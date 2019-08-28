История Instagram, который создавался для друзей, а сегодня в нем сидит даже Папа Римский

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Сегодня Instagram насчитывает более 1 млрд пользователей по всему миру и является самым популярным приложением для публикации фото и видео. Необычная история его становления заставит поверить, что успех — закономерный итог долгого тернистого пути с чередой провалов и ошибок.

AdMe.ru воссоздал хронологию тех дней от лица создателей Instagram, которые хотели сделать приложение для обработки и обмена фотографиями, но в итоге изменили мир.

Эти парни создали Instagram. Но первая их попытка оканчивается полным провалом

Основатель и будущий генеральный директор Instagram Кевин Систром (он справа), родился в городе Холлистон, США. В 2006 году окончил Стэнфордский университет, где и познакомился с будущим напарником и техническим директором Instagram Майком Кригером (на фото слева). Еще до основания приложения они сильно выделялись среди сверстников талантом и тягой к IT. В начале 2010 года Кевин отказался от стабильной работы, чтобы заняться собственным приложением, которое было названо в честь его любимого напитка — бурбона. Приложение Burbn позволяло организовывать встречи с друзьями, делиться фотографиями и отмечаться в географических точках. Кевину удалось привлечь инвесторов с финансированием в размере $ 500 тыс. и Майка на роль партнера. На тот момент Кевину было 27 лет, а Майку — 25. Проект с треском провалился, едва набрав 1 000 пользователей. К сожалению, создателям так и не удалось объяснить широкой аудитории, в чем заключается идея их приложения и как им пользоваться. К тому же на рынке определился явный лидер с похожими функциями — сервис Foursquare. Парни уже подумывали бросить затею, ведь теперь перед ними стояла сложнейшая задача: создать что-то совершенно новое, чтобы вернуть доверие инвесторов.

Ребята начинают понимать: пользователи хотят просто делиться фотографиями и ставить друг другу лайки

После очередной встречи с инвесторами в июле 2010 года было принято решение сделать новое приложение, которое бы объединяло в себе фильтры от Hipstamatic (популярное фотоприложение, имитирующее винтажные эффекты) и ленту Facebook. Кевин и Майк решили сделать шаг назад, «откатив» Burbn к обработке и обмену фотографиями. И добавить некоторые элементы социальной сети, такие как комментарии и лайки.

Одна из первых фотографий в Instagram. Кевин запостил фото своей собаки в качестве теста.

Через 6 недель после начала разработки новое приложение было разослано друзьям на бета-тестирование. В течение следующих нескольких дней тестирования фокус-группой стало ясно, что им удалось сделать нечто невероятное. Новое приложение получило название Instagram — от слов Instant Telegram («мгновенная телеграмма») — и позволяло опубликовать обработанную фотографию всего в 3 клика. Для Кевина и Майка было важно сделать обмен снимками быстрым и простым. Философия, которой придерживались создатели, была такой: «главное — фотографии» + «публичность по умолчанию».

За 1-е сутки приложение было скачано столько раз, что сервер Instagram не выдерживает нагрузок

Ночью 6 октября 2010 года Instagram был размещен в App Store. Кевин поделился новостью в твиттере, и она была сразу же растиражирована его друзьями и пользователями Burbn, которые с нетерпением ждали его перерождения. Спустя несколько часов их крошечный сервер падал под напором трафика. Всю ночь и следующее утро Кевин и Майк боролись за то, чтобы остаться на плаву. Результат не заставил себя долго ждать. За 1-е сутки приложение было скачано 25 тыс. раз и совсем скоро возглавио список самых популярных бесплатных приложений для iPhone. На следующий день сообщение о новинке опубликовали New York Times, Bits Blog и TechCrunch.

Приложение набирает миллионы пользователей, и им начинают интересоваться главы крупных компаний

«Мы создатели перемен».

За первую неделю Instagram скачали более 100 тыс. раз, через пару месяцев — миллион. Кевину и Майку пришлось поселиться в офисе, чтобы приложение работало без перебоев. Еще через 4 месяца Систром уже сидел на конференции Apple и смотрел, как Стив Джобс представляет публике его приложение. Они вывели Instagram на крупнейшую в мире сцену высоких технологий, но главной задачей по-прежнему оставалась текущая поддержка серверов, ведь у сети появлялись миллионы новых пользователей. Но они справились, и уже в 2011 году проект парней становится лучшим приложением года в App Store. В апреле 2012-го была выпущена версия и для Android. За сутки ее скачали более 1 млн раз.

«Было невероятно наблюдать, как папа Франциск публикует свою первую фотографию в Instagram», — поделился в своем аккаунте Кевин.

В апреле 2012 года Facebook сообщил о приобретении Instagram за $ 1 млрд. Кевин Систром сохранил должность генерального директора вплоть до лета 2018 года. Майк Кригер продолжил работать техническим директором Instagram и покинул компанию вместе с Кевином летом 2018 года. Считается, что Систром заработал $ 400 млн от продажи своей доли (40 %), а Кригер получил около $ 100 млн (10 %).

Немного об успехах Instagram сегодня

За последующие несколько лет Instagram только укрепил свои позиции и продолжил бить рекорды. Сегодня Instagram ежедневно посещает более 500 млн пользователей.

Публикуется более 80 млн фотографий в день.

Ставится более 4,2 млрд лайков каждый день.

Крупнейшие бренды продают товары на своих официальных страницах в Instagram.

Самая популярная страница насчитывает 180 млн подписчиков и принадлежит футболисту Криштиану Роналду.

Самая дорогая реклама — на странице американской модели Кайли Дженнер, стоимость одного ее рекламного поста — $ 1 млн.

Пост с наибольшим количеством лайков в Instagram — это снимок яйца: более 50 млн человек по всему миру объединили свои силы, чтобы побить мировой рекорд.