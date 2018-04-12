Мы выяснили, так ли опасен общественный туалет, как принято считать

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Сесть или не сесть — вот в чем вопрос. Любовь к собственному телу включает в себя заботу о своем здоровье, и, когда жизнь ставит нас в условия, где варианта всего два — конфуз или общественный туалет, волей-неволей приходится обратиться к меньшему из зол. Мы решили разобраться в этой деликатной теме и выяснить, опасен ли на самом деле общественный туалет.

AdMe.ru собрал правила безопасного посещения общественнных уборных. В конце вас ждет бонус — ответ на один из самых пикантных вопросов из этой сферы.

Правило № 1. Самым опасным оказывается то, что кажется самым безопасным

Сколько на самом деле бактерий находится под ободком унитаза или даже на его крышке, не может точно сказать никто. Команда BioCote задалась целью изучить все поверхности в одном туалете и собрала мазки после полного рабочего дня у себя в офисе. Оказалось, что более 50 000 различных микроорганизмов постоянно соседствуют с нами. Неожиданно, но самой загрязненной оказалась раковина, ведь именно на ней остается большая часть микробов с рук, а чистят раковины не так тщательно, как унитазы. Позднее проанализировали уборную и исследователи из Аризоны и пришли к таким же выводам: только 19 % бактерий ванной комнаты обитают в унитазе, большая часть предпочитает ванны и раковины. Также целые колонии бактерий обитают на полу, стенах, дверных ручках и кнопке смыва.

Правило № 2. Врага стоит знать в лицо

Кто именно покушается на наше здоровье, пока мы дочитываем состав освежителя воздуха или листаем ленту? Эта команда состоит из бактерий из рода шигелл, стафилококка, сальмонеллы и кишечной палочки. На самом деле из всех тысяч микроорганизмов, что скрываются в санузлах, эти практически единственные, кто может желать нам зла. От них могут быть крайне неприятные последствия: дизентерия, рвота и прочие симптомы инфекций и отравлений.

Правило № 3. Обратите внимание на детали

При посещении общественного туалета стоит обратить внимание на некоторые моменты до того, как вы решите воспользоваться уборной. В правильном туалете обязательно должны быть мыло, бумага и график уборки на стене. Именно сам график и стоит проверить: число в таблице должно стоять сегодняшнее, а временны́е интервалы — в пределах нескольких часов.

Правило № 4. Выбирайте правильное место

Удивительно, но согласно данным ученых, при наличии даже двух кабинок в ванной люди чаще всего выбирают вторую. Поэтому заходя в общественную уборную, смело шагайте к первой кабинке — там побывало меньше людей, а значит, она хоть немного, но чище.

Правило № 5. Адаптируйтесь к местности

Если вам нужно оставить вещи или верхнюю одежду, лучше всего выбрать самое безопасное для них место — за пределами туалета. Но если иначе никак и ни один рыцарь не готов трепетно сжимать сумочку в ожидании, пока дама напудрит носик, то ни в коем случае не ставьте вещи на пол. Самое безопасное место — за сливным бачком или на нем.

Правило № 6. Сесть можно и нужно

Так как контакт с кожей не дает микробам право на прописку в нашем организме, не стоит бояться усесться поудобнее на «белом троне». При встрече с микробами кожа становится естественным защитным барьером, но и окончательно расслабляться не стоит: лучше избегать контакта поверхностей со слизистыми, а также с открытыми ранами или царапинами, если таковые у вас имеются. Кроме того, если с собой есть антибактериальные салфетки, можно протереть сиденье, но даже в противном случае можно смело садиться. А вот «поза орла», или полусидячее положение, окажет медвежью услугу: прежде всего, она затормозит сам процесс облегчения и сделает его сложнее для организма ввиду своей противоестественности, а также заставит балансировать и прикасаться к стенам и ручкам, на которых бактерий куда больше, чем на самом сиденье.

Правило № 7. Использование одноразовых сидений не панацея

Одноразовые сиденья для унитазов оказали своим появлением полезную услугу, защищая нежные и деликатные части тела от нежелательных контактов. Но так как само по себе сиденье опасности не несет, практическая ценность таких бумажных вставок достаточно сомнительная. Однако если речь идет именно о защите кожи (например, от аллергенов, которые могли остаться на поверхности) или о врожденной брезгливости, то «одноразовый друг» придет на помощь.

Правило № 8. Уходите красиво

Завершив дела в кабинке, нужно правильно покинуть помещение. Крышку унитаза стоит захлопнуть сразу, как только прямой контакт тела с сиденьем прекратился, и уже после этого нажимать кнопку смыва.

Правило № 9. Мойте руки тщательно

Особенно тщательно мойте руки, ведь именно на них оседает большинство всех вредных микроорганизмов. Помните: мы трогаем лицо от 2 до 5 раз в минуту, а значит, легко перенесем незваных гостей поближе к слизистой рта. И здесь микробы уже могут пойти в атаку. Поэтому при посещении уборной всегда нужно мыть руки с мылом не менее минуты и стараться сознательно проконтролировать и пресечь прикосновения к лицу до того, как с рук не смоются лишние «пассажиры». После завершения всех дел нужно покинуть помещение, не прикасаясь больше ни к каким поверхностям, включая дверные ручки.

Бонус

При всем обилии слухов на эту тему подхватить ЗППП в туалете практически невозможно. Так что в этом плане могут быть спокойны даже самые упрямые параноики.