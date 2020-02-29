Мы узнали 20+ секретов авиадиспетчеров, которые покажут, что скрыто за нашими комфортными перелетами
Когда мы путешествуем по воздуху, складывается ощущение, что самые важные люди, отвечающие за безопасность, — это пилоты и бортпроводницы. Однако есть и другие работники, которых мы не видим и с которыми никак не контактируем. Да, речь об авиадиспетчерах, чья профессия считается одной из самых стрессовых и ответственных. Ведь ежедневно в руках каждого из них находятся десятки, а то и сотни тысяч жизней.
Мы в AdMe.ru не можем не восхититься этими людьми, поэтому и решили пройтись по форумам и блогам, чтобы найти побольше фактов об авиадиспетчерах. Оказывается, для этой работы необходимы особый склад ума, знание не только английского, но и специального авиационного языка и многое другое.
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Авиадиспетчеры — специалисты, управляющие воздушным трафиком. И абсолютно на всех этапах: от выезда на взлетную полосу и самого полета до приземления с заходом на стоянку.
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Существует несколько специальностей: диспетчер руления, старта, взлета, круга, подхода, райцентра, посадки. Все они делают одну работу, но на разных участках, передавая самолет друг другу.
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Да, управление воздушным движением обеспечивают не роботы, а живые люди. А еще они уводят пилотов от плохой погоды, управляют движением самолета с малым количеством топлива, контролируют исправность средств связи. Ниже представлено фото с последствиями простого града; на нем видно, насколько это важные функции.
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Одновременно под наблюдением диспетчера находится около 10 экипажей. А из-за большой загруженности часто бывает и больше — 13–14 самолетов, что уже считается напряженной работой.
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Не каждый авиадиспетчер сидит на вышке, более того, не все даже работают в аэропорту. Это касается тех, кто регулирует движение самолетов, летящих за пределами аэродрома, что можно сделать исключительно по приборам. Для этого подойдет и темная комната без окон за сотню километров от взлетной полосы.
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А вот работникам, сидящим на вышках, окна крайне необходимы. Им важно видеть обстановку вокруг не только по приборам, потому что так можно обработать больше трафика.
Немного о тех, кто становится авиадиспетчером
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Прежде всего это стрессоустойчивые люди с творческим складом ума. При поступлении в авиационный на соответствующий факультет проходят любопытные тесты. Например, распутывание нарисованного на листке бумаги клубка ниток одними глазами или определение времени по часам без цифр.
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Профессия достаточно редкая и малоизвестная, поэтому попадают в нее в основном те, у кого не получилось стать пилотом — и им предложили такую альтернативу.
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Несмотря на то что работа считается стрессовой, авиадиспетчеры не ощущают этого. И лишь менее 5 % выполняемых обязанностей заставляют поволноваться.
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«Когда приходишь работать стажером, в определенный момент понимаешь, что за одной меткой на экране самолет, в котором 200 человек, за другой — 500. Начинаешь нервничать, переживать, может дрожать голос».
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Все это хорошо оплачивается. По данным Федерального управления гражданской авиации, самый обычный специалист зарабатывает около $ 130 тысяч в год. В России дела обстоят хуже, но в целом работу тоже можно назвать престижной.
Как проходит обычный рабочий день
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Ежедневно все начинается с медосмотра и длительного инструктажа, на котором дают информацию о погоде, работе аэродрома и рейсах, перевозящих важных персон. Затем происходит прием дежурства, который записывается на диктофон. Это доказательство, что предыдущий диспетчер все правильно передал сменщику.
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Самый распространенный график работы — 3 через 3. Первый день — дневная смена, второй — утренняя, третий — ночная; далее отсыпной и два выходных. Впрочем, в зависимости от компании и страны, график может отличаться.
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А рабочий день длится 8–9 часов. При этом каждые 2 часа положен отдых в 15–20 минут.
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«Ни один день не похож на другой, и я никогда не знаю, с чем могу столкнуться, придя на работу», — рассказал авиадиспетчер на пенсии Джефф Джарр.
Тайный язык и другие секреты
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Международный язык авиадиспетчеров — английский, но его не разберет даже англичанин. Все потому, что в речи используются определенные фразеологизмы, благодаря которым в переговорах отсутствует двусмысленность.
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Послушать речь авиадиспетчеров можно здесь. Так сразу станет понятно, почему же фразеология авиации — совершенно самостоятельный язык.
