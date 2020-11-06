Мы вспомнили самые мудрые советы, которые слышали за всю жизнь, и решили поделиться с вами

Каждый день на нас сыплется миллион советов: из телевизора, интернета, от коллеги, мамы или бабушки. Некоторые из этих советов приносят пользу, другие вредны, а какие-то вообще бесполезны. Бернард Шоу говорил: «Совет подобен касторке: его довольно легко давать, но чертовски неприятно принимать».

Мы в AdMe.ru заботимся о своих читателях и вспомнили все несложные и полезные советы, которые, надеемся, помогут изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Нарядная одежда не только на выход

Покупая красивое платье, женщины думают: «Надену его на корпоратив / день рождения / юбилей / Новый год». Время идет, а красивая одежда так и висит в шкафу, надетая один раз, а может, и вовсе ни разу. В вашем гардеробе должно быть как можно меньше «особенных» вещей вроде платья с огромным вырезом на спине. Гораздо выгоднее купить несколько коктейльных платьев «и в пир и в мир» — их можно надеть в офис, а вечером обыграть аксессуарами. Старайтесь выглядеть красиво всегда, а не только по праздникам — это здорово поднимает самооценку. Осмотрите ваш гардероб и отберите платья, которые вы считали слишком нарядными, чтобы ходить в офис. Всю следующую неделю надевайте именно такую одежду — вы заметите, как изменится ваше отношение к себе.

«Долгие» гости уже не совсем гости

С детства нас приучали: все лучшее — гостю, за гостем надо бегать и всячески ухаживать. Никто не отменяет базовых правил гостеприимства, но если гость остановился в доме дольше, чем на несколько часов, то правила игры меняются. Гости и хозяева ведут себя одинаково и наравне вкладываются в общее дело: скидываются на продукты, делают уборку. Не стесняйтесь просить помощи, особенно если не можете справиться в одиночку. От друга услышала интересную мысль, а он ее, в свою очередь, — от своего отца. Если гость дома больше суток — он уже не гость. Это здорово расставляет границы. И ведь действительно, если гости пришли ко мне на праздник, за ними можно и нужно поухаживать, проявить гостеприимство. А если они остались на несколько суток, незазорно привлекать их к домашним делам, просить помочь в чем-то.

Не пускайте в отношения «третьего лишнего», если это не профессиональный психолог

Совет мамы, бабушки, подруги или коллеги может быть и дельным, но все же полагаться на мнение других в делах сердечных не самое лучшее решение. В первую очередь, такие советы всегда субъективны. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда сторонний человек очень сильно повлиял на отношения супругов и разрушил брак. Даже если в ваших отношениях не царят мир и гармония, пускать туда «третьего лишнего» не стоит — конечно, если это не профессиональный психолог. Решить конфликт совет подруги, возможно, и поможет, но это временная мера — лучше обратиться к специалисту. Подруга увела у меня парня. Не просто парня, а человека, с которым я прожила 6 лет вместе. Пару месяцев невзначай узнавала, что он любит, каково его мнение по тем или иным вопросам, и в один момент выступила во всей красе. Он мне сразу честно сказал, мол, я тебя люблю и все такое, но она мой идеал, у нас все совпадает: мысли, мнения, вкусы, такое раз в жизни случается. Но долго она играть не смогла, через пару недель показала истинную себя, а через 3 недели он уже сидел у меня на кухне, молил о прощении и говорил, что он дурак. Я все это послушала и спрашиваю: «Есть будешь?» Он ответил утвердительно. Погрела суп, налила в тарелку и вылила ему на штаны. © «Подслушано» / Ideer

Если нужен конкретный подарок, его лучше попросить, а не сидеть потом с кислым лицом

Мы часто мечтаем о подарке, а не получив желаемое, расстраиваемся. Спросите себя: а сообщал ли я окружающим о своем желании? Знают ли они, чего я хотел? Говорил ли я намеками или напрямую? Вполне вероятно, что близкие не поняли вас, поэтому подарок вас разочаровал. Если боитесь, что из-за прямоты потеряется элемент сюрприза, попробуйте перенять традицию некоторых молодоженов: перед свадьбой они составляют подробный список вещей, которые хотят получить в качестве подарка на свадьбу, а гости договариваются между собой, кто что купит. Уже 4 дня рождения подряд я создаю в интернете документ, который отправляю мужу, родителям, друзьям. Я пишу, к примеру, список парфюмов, которые мне нравятся, а затем выхожу из чата. Таким образом, я не знаю, кто и что мне подарит, но всегда получаю на день рождения только желанные подарки.

