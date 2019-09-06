Мы узнали, за сколько лет заработают на квартиру жители 15 европейских стран

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Собственное жилье — заветная мечта большинства людей, но реализовать ее бывает сложно. Цены на недвижимость непостижимо завышены, особенно в крупных городах.

Мы в AdMe.ru решили подсчитать, сколько лет понадобится на то, чтобы один среднестатистический столичный житель Европы смог накопить на собственную квартиру площадью 35 кв. м и 70 кв. м. Кстати, в качестве бонуса вас ждет информация о том, сколько лет нужно копить на квартиру в России согласно данным последних исследований.

Статистика подготовлена для 15 европейских столиц. Чтобы сделать расчеты корректными, мы взяли среднюю зарплату после вычета налогов и среднюю стоимость квадратного метра жилья в нецентральных районах города в 2019 году. Также мы изучили средневзвешенный процент по ипотечным кредитам в этих странах.

Париж, Франция

Среднемесячная зарплата в Париже составляет € 2 170. Цены на недвижимость невероятно высокие (в среднем около € 9 000 за 1 кв. м в удаленных от центра округах), поэтому парижане зачастую могут позволить себе только маленькие квартиры. Миниатюрные студии размером 20 кв. м и меньше здесь не редкость, но мы для расчетов возьмем примерную площадь стандартной 1-комнатной квартиры — 35 кв. м. Получается, что они обойдутся в € 315 000. Это 12 годовых доходов. И то если зарплата будет откладываться полностью. При сбережении 20 % от зарплаты ежемесячно, что более реалистично, копить нужно будет 60,4 года. Попробуем сделать еще более амбициозный расчет: квартира площадью 70 кв. м в Париже. Это € 630 000, или 24 полных годовых дохода, или 120 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты (что совершенно нереально). Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 1,7 %.

Лондон, Великобритания

Средняя зарплата в Лондоне — € 2 570. Цены на недвижимость здесь входят в число самых высоких в Европе. В среднем стоимость 1 кв. м в не самых элитных районах составляет € 8 170. 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м по такой цене обойдется в € 285 950. Это 9 годовых доходов. Или 46,3 года, если ежемесячно откладывать 20 % от зарплаты. Соответственно, на квартиру площадью 70 кв. м необходимо 18 годовых доходов, или 92,7 года, если откладывать 20 % от зарплаты. Средняя ставка ипотечного кредитования — 3 %.

Хельсинки, Финляндия

Средняя зарплата высокая — € 2 400 в месяц, но и цены на недвижимость от нее не отстают. Стоимость 1 кв. м в среднем составляет € 4 000. Студия площадью 35 кв. м обойдется в € 140 000. Потребуется 4,8 полного годового дохода. Если откладывать 20 % от зарплаты, нужно копить 24 года. На квартиру площадью 70 кв. м нужно 9,7 годового дохода, или 48 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. В Финляндии очень выгодно брать ипотеку: средняя ставка держится на уровне 1 %.

Берлин, Германия

Здесь среднемесячная зарплата составляет € 2 125. Цена 1 кв. м жилья в среднем по Берлину — € 3 706. Таким образом, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м обойдется в € 129 710. Необходимо 5 годовых доходов для покупки такого жилья, или 25,4 года для того, чтобы накопить достаточную сумму, если откладывать от зарплаты по 20 % в месяц. 70 кв. м жилья — это 10 годовых доходов, или 50,8 года при откладывании 20 % от зарплаты. Средняя ставка по ипотечному кредиту — 1,85 %.

Прага, Чехия

Средняя зарплата в Праге в настоящий момент составляет около 29 000 крон в месяц (€ 1 120). Цены на недвижимость здесь тоже очень высоки. Примерно 70 % квартир продаются по цене около 90 000 чешских крон (€ 3 476) за 1 кв. м, и это не в центре. Таким образом, студия площадью 35 кв. м обойдется в € 121 660. Со средней зарплатой нужно 9 полных годовых окладов, чтобы накопить на такую квартиру. Если ежемесячно откладывать 20 % от зарплаты, понадобится 45 лет. 70-метровые апартаменты — это 18 годовых доходов, или 90 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 2,9 %. Однако получить его довольно трудно.

