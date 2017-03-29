4 правила, которые продлят жизнь телефона как минимум вдвое

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Технологии прочно вошли в нашу жизнь, и представить себя без телефона, компьютера или планшета довольно трудно. AdMe.ru знает об этом и специально подготовил несколько советов, которые помогут вашему телефону жить долго и счастливо.

Не держите телефон включенным в зарядку, если он уже полностью заряжен

Кажется, это очевидно, не так ли? А теперь вспомните, сколько раз вы подходили к зарядному устройству, включали телефон и обнаруживали, что он уже (и давно!) набрал свои 100 %? Такое перенапряжение губительно для батареи.

Не надо стремиться к 100 %

Вашему телефону не нужен 100 %-ный заряд. Батарее от этого будет только хуже. Лучше оставляйте небольшой зазор и подключайте телефон к зарядке, когда есть возможность. Этого вам хватит, чтобы не остаться без связи.

Заряжайте телефон при первой возможности

Совет, тесно связанный с предыдущим. Играете ли вы в игры на телефоне или строчите СМС — если есть возможность, сразу подключайтесь к зарядному устройству, не дожидаясь, пока устройство начнет сигнализировать о том, что пора бы «подкормить» верного друга.

Следите за перегревом

Батареи смартфонов крайне чувствительны к теплу. Компания Apple, к примеру, вообще рекомендует снимать чехол с телефона, пока он заряжается. Если после зарядки ваш телефон нагрелся, в следующий раз попробуйте зарядить его без чехла. Если же вы находитесь в солнечном месте, чехол необходимо оставить, чтобы защитить устройство от солнечных лучей.