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Благодаря кинематографу, некоторые фразы известны и нам; каждая из них произносится трижды при вызове диспетчера. Pan-pan — не слишком серьезные проблемы на борту; Mayday — угроза жизни людей и необходимость срочной помощи; 7500 — захват самолета.
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Примечательно, что ругательства строго запрещены, их не услышать в речи диспетчеров даже в самой напряженной ситуации. Все потому, что это выдает беспокойство, которое может передаться пилотам и привести к серьезным последствиям.
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Существует профессиональная заморочка не использовать слово «столкновение». Его заменяют фразой «конфликтная ситуация», морально она легче воспринимается.
Реальные истории из разряда «на грани катастрофы»
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Случай, произошедший на аэродроме Внуково, который мы подслушали на радио «Эхо Москвы» и сократили до короткой истории. «Один иностранный пилот неправильно услышал команду и взял курс навстречу 6 пассажирским бортам. Тогда мне пришлось экстренно их разворачивать, что не так просто в условиях плотного воздушного трафика. Ошибка была в том, что он принял команду и занял высоту в 5 100 м вместо указанных 2 100. А позже еще и не переключился на нужный канал, отчего с ним невозможно было связаться. Все закончилось хорошо, но страшно представить, что бы случилось, соверши такую же ошибку еще один из пилотов, которых мы разворачивали».
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А этой историей поделился пользователь Pikabu: «Был конец крайнего рабочего дня, который ничего не предвещал. Хорошо, что я обратил внимание на работу напарника: один из его бортов критически сбился с курса при приземлении. Общими усилиями пришлось экстренно уводить 3 попутных и 1 взлетающий самолеты. Буквально за 30 секунд интервал удалось увеличить до не самых безопасных 5 км. Все обошлось. Как оказалось, один из пилотов случайно принял чужую команду и подтвердил ее одновременно с другим, отчего диспетчер его не услышал».
Счет идет на секунды не только в экстренных ситуациях
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Временами подводит техника, особенно радио. В таком случае диспетчер из башни направляет на самолет зеленый луч, давая понять, что можно приземляться. Если же есть помехи, то сигнал меняется на моргающий красный.
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Ромбики на экране, которые мы часто видим в кино, — это самолеты. Работа диспетчера в том, чтобы не давать им сблизиться меньше, чем на 10 км. Такое расстояние самолет преодолевает за 40 секунд, а летящие друг другу навстречу — в 2 раза быстрее.
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Если интервалы нарушаются, срабатывает система предупреждения опасного сближения — и метки самолетов визуально меняются на крестики. Происходит это за 45 секунд до возможного столкновения: этого времени достаточно, чтобы экипажи среагировали и разошлись.
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У пилотов своя аппаратура, на которой есть TCAS — система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Если она срабатывает, то ее сигналы приоритетнее команд диспетчера.
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Во многом из-за возможности появления непредвиденных ситуаций компьютер все еще не может заменить человека в этой работе.
И еще несколько любопытных фактов
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Люди злятся, когда слышат о задержке вылета. Однако в большинстве случаев вины диспетчера в этом нет. Причины могут быть разные: от банальной загруженности аэропорта до плохих погодных условий.
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По тем же причинам самолет может кружить в ожидании посадки, хотя должен был уже приземлиться. В крупных аэропортах с большей вероятностью может выстраиваться очередь, которую можно назвать эквивалентом автомобильной пробки.
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При этом диспетчер может не дать разрешение на посадку, даже если у самолета не хватает топлива на ожидание. В таком случае приходится брать курс на другой аэропорт.
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Работа плохо отражается на семейной жизни, и среди авиадиспетчеров большое количество разводов. Все потому, что вырабатывается определенный характер — диспетчеры привыкают к четкому выполнению всех указаний и не готовы к отказам или даже компромиссам.
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Зато при покупке билетов существуют различные льготы. После 6 лет работы положен один бесплатный билет в год. Но некоторые авиакомпании предоставляют своим работникам все билеты за 10 % от реальной стоимости.
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Диспетчеры периодически докладывают об НЛО. Из недавних случаев: в штате Орегон был замечен незарегистрированный летающий объект, движущийся на большой скорости.
Как думаете, вы подходите для такой работы? Хотели бы себя попробовать?
Фото на превью Commander / flickr