Мы узнали зарплату 13 лидеров государств и были удивлены как самой маленькой, так и самой большой

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Чужая зарплата всегда вызывает любопытство, но делиться цифрами не торопятся даже давние коллеги или близкие друзья. А вот жалованье президентов и премьер-министров — это вовсе не секрет. Разве не приятно узнать, что Дональд Трамп за год зарабатывает меньше, чем вы за день? Правда, его коллеги подобной скромностью не отличаются. Кто же зарабатывает больше, чем главы Австрии, Швейцарии, Канады, России и Австралии, вместе взятые?

AdMe.ru рассказывает, какие зарплаты у лидеров разных стран.

13. Дональд Трамп, президент США

$ 1 в год

Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты $ 400 тыс. в год ($ 33 тыс. в месяц, $ 1 095 в день), заявив, что будет получать по $ 1 за каждый год работы — меньше невозможно по закону. Состояние нынешнего президента — $ 3 млрд, так что он может себе позволить работать и без вознаграждения. До него без зарплаты работали Герберт Гувер и Джон Кеннеди. Минимальная месячная оплата труда в США — $ 1 160 в месяц.

12. Петр Порошенко, президент Украины

$ 12 220 в год

Украинский президент зарабатывает $ 12 220 тыс. в год (это $ 1,8 тыс. в месяц, $ 33 в день). Согласно рейтингу Forbes, Петр Порошенко занимает 6-е место среди богатейших людей Украины с состоянием в $ 1,3 млрд. Минимальная месячная оплата труда на Украине — $ 133.

11. Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики

$ 20 500 в год

Си Цзиньпин получает скромные $ 20 593 в год ($ 1 716 в месяц, $ 56 в день), и это после того, как в 2015 году его оклад повысили на 62 %! Сам глава КНР, его жена и дочь не владеют бизнесом, но состояние его ближайших родственников оценивается в $ 376 млн. Минимальная оплата труда в Китае — $ 150–300 в месяц и зависит от конкретной провинции.

10. Саули Ниинистё, президент Финляндии

$ 146 700 в год

Президент одной из самых благополучных стран мира, только что переизбранный на второй срок, получает $ 146 700 ежегодно (то есть $ 12 225 в месяц, или $ 402 в день). Минимальная месячная оплата труда в Финляндии не установлена государством и, по разным данным, составляет около $ 2 000.

9. Владимир Путин, президент России

$ 151 000 в год

Владимир Путин ежегодно получает $ 151 032 (что составляет $ 12 586 в месяц, или $ 414 в день). Минимальная месячная оплата труда в России — $ 140.

8. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

$ 198 500 в год

«Свинцовая леди» Тереза Мэй жестко управляет страной и зарабатывает $ 198 509 в год (то есть $ 16 542 в месяц, или $ 544 в день). А еще она страстная любительница обуви — у нее огромная коллекция туфель, которые она хранит в прозрачных коробках, чтобы не тратить время на поиск нужной пары. Минимальная месячная оплата труда в Британии — $ 1 569.

7. Эмманюэль Макрон, президент Франции

$ 211 500 в год

Оклад самого молодого президента за всю историю Франции Эмманюэля Макрона — $ 211 530 (что составляет $ 17 628 в месяц, или $ 580 в день). Перед тем как стать политиком, Макрон сделал стремительную карьеру в банковской сфере, за что получил прозвище «финансовый Моцарт» — его комиссионные составляли больше $ 1 млн в год. Минимальная месячная оплата труда во Франции — $ 1 758.

6. Джимми Моралес, президент Гватемалы

$ 232 000 в год

Бывший комедийный актер, президент Гватемалы Джимми Моралес — самый высокооплачиваемый глава государства среди стран Латинской Америки, его оклад — $ 231 тыс. в год (или $ 19 300 в месяц, $ 634 в день). Вступив в должность, он исполнил свое предвыборное обещание отдавать на благотворительность половину своего дохода и отдал 60 % от первой зарплаты в помощь нуждающимся. Минимальная месячная оплата труда в Гватемале — около $ 200.

5. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

$ 263 000 в год

Зарплата Ангелы Меркель — $ 263 тыс. в год (что составляет $ 22 000 в месяц, $ 720 в день). Она отказалась от служебной квартиры и живет с мужем в обычном 5-этажном доме в центре Берлина. Минимальная месячная оплата труда в Германии — $ 1 780.

4. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

$ 267 000 в год

Заработок канадского премьера составляет $ 267 415 в год ($ 22 285 в месяц, $ 733 в день). В прошлом году он, однако, слетал в отпуск на Багамы за счет своего друга-миллионера — принца Карима Ага-хана, чем вызвал политический скандал и подозрения в том, что Ага-хан через премьер-министра пытается влиять на политическую ситуацию в Канаде. Трюдо извинился и пообещал быть внимательнее. Минимальная месячная оплата труда в Канаде зависит от провинции, но в среднем составляет $ 1 400.

3. Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии

$ 403 700 в год

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл зарабатывает $ 403 745 в год ($ 33 645 в месяц, $ 1 106 в день). От зарплаты он, в отличие от Дональда Трампа, отказываться не стал, хотя и является мультимиллионером — он бывший банкир и предприниматель. Минимальная месячная оплата труда в Австралии — $ 1 900.

2. Дорис Лойтхард, президент Швейцарии

$ 437 000 в год

Должность президента в Швейцарии формальная — его избирают из числа министров на 1 год. Зарплата Дорис Лойтхард, которая занимает президентскую должность уже во второй раз, такая же, как и у остальных министров, — $ 437 тыс. в год ($ 36 тыс. в месяц, $ 1 200 в день). Минимальная оплата труда в Швейцарии не установлена законом, и только в кантоне Невшатель ее размер $ 20 в час.

1. Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура

$ 2,2 млн в год