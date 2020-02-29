Мы узнали 20+ секретов авиадиспетчеров, которые покажут, что скрыто за нашими комфортными перелетами

Случай, произошедший на аэродроме Внуково, который мы подслушали на радио «Эхо Москвы» и сократили до короткой истории. «Один иностранный пилот неправильно услышал команду и взял курс навстречу 6 пассажирским бортам. Тогда мне пришлось экстренно их разворачивать, что не так просто в условиях плотного воздушного трафика. Ошибка была в том, что он принял команду и занял высоту в 5 100 м вместо указанных 2 100. А позже еще и не переключился на нужный канал, отчего с ним невозможно было связаться. Все закончилось хорошо, но страшно представить, что бы случилось, соверши такую же ошибку еще один из пилотов, которых мы разворачивали».