Мы узнали, почему мужчины сначала сняли с себя каблуки и кружева, а потом потребовали их назад

Сейчас все сложнее бывает отличить женскую одежду от мужской. Тем не менее женщины все еще часто жалуются на то, что им приходится носить неудобные вещи во имя красоты, в то время как у мужчин практичные и рациональные предметы гардероба. А сильный пол, бывает, сокрушается, что не может найти в магазинах яркие и красивые наряды.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, чем и почему мужчинам и женщинам не нравится их одежда. И, кажется, даже нашли виновника.

Практичное и темное — для мужчин, светлое и яркое — для женщин

Мужской и женский отделы в магазинах одежды часто можно отличить по цветовой гамме. В первом — темные, сдержанные тона, во втором — яркие краски, пастель, красочные принты. Причем то же самое касается и детских магазинов. Британская журналистка Алиса О’Киффи описала свой поход с 8-летним сыном за костюмом на свадьбу друзей. Мальчик хотел красную одежду и золотые туфли, но торговые ряды предлагали лишь грязно-зеленые, серые и темно-синие расцветки. «Сын примерял один отвратительный пиджак за другим. „Они делают меня похожим на бизнесмена“, — сказал он, разглядывая себя в зеркале». С похожими проблемами сталкиваются и мамы и из других стран. На отечественных форумах часто можно встретить жалобы подобного рода на одежду мрачных цветов: «Объясните мне, почему одежда для маленьких мальчиков черная, коричневая, серая, темно-синяя, с каким-то монстрами, летучими мышами, черепами. У нас что, все маленькие мальчики — вампиры? Почему на мальчиков одежда должна быть таких ужасных цветов, они что, в подземелье живут?»

Мужская одежда удобная, женская — нет

Другая сторона медали — мужская одежда удобнее. Женские вещи часто имеют приталенный силуэт и декоративные детали, доставляющие сложности при носке и стирке. Карманы в женских брюках выполняют скорее декоративную функцию, зачастую они даже зашиты. В то время как карманы в мужских брюках — очень полезная деталь: туда можно положить телефон, бумажник или ключи. В мужской моде все максимально функционально — за основу берется спортивная и военная одежда. Мужские куртки, пальто, брюки, рубашки и жилетки сегодня были бы узнаваемы для наших предков, тогда как многие женские вещи были бы для них совершенно чужими.

Но так было не всегда

Еще 200–300 лет назад мужская мода была совсем другой: яркие сюртуки с вычурной вышивкой, длинные жилеты, кружева, огромные жабо и шляпы, лосины, накидки до пола, туфли на высоких каблуках и с большими пряжками. Психолог и историк моды Дж. К. Флюгель отмечает, что перемены в гардеробе мужчин начались в конце XVIII века. Исследователь назвал их «великим мужским отказом». Отвернувшись от ношения яркой одежды для демонстрации своего богатства, мужчины все чаще стали примерять простой и практичный костюм, отражающий просветительские ценности рациональности. Этим они еще и подчеркивали отличие от женщин, которых поощряли одеваться вычурно, неудобно и иррационально.

Во всем виноват красавчик Браммелл

Джордж Браммелл в юности.

«Виновником» того, что мужчины стали проще одеваться, называют англичанина Джорджа Браммелла, получившего у современников прозвище Бо (англ. Beau — «красавчик»). Его молодость пришлась на рубеж XVIII–XIX веков, когда в моде были вычурные, неудобные и яркие костюмы, парики, пудра и мушки. Красавчик Браммелл снял парик, а чтобы его длинные волосы выглядели ухоженными, каждый день принимал душ, что было большой редкостью в его время. Он ввел в моду мужскую стрижку в «римском» стиле: взбитый кок и ухоженные баки. А вместо камзолов из дорогого шелка и парчи носил элегантные облегающие бриджи и фраки из демократичного сукна черного и темно-синего цветов. При этом костюм Джорджа был безупречного кроя. Браммелл, отец которого был простым чиновником, выглядел настолько утонченно, что многие аристократы проигрывали рядом с ним. Даже принц Уэльский (будущий король Георг V) учился одеваться у денди, а вслед за ним весь Лондон и весь мир. И пусть сейчас стиль, заданный красавчиком Браммеллом, покажется нам вычурным, именно он снял с мужчин жабо и каблуки, так же как Коко Шанель сняла с женщин корсет.

