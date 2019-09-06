Мы узнали, за сколько лет заработают на квартиру жители 15 европейских стран
Собственное жилье — заветная мечта большинства людей, но реализовать ее бывает сложно. Цены на недвижимость непостижимо завышены, особенно в крупных городах.
Мы в AdMe.ru решили подсчитать, сколько лет понадобится на то, чтобы один среднестатистический столичный житель Европы смог накопить на собственную квартиру площадью 35 кв. м и 70 кв. м. Кстати, в качестве бонуса вас ждет информация о том, сколько лет нужно копить на квартиру в России согласно данным последних исследований.
Статистика подготовлена для 15 европейских столиц. Чтобы сделать расчеты корректными, мы взяли среднюю зарплату после вычета налогов и среднюю стоимость квадратного метра жилья в нецентральных районах города в 2019 году. Также мы изучили средневзвешенный процент по ипотечным кредитам в этих странах.
Париж, Франция
Среднемесячная зарплата в Париже составляет € 2 170. Цены на недвижимость невероятно высокие (в среднем около € 9 000 за 1 кв. м в удаленных от центра округах), поэтому парижане зачастую могут позволить себе только маленькие квартиры.
Миниатюрные студии размером 20 кв. м и меньше здесь не редкость, но мы для расчетов возьмем примерную площадь стандартной 1-комнатной квартиры — 35 кв. м. Получается, что они обойдутся в € 315 000. Это 12 годовых доходов. И то если зарплата будет откладываться полностью. При сбережении 20 % от зарплаты ежемесячно, что более реалистично, копить нужно будет 60,4 года.
Попробуем сделать еще более амбициозный расчет: квартира площадью 70 кв. м в Париже. Это € 630 000, или 24 полных годовых дохода, или 120 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты (что совершенно нереально).
Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 1,7 %.
Лондон, Великобритания
Средняя зарплата в Лондоне — € 2 570. Цены на недвижимость здесь входят в число самых высоких в Европе. В среднем стоимость 1 кв. м в не самых элитных районах составляет € 8 170. 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м по такой цене обойдется в € 285 950. Это 9 годовых доходов. Или 46,3 года, если ежемесячно откладывать 20 % от зарплаты.
Соответственно, на квартиру площадью 70 кв. м необходимо 18 годовых доходов, или 92,7 года, если откладывать 20 % от зарплаты.
Средняя ставка ипотечного кредитования — 3 %.
Хельсинки, Финляндия
Средняя зарплата высокая — € 2 400 в месяц, но и цены на недвижимость от нее не отстают. Стоимость 1 кв. м в среднем составляет € 4 000. Студия площадью 35 кв. м обойдется в € 140 000. Потребуется 4,8 полного годового дохода. Если откладывать 20 % от зарплаты, нужно копить 24 года.
На квартиру площадью 70 кв. м нужно 9,7 годового дохода, или 48 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты.
В Финляндии очень выгодно брать ипотеку: средняя ставка держится на уровне 1 %.
Берлин, Германия
Здесь среднемесячная зарплата составляет € 2 125. Цена 1 кв. м жилья в среднем по Берлину — € 3 706. Таким образом, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м обойдется в € 129 710. Необходимо 5 годовых доходов для покупки такого жилья, или 25,4 года для того, чтобы накопить достаточную сумму, если откладывать от зарплаты по 20 % в месяц.
70 кв. м жилья — это 10 годовых доходов, или 50,8 года при откладывании 20 % от зарплаты.
Средняя ставка по ипотечному кредиту — 1,85 %.
Прага, Чехия
Средняя зарплата в Праге в настоящий момент составляет около 29 000 крон в месяц (€ 1 120). Цены на недвижимость здесь тоже очень высоки. Примерно 70 % квартир продаются по цене около 90 000 чешских крон (€ 3 476) за 1 кв. м, и это не в центре. Таким образом, студия площадью 35 кв. м обойдется в € 121 660. Со средней зарплатой нужно 9 полных годовых окладов, чтобы накопить на такую квартиру. Если ежемесячно откладывать 20 % от зарплаты, понадобится 45 лет.
70-метровые апартаменты — это 18 годовых доходов, или 90 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты.
Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 2,9 %. Однако получить его довольно трудно.
Мадрид, Испания
Средняя зарплата — € 1 600 в месяц. Cредняя цена жилой недвижимости — € 2 965 за 1 кв. м. Соответственно, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м обойдется в € 103 775. Это 5,4 годового дохода, или 27 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты.