Диеты не работают

В 2020 году пора признать: диеты не действуют. Вообще никакие — все дело в дефиците калорий. Вот как это работает: худеем мы только тогда, когда тратим больше калорий, чем потребляем. Например, ваша норма — 1 800 ккал в сутки. Если регулярно есть больше калорий, вес начнет расти. А если соблюдать разумный дефицит, например около 1 600 ккал, вес будет уменьшаться. При этом необязательно сидеть на гречке — диета должна быть сбалансированной и сытной. Неважно, сколько вы едите, как часто и когда, главное — соблюдайте рекомендации ВОЗ по здоровому питанию и учитывайте калорийность.

Совет «Если не знаешь, что делать, качай ягодицы» на самом деле работает

Несколько лет назад в интернете была распространена шутка: «Если тебя обидели или ты расстроен, качай ягодицы. Обида и стресс уйдут, а ягодицы останутся». В этой на первый взгляд простой фразе таится глубокий смысл. По мнению Эмили Нагоски, эксперта в области полового воспитания с 20-летним опытом работы, физические нагрузки — самый правильный способ справиться со стрессом. В своей книге «Выгорание» она рассказывает, что необходимо различать сам стресс и факторы стресса. От факторов можно избавиться: объехать пробку, не слушать начальника, но стресс останется в организме. Поэтому нужно «завершить цикл стресса» и освободить организм. Самый очевидный пункт — физическая нагрузка. Именно поэтому чаще всего после зала мы чувствуем прилив энергии. Отсюда вытекает, что самый популярный в Facebook совет на самом деле работает.

Быть одному не стыдно

Многие люди стесняются ходить в кино одни. Да и не только в кино — в кафе, магазины, парки. На самом деле быть одному не стыдно. Как правило, людям вокруг нет дела до того, с кем вы пришли в кинотеатр, они просто смотрят фильм. А в парке или магазине и вовсе приятно находиться в одиночестве — отличное время, чтобы порелаксировать и принять важные решения. Сидеть в кофейне и наслаждаться в одиночестве отличным чизкейком не должно быть стыдно — вы не обязаны все время быть в чьей-то компании. Чем больше вы будете в одиночестве, тем больше узнаете о себе и полюбите свою компанию.

Через конфликты мы становимся ближе

Еще один полезный совет дает Дэниел Уайл, автор книги «После медового месяца: Как обратить семейные конфликты на пользу отношениям». Мы привыкли воспринимать конфликты как нечто негативное: мы злимся, кричим друг на друга, и в результате всем плохо. Автор советует воспринимать конфликты как способ стать ближе. Именно во время ссоры мы можем понять, что на самом деле беспокоит нашу вторую половинку. Допустим, муж не хочет отпускать вас к друзьям. Вам кажется, что супруг — властный эгоист, который не хочет ужинать один. На самом деле в последние пару месяцев ваш муж чувствовал, как вы отдаляетесь от него, и он опасается, что встречи с друзьями сделают вас еще более чужими. Автор советует парам всегда искать истинную причину конфликта и открыто говорить о своих чувствах. История от моей бабушки. Они с дедом тогда только поженились. Он рано на работу уходил, и бабушку сильно раздражало, что он по утрам любил молоко пить, а банку забывал обратно в холодильник убрать. Говорит, только проснусь — и иду банку убирать: знаю ведь, что оставил. Бесило ее это жутко. В конце концов однажды она пораньше проснулась, выходит — дед в дверях, а банка на столе. Она психанула, швырнула в него банку. Крики, молоко повсюду... Поговорили. Оказалось, дед уже год банку на столе оставляет, чтобы бабушка с утра проснулась, а молоко не ледяное и пить можно без опаски.

Если не знаете, куда вложить деньги, вкладывайте в образование

Худшее, что вы можете сделать с деньгами, — это не считать, сколько вы потратили и сколько заработали. Интернет пестрит советами о том, как правильно распоряжаться деньгами: как экономить, копить или вкладывать. Как поступить, если у вас скопилась небольшая сумма, которую так и хочется на что-то потратить? Вложить в ценные бумаги или купить технику? По мнению специалистов, лучшее вложение — вложение в себя, а именно в образование. Что бы то ни было — курсы повышения квалификации, высшее образование, вебинары по софт-скиллс, — рано или поздно ваши затраты окупятся. Поэтому не спешите тратить небольшие суммы на валюту или облигации — оплатите обучение и получите новые знания.