Дендизм

Воплощением нового стиля в русской литературе был Евгений Онегин.

Денди чаще всего принадлежали к среднему классу и своим внешним видом как бы противопоставляли себя старой знати. Впрочем, довольно быстро весь высший свет перенял моду на элегантную сдержанность. «В манере одеваться самое изысканное — изящная скромность», — гласят заповеди дендизма. А главным принципом этого культурного явления стала «заметная незаметность»: костюм не должен привлекать внимания посторонних, но посвященные его оценят по достоинству. При этом в облике должна присутствовать нарочитая небрежность. Недопустимым считалось появиться на людях в новеньком костюме. Опытные денди порой предварительно чистили его мелким песком, чтобы придать ткани несколько потертый вид, а иногда давали разнашивать новый фрак слуге. Таким образом одежда становилась не только слегка потрепанной, но и удобной, а удобство костюма и свобода движений его обладателя — тоже один из главных принципов денди. «Великий мужской отказ» от вычурной одежды определил развитие мужского костюма как минимум на два столетия вперед. Есть мнение, что, сняв с себя каблуки и кружева, мужчины отказались от претензий на красоту в пользу утилитаризма, но речь скорее о том, что стало меняться само представление о красоте — появилось понимание, что и красивая одежда может быть удобной.

Во всем виноваты портные

Есть еще более глобальная причина «великого мужского отказа» — индустриализация. К XVII веку ремесленники в Западной Европе становятся все более профессионально защищены гильдиями и получают все больше независимости. Постепенно они сами стали диктовать заказчикам условия. В начале XIX века портные стремились стандартизировать работу, это касалось и методов обмера, и кроя. Массовое производство сделало отрасль более демократичной. Если раньше портной создавал костюм индивидуально для каждого заказчика, то сейчас он делал универсальные лекала и выбирал «ходовые» темные цвета. В разные годы на внешний вид костюмов влияли разные явления и события. Например, протестантизм, требовавший от своих приверженцев скромности, во многом определил упрощенный крой и темные цвета, которые до сих пор лидируют в мужском гардеробе. Этому же способствовали и мировые войны.

Денди и женская мода

Одним из самых известных маленьких черных платьев было платье, которое носила главная героиня фильма «Завтрак у Тиффани» в исполнении Одри Хепберн.

Спустя 100 лет после Браммелла революцию уже в женской моде совершила Коко Шанель. Однажды она призналась Сальвадору Дали, что всю свою жизнь адаптировала мужской костюм под женщин. По словам философа Барбары Винкен, «крестным отцом этой новой женственности, рожденной под знаком маскулинности», был именно дендизм. Шанель, создавая женскую одежду, первая подумала о практичности. В корсете неудобно садиться в авто, играть в гольф и даже наклоняться, зато все это с легкостью можно делать в маленьком черном платье, которое, кстати, журнал Vogue сравнил с автомобилем Ford — таким же лаконичным и функциональным.

«Бесполая» одежда

Сейчас в обществе идет активная борьба с патриархальными стереотипами и пересмотр гендерных ролей. Мужчинам уже необязательно быть брутальными, а женщинам — красивыми, соответственно, и грани между мужской и женской одеждой становятся все более размытыми. Вслед за женщинами, отвоевавшими себе право на брюки, мужчины получили возможность носить джинсы скинни, яркие рубашки и аксессуары. Все больше масс-маркет-магазинов предлагают покупателям гендерно нейтральную одежду, а некоторые детские магазины даже перестают маркировать одежду «для девочек» и «для мальчиков». До последнего времени особняком стояли юбки, традиционно считавшиеся предметом исключительно женского гардероба, однако 4 года назад и эта ситуация стала меняться: Джейден Смит надел юбку в рамках кампании Louis Vuitton весна-лето — 2016.

Бонус: как отличить женскую одежду от мужской

Сейчас мужские и женские вещи могут практически ничем не отличаться. Но есть один неизменный признак, по которому их можно дифференцировать, — пуговицы на разных сторонах одежды: на мужской — справа, на женской — слева. Самое распространенное объяснение вот какое: дамы из высшего общества не одевались сами, поэтому пуговицы на женской одежде пришивали на левую сторону, чтобы служанке-правше было удобнее. Но многие с этой теорией не согласны, ведь мужчин тоже одевали слуги. Однако сексолог XIX века Хэвлок Эллис утверждал, что у женщин хуже развита моторика, поэтому им требуется помощь в одевании.