70 кв. м жилья потребуют 10,8 годового дохода, или 54 года накоплений с откладыванием 20 % от зарплаты.
Средний процент ставки по ипотечному кредиту — 2 %.
Рим, Италия
Здесь работники получают в среднем € 1 400 в месяц. Стоимость 1 кв. м жилья за пределами исторического центра составляет € 2 860. Таким образом, 35-метровая квартира — это € 100 100, требующие 5,9 годового дохода или 29,7 года накоплений, если откладывать 20 % от зарплаты.
Условные 70 кв. м обойдутся в € 200 200. Это 11,9 годового дохода. При откладывании 20 % от зарплаты потребуется около 60 лет, чтобы получить нужную сумму.
Процентная ставка по ипотечному кредиту в среднем по стране — 2,1 %.
Москва, Россия
Согласно данным сайта, где жители города сами указывают реальные цены и зарплаты, средняя зарплата в Москве сегодня составляет около ₽ 68 000 (€ 928). А средняя цена 1 кв. м жилья не в самом центре, но и не на периферии — ₽ 162 000 (€ 2 213). Чтобы накопить на квартиру площадью 35 кв. м (€ 77 445), необходимо отложить 6,9 годового дохода. Если же откладывать 20 % от зарплаты ежемесячно, потребуется 34,7 года.
Попробуем замахнуться на квартиру 70 кв. м в столице: сумма в € 154 910 — это 13,9 годового дохода. По нашей схеме откладывания 20 % от зарплаты ждать придется 69,5 года.
Средняя ипотечная ставка — 10,55 %.
Варшава, Польша
Столичные жители получают в среднем 4 000 злотых, или € 980 в месяц. Цена 1 кв. м жилья за пределами центра города составляет примерно € 2 000. Таким образом, 35 кв. м жилья обойдутся в € 70 000 (5,9 годового дохода). Если откладывать по 20 % от зарплаты ежемесячно, то процесс накопления займет 29,7 года.
А на покупку квартиры площадью 70 кв. м необходимо € 140 000. Это 11,9 годового дохода. При откладывании 20 % от зарплаты нужно копить 59,5 года.
Средняя ставка по ипотечному кредиту — 3,8 %.
Будапешт, Венгрия
По данным на 2019 год, средняя зарплата в Будапеште составляет 250 000 венгерских форинтов, или € 767. Цены на недвижимость здесь очень быстро растут и в сердце города могут достигать € 3 000 за 1 кв. м, при этом средняя цена в более отдаленных районах — € 1 750 за 1 кв. м. Получается, что за квартиру площадью 35 кв. м нужно выложить € 61 250. Необходимо 6,7 годового дохода для ее приобретения. А если откладывать по 20 % от зарплаты, то ждать придется 33,3 года.
Квартира площадью 70 кв. м — это 13,4 годового дохода, или 66,6 года накоплений при откладывании 20 % от зарплаты.
Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 3,18 %.
Загреб, Хорватия
Лиссабон, Португалия
Рига, Латвия
Киев, Украина
Минск, Беларусь
София, Болгария
Бонус: Россия
Интересно узнать, во сколько обойдется жилье не только в Москве, но и в других регионах страны. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами. На этом сайте можно узнать, сколько лет нужно копить на квартиру в интересующем вас регионе в зависимости от суммы, которую вы готовы откладывать каждый месяц.
Также мы нашли специальные исследования: здесь можно ознакомиться с рейтингом регионов по доступности жилья в 2019 году. Быстрее всего накопить на квартиру удастся в северных регионах: стоимость 1 кв. м жилплощади здесь небольшая, а зарплаты довольно высокие. Первые 3 места по доступности жилья занимают Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ. Последние 3 места — у Чеченской Республики, Дагестана и города Севастополя.
Согласно исследованию 2018 года, на 2-комнатную квартиру площадью 50 кв. м российская семья из 2 работающих человек в среднем будет копить 5,2 года (если откладывать половину бюджета). Если семья в течение этого времени будет снимать жилье, то срок увеличится до 9,2 года.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России на апрель 2019 года составила 10,56 %. Согласно указу президента, это значение должно упасть ниже 8 % до 2024 года. Также президент предложил уже в этом году начать выдавать молодым семьям на Дальнем Востоке ипотеку под 2 % годовых
А вам удалось приобрести собственное жилье? Что, по вашему мнению, лучше: арендовать квартиру или прибрести собственную недвижимость с помощью ипотеки?
Фото на превью Depositphotos