Мадрид, Испания

Средняя зарплата — € 1 600 в месяц. Cредняя цена жилой недвижимости — € 2 965 за 1 кв. м. Соответственно, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м обойдется в € 103 775. Это 5,4 годового дохода, или 27 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. 70 кв. м жилья потребуют 10,8 годового дохода, или 54 года накоплений с откладыванием 20 % от зарплаты. Средний процент ставки по ипотечному кредиту — 2 %.

Рим, Италия

Здесь работники получают в среднем € 1 400 в месяц. Стоимость 1 кв. м жилья за пределами исторического центра составляет € 2 860. Таким образом, 35-метровая квартира — это € 100 100, требующие 5,9 годового дохода или 29,7 года накоплений, если откладывать 20 % от зарплаты. Условные 70 кв. м обойдутся в € 200 200. Это 11,9 годового дохода. При откладывании 20 % от зарплаты потребуется около 60 лет, чтобы получить нужную сумму. Процентная ставка по ипотечному кредиту в среднем по стране — 2,1 %.

Москва, Россия

Согласно данным сайта, где жители города сами указывают реальные цены и зарплаты, средняя зарплата в Москве сегодня составляет около ₽ 68 000 (€ 928). А средняя цена 1 кв. м жилья не в самом центре, но и не на периферии — ₽ 162 000 (€ 2 213). Чтобы накопить на квартиру площадью 35 кв. м (€ 77 445), необходимо отложить 6,9 годового дохода. Если же откладывать 20 % от зарплаты ежемесячно, потребуется 34,7 года. Попробуем замахнуться на квартиру 70 кв. м в столице: сумма в € 154 910 — это 13,9 годового дохода. По нашей схеме откладывания 20 % от зарплаты ждать придется 69,5 года. Средняя ипотечная ставка — 10,55 %.

Варшава, Польша

Столичные жители получают в среднем 4 000 злотых, или € 980 в месяц. Цена 1 кв. м жилья за пределами центра города составляет примерно € 2 000. Таким образом, 35 кв. м жилья обойдутся в € 70 000 (5,9 годового дохода). Если откладывать по 20 % от зарплаты ежемесячно, то процесс накопления займет 29,7 года. А на покупку квартиры площадью 70 кв. м необходимо € 140 000. Это 11,9 годового дохода. При откладывании 20 % от зарплаты нужно копить 59,5 года. Средняя ставка по ипотечному кредиту — 3,8 %.

Будапешт, Венгрия

По данным на 2019 год, средняя зарплата в Будапеште составляет 250 000 венгерских форинтов, или € 767. Цены на недвижимость здесь очень быстро растут и в сердце города могут достигать € 3 000 за 1 кв. м, при этом средняя цена в более отдаленных районах — € 1 750 за 1 кв. м. Получается, что за квартиру площадью 35 кв. м нужно выложить € 61 250. Необходимо 6,7 годового дохода для ее приобретения. А если откладывать по 20 % от зарплаты, то ждать придется 33,3 года. Квартира площадью 70 кв. м — это 13,4 годового дохода, или 66,6 года накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 3,18 %.

Загреб, Хорватия

Жители Загреба получают в среднем € 850 в месяц. Жилье за пределами центра стоит приблизительно € 1 750 за 1 кв. м. В продаже в основном квартиры площадью 50 кв. м и больше. Но мы возьмем условные 35 квадратов — получится € 61 250. С ежемесячной зарплатой € 850 понадобится 6 годовых доходов для покупки такого жилья. При откладывании 20 % от зарплаты процесс накопления нужной суммы займет 30 лет. Соответственно, для квартиры площадью 70 кв. м получаем следующие цифры: 12 годовых доходов, или 60 лет , если откладывать 20 % от зарплаты. Средний процент ставки по ипотечному кредиту — 4,1 %.

