источников тепла (воды, воздуха). Они невелики по размерам и не требуют топлива.

Великобритания и США — от латунных грелок до электрических одеял

Вид каминов в фильмах вызывает ассоциации с уютом и теплом, но на самом деле толку от них было мало: большая часть тепла уходила в дымоход. Даже если целый день в доме горел огонь, температура в комнате не всегда поднималась выше нуля, а еда могла просто замерзнуть. При этом даже в большом доме обычно отапливалась только 1 комната, в которой собирались все члены семьи. Для того чтобы не мерзнуть во время сна, жители Великобритании и США прибегали ко множеству ухищрений: В кровать люди ложились в шапках и шерстяной одежде, поверх которой надевали ночные рубашки. Укрываться приходилось сразу несколькими одеялами.

Постель подогревали с помощью латунных грелок, похожих на большие сковородки, которые наполняли раскаленными или тлеющими углями и клали между льняными простынями.

Позднее их заменили грелки из резины, которые наполнялись горячей водой. В начале XX века им на смену пришли электрические одеяла. Однако вплоть до начала XXI века спать под ними было не очень-то безопасно: они могли стать причиной пожара, так как не отключались при перегреве.

«Мое детство пришлось на послевоенный период в Великобритании. Нам „повезло“: наш дом был новым и был оснащен центральным отоплением! Оно представляло собой угольный котел размером со спичечный коробок, который требовал усилий команды кочегаров „Титаника“, чтобы можно было накормить его зияющую крошечную пасть. При этом он никогда не нагревал радиатор выше 2 °C. У нас в гостиной горел камин. Было здорово сидеть в 15 см от него. В то время, пока лицо освещалось пламенем, спина покрывалась льдом: окна были металлическими, в них были зазоры, через которые дул пронизывающий ветер. Окна в спальне покрывались изморозью изнутри. Приходилось ложиться в кровать полностью одетым, толкая ногами резиновую грелку с горячей водой. И когда под одеялами наконец утихала дрожь, можно было, не вылезая из кровати, переодеться в согретую грелкой пижаму и — вот это блаженство! — заснуть». Stephen Carey / Quora

Швеция — тепло, выделяемое людьми, и их интернет-активность

Большая часть Швеции перешла на экологически чистые системы поддержания тепла в домах. Во многих домах здесь за уютную обстановку отвечает геотермальное отопление, использующее естественное тепло Земли. Хотя установка такой системы и обходится довольно дорого, обычно она окупается спустя 8 лет. Другие способы согреться не менее интересны: Многие шведы устанавливают солнечные панели и таким образом обеспечивают себя практически бесплатным теплом на всю жизнь.

Все фото и тексты, которые мы публикуем в Instagram и Facebook, хранятся на огромных складах серверов. Один из них, находящийся в Стокгольме, приносит реальную пользу людям: все тепло, которое он создает, используется для обогрева домов жителей этого города.

все тепло, которое он создает, используется для обогрева домов жителей этого города. Для обогрева одной из шведских школ используется тепло, выделяемое самими учениками, персоналом и компьютерами.

Заявлялось также о намерении превращать тепло, выделяемое пассажирами поезда, в отопление для близлежащего офисного здания. Излишек тепла через систему вентиляции отводился бы и согревал трубы с водой, которые обогревают офисы.