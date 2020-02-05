На что готовы пойти некоторые мамы, чтобы устроить ребенку идеальную жизнь

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В кино и книгах некоторых матерей показывают чрезмерно любящими и чересчур заботливыми. Такая женщина ежедневно жертвует собой во имя семьи и не лишает себя удовольствия лишний раз напомнить домочадцам об этом.

Мы в AdMe.ru на примерах знаменитых мам выяснили, как далеко готовы зайти женщины в стремлении вырастить идеального, на их взгляд, ребенка.

Кейт Сигел и ее знаменитая мама, которая присылает дочке по 100 сообщений каждый день

По мнению Кейт, матери готовы идти на самые невероятные ухищрения, чтобы добиться желаемого. В своей книге девушка рассказывает: «Мама зациклилась на моем благополучии уже тогда, когда я еще находилась в ее утробе. Все 9 месяцев она наотрез отказывалась пользоваться дезодорантами („алюминий!“), а кроме того, она по часу в день читала Шекспира для лучшего развития плода». Как-то мама Кейт раздобыла для 12-летней дочки фальшивый паспорт, чтобы она смогла попасть в суперпрестижный спортивный лагерь, куда принимали детей только с 16 лет. В своем аккаунте в инстаграме девушка до сих пор публикует СМС от мамы, которые вызывают у подписчиков бурю эмоций. Мы опубликовали некоторые из них в качестве бонуса, чтобы вы могли вволю насладиться этим труднопередаваемым юмором.

Сара Котрелл не стыдится защищать ребенка всеми доступными способами, включая жалобы

Американка Сара Котрелл публично называет себя сверхзаботливой мамой и не стыдится этого. Когда она только встала на путь родительства, то считала, что будет одной из тех очень вежливых женщин, рядом с которой идет причесанный, милый ребенок. А все эти истории с дикими детскими истериками в магазинах и кричащими матерями обойдут ее стороной. Однако на практике все оказалось несколько иначе. Теперь Саре совершенно наплевать, что о ней подумают другие: «Если сын пришел из школы зареванный и рассказал, что его обидели, то я превращаюсь в мать, которая мгновенно звонит в соответствующую службу и жалуется». Кроме того, дети Сары не могут играть с игрушками, которые выглядят как настоящее оружие — пистолеты, автоматы и т. д. Также у них нет никакого доступа к вредной пище. Дети в этой семье не просят у родителей игрушки из рекламы, потому что они вообще ее не видят. Им разрешено смотреть только специальный канал, на котором реклама отсутствует.

Семья Мартин практикует радикальный метод свободного воспитания

Никакой школы, экзаменов, зубрежки, еды по расписанию и ежевечернего времени отбоя — сокровенная мечта почти любого ребенка и реальность для одной американской семьи. 39-летняя Дайна и 42-летний Джо придерживаются нестандартного способа воспитания. Каждый день в этой семье как будто выходной: так как детям не нужно идти в школу, то они встают во сколько захотят. Дома их, кстати, никто учиться не заставляет. Дети занимаются только теми вещами, которые находят интересными для себя. У каждого в этой семье есть собственный планшет. Когда один из сыновей Дайны всерьез увлекся игрой и занимался ей круглые сутки, родители отвезли его на собрание игроков, чтобы он смог познакомиться с создателем игры. Вскоре после этого интерес мальчика к онлайн-играм приутих. Другой немаловажный пункт — питание. Дети едят то, что хочется. Если ребенок вздумает питаться весь день мороженым, ему дадут мороженое. Если кто-то захочет чипсов, то получит и их. Все 4 ребенка сами решают, стоит ли им мыться и чистить зубы. Если верить Дайне и Джо, их дети умнее своих ровесников и ведут себя более корректно и уважительно по отношению к взрослым и друг другу.

Некоторые мамы позволяют дочкам носить все, что им вздумается

Американская мама по имени Кейтлин разрешает дочке надевать любую одежду, которая ей нравится. Женщина признается, что в детстве ее собственная мать постоянно говорила фразы вроде: «Уверена, что хочешь это надеть?»

«Эти вещи не сочетаются друг с другом!»

«Ты собралась выйти на улицу в этом?» В результате у женщины не сформировалось чувство вкуса и теперь она одевается исключительно в джинсы и футболки. Для своей дочери Кейтлин хочет другого будущего, поэтому никогда не критикует ее выбор. Если ребенок решит надеть кислотные легинсы с резиновыми сапогами и топом в яркую полоску, его никто не остановит. Единственное правило, которое существует в этом доме, — не надевать тонкую одежду, когда на улице прохладно.

Бонус: СМС от «безумной мамы»

— Сегодня ужинала со знакомой и ее дочкой, ей 4 года. Официант, который нас обслуживал, сказал ей: «О господи! Когда ты вырастешь, ты сведешь с ума всех мужчин!» А она ему мгновенно ответила: «Когда я вырасту, я буду доктором!»

— Ха-ха-ха, это прекрасно!

— Я знаю. Пожалуйста, поскорее активируй свое устройство по внукопроизводству.

— Кейт, я сегодня познакомилась с милейшим парнем в «Старбаксе». Он юрист, окончил Йель. Я ему показала твое фото из фейсбука и дала ему твой номер.

— Мама, ты не имеешь никакого права раздавать мой телефон направо и налево!

— ЙЕЛЬ.