Лиссабон, Португалия

Средняя зарплата в столице Португалии — около € 900 в месяц. Средняя цена за 1 кв. м в центре Лиссабона составляет € 3 000, однако в окрестностях города можно найти жилье стоимостью € 1 500 за 1 кв. м. Большим спросом пользуются 2- и 3-комнатные квартиры. Но начнем с квартиры 35 кв. м , которая обойдется в € 52 500. Это всего 4,8 годового дохода, или 24,3 года при откладывании 20 % от зарплаты ежемесячно. Покупка к вартиры площадью 70 кв. м потребует 9,7 годового дохода. Если откладывать 20 % от зарплаты, копить надо 48,5 года . Средняя ставка по ипотечному кредиту — 2,1 %.

Рига, Латвия

Средняя зарплата — € 785. Cредняя цена за 1 кв. м жилья в нецентральных и неисторических районах Риги составляет около € 1 500. Однушка в новостройке в спальном районе площадью 35 кв. м обойдется в € 52 500. Понадобится 5,5 годового дохода для накопления нужной суммы, или примерно 27 лет , если ежемесячно откладывать по 20 % от зарплаты. Жилье площадью 70 кв. м — это 11 годовых доходов, или 55 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. Средний процент ставки по ипотечному кредиту — 5,1 %.

Киев, Украина

Средняя зарплата в Киеве в 2019 году составляет примерно 12 500 гривен, или € 450. Средняя стоимость 1 кв. м жилья — около € 1 190. Здесь на квартиру площадью 35 кв. м необходимо € 41 650, что равняется 7,7 годового дохода. При откладывании 20 % от зарплаты копить придется почти ​​​​​​​ 39 лет . Квартира площадью 70 кв. м потребует 15,4 годового дохода, или 77 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. Средний процент ставки по ипотечному кредиту очень высок — 20 %.

Минск, Беларусь

Средняя зарплат а — около € 430 (996 белорусских рублей). Средняя цена за 1 кв. м жилья составляет € 1 174. На однушку площадью 35 кв. м потребуется € 41 090. Это 7,9 годового дохода, или 40 лет откладывания 20 % от зарплаты. На 70-метровую квартиру придется потратить 15,9 годового дохода. Или же копить 80 лет , откладывая 20 % от зарплаты. Средняя ставка ипотечного кредитования высокая — 14 %.

София, Болгария

Средняя зарплата колеблется на уровне примерно € 680 (1 330 болгарских левов). Цена на недвижимость составляет около € 970 за 1 кв. м. Это значит, что 35 кв. м обойдутся в € 33 950, что равняется 4,1 годового дохода, или 20,8 года накоплений при откладывании 20 % от зарплаты. 70 кв. м — э то 8,3 годового дохода, или 41,6 года сбережений при откладывании 20 % от зарплаты. Средняя ставка по ипотечному кредиту — 4 %.

Бонус: Россия

Интересно узнать, во сколько обойдется жилье не только в Москве, но и в других регионах страны. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами. На этом сайте можно узнать, сколько лет нужно копить на квартиру в интересующем вас регионе в зависимости от суммы, которую вы готовы откладывать каждый месяц. Также мы нашли специальные исследования: здесь можно ознакомиться с рейтингом регионов по доступности жилья в 2019 году. Быстрее всего накопить на квартиру удастся в северных регионах: стоимость 1 кв. м жилплощади здесь небольшая, а зарплаты довольно высокие. Первые 3 места по доступности жилья занимают Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Последние 3 места — у Чеченской Республики, Дагестана и города Севастополя. Согласно исследованию 2018 года, на 2-комнатную квартиру площадью 50 кв. м российская семья из 2 работающих человек в среднем будет копить 5,2 года (если откладывать половину бюджета). Если семья в течение этого времени будет снимать жилье, то срок увеличится до 9,2 года. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России на апрель 2019 года составила 10,56 %. Согласно указу президента, это значение должно упасть ниже 8 % до 2024 года. Также президент предложил уже в этом году начать выдавать молодым семьям на Дальнем Востоке ипотеку под 2 % годовых

А вам удалось приобрести собственное жилье? Что, по вашему мнению, лучше: арендовать квартиру или прибрести собственную недвижимость с помощью ипотеки?