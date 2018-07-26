10 принципов экозащитников, которые оказались не более чем фикцией

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хотим как лучше, а получается как всегда: мы каждый день стараемся заботиться о природе, но иногда по незнанию делаем только хуже. Покупая овощи и фрукты только местного производства, подкармливая братьев наших меньших и ставя на Новый год искусственную елку, мы уверены, что ведем себя максимально экологично. Но на самом деле за многими подобными усилиями скрывается серьезный вред окружающему миру.

AdMe.ru собрал несколько самых распространенных стереотипов, которые доказывают, что далеко не каждое искреннее намерение помочь природе надо реализовывать.

1. Угощение уток хлебом

Многие люди кормят уток в городских прудах, причем в основном угощают птиц хлебом. Картина, когда мамы с детьми кидают его уткам, выглядит мило, но чего это стоит самим пернатым? Даже небольшое количество хлеба вызывает у птиц болезни желудка, вздутие кишечника и даже заворот кишок, чреватый гибелью.

Любые продукты нарушают привычную диету птицы, что приводит к болезням вплоть до неправильного роста оперения . Птица даже может потерять способность летать.

. Птица даже может потерять способность летать. Сытая утка, чей желудок обманут «пустыми» лакомствами, не станет искать полезный для нее естественный корм, что только усугубит ситуацию.

В условиях докорма дикие инстинкты утки притупляются, она перестает сама искать пропитание и может отказаться улетать осенью в теплые края, так как в естественной среде именно сокращение кормовой базы гонит ее на юг. Если все-таки очень хочется угостить утку, ей можно предложить проросшие злаки (овес, пшеницу, ячмень), смесь овсяных хлопьев с мелко нарезанными сырыми и вареными овощами (свекла, морковь) или комбикорм для домашней птицы, купленный в зоомагазине. И все же лучше всего просто понаблюдать за пернатыми. Ведь излишки даже полезной для них пищи приводят к загрязнению воды, разрастанию водорослей и, как следствие, полному сбою в экосистеме водоема.

2. Подкармливание голубей

Голуби — давнишние городские жители, чей желудок далеко не так чувствителен, как у перелетных птиц. Их хлебные крошки не погубят, но это приводит к обратной проблеме — неконтролируемому размножению. Ведь естественных врагов у голубей в городской среде нет, а корма, получается, предостаточно. Следствием такого экологического перекоса становятся инфекционные эпидемии, неизбежные при большом скоплении птиц. К сожалению, некоторые из болезней, такие как орнитоз, легко передаются человеку.

3. Неправильная установка скворечников

Заманчивая идея — предложить уютный домик беззащитной пичуге. Однако нередко люди, устанавливая скворечники, помогают птицам, но вредят деревьям: многие идут самым простым путем и прибивают скворечник к стволу, не задумываясь о том, что для растения это серьезная травма. Скворечники можно только подвешивать или привязывать к деревьям, но уж никак не прибивать! Кстати, если вы решили установить скворечник, правильно сориентируйте его по сторонам света: леток («вход») должен смотреть на восток или юго-восток. И позаботьтесь о том, чтобы вблизи было как можно меньше веток, по которым до птиц смогут добраться кошки.

4. Подкармливание бродячих собак

Во многих городских дворах нередко можно увидеть площадки с мисочками, в которые неравнодушные граждане кладут еду для бродячих собак. Они искренне считают, что это несчастные животные, выкинутые нерадивыми хозяевами на улицу, или потомки таких «брошенок». Бродячие собаки — довольно сложная тема, болезненная для всех: и для любителей животных, и для горожан, и для муниципальных властей. Но очевидно одно: бездомная собака — это не та, что лишилась хозяина. Это естественная форма дикой собаки, у которой хозяина никогда не было. Еще один пример — динго, тоже вторично одичавшая домашняя собака. И действительно, припомните, разве вы видели хоть раз в стае бродячих собак, скажем, пуделя или таксу? Ответ предсказуем: нет. Все бродячие собаки похожи друг на друга, у всех их: серый или рыжий окрас шерсти;

средний размер;

вытянутая морда;

полустоячие уши. Почему же стоит отказаться от их подкармливания? Да хотя бы для того, чтобы избежать чрезмерного роста популяции, неизбежного в благоприятных условиях. Бродячие собаки быстро плодятся и для прокорма уничтожают всех мелких животных в округе: кошек, белок, птиц наземного гнездования и др. Кроме того, бродячие собаки переносят различные болезни (отчасти оттого, что не брезгуют падалью), и многие из них настолько агрессивны, что могут напасть на человека. Лучшее, что можно сделать для этих животных, — рассказать о них сотрудникам специальных ветеринарных служб, чтобы те приняли меры по вакцинации и стерилизации четвероногих «соседей».

5. Вегетарианство не «для себя», а «для планеты»

Ответ на вопрос, чем питаться, — личный выбор каждого. Задуматься стоит тем, кто выбирает отказ от мяса из соображений экологичности, потому что в этом случае мотивация представляется крайне сомнительной. Да, сами растения не загрязняют воздух парниковыми газами, но зато их в избытке выделяют сельскохозяйственная техника и оборудование для теплиц. К тому же овощи и фрукты гораздо менее калорийны, чем мясо, и, чтобы накормить ими всех, придется дополнительно засеивать огромные территории, вырубая леса и тратя огромные объемы воды и электричества. Тем, кто стремится за счет коррекции своего рациона принести пользу планете, стоит задуматься не о его составе, а о количестве приобретаемых продуктов. Сегодня треть всей произведенной пищи выбрасывается, и это куда больший урон для окружающей среды, чем «мясоедство» отдельно взятого индивида.

6. Покупка гибридного автомобиля

Гибридные автомобили действительно более эффективно используют газ. Однако при их производстве затрачивается так много энергии, что и из финансовых, и из экологических соображений покупка самой обычной машины будет куда более рациональным решением. Современные дизельные двигатели надежны, производительны и экономичны, поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, природе они принесут меньше вреда, чем гибридные.

7. Искусственная елка вместо настоящей

Одно дело, если выбор в пользу пластика делается из практических соображений (отсутствие опавшей хвои, негорючие материалы, экономичность). Но тем, кто ставит искусственную елку только потому, что «это экологично» и «живую жалко», стоит задуматься вот о чем: заводы, на которых изготавливают пластиковые ели, потребляют огромное количество электричества и воды;

многие производства не отвечают экологическим стандартам;

при перевозке готовых елок в другие страны выделяется много парниковых газов;

пластик, из которого делают искусственные ели, не разлагается. Очевидно, что все это негативно влияет на окружающую среду. По некоторым оценкам, чтобы экослед искусственной ели сравнялся с экоследом натуральной, ее нужно хранить не менее 10 лет. Стереотип о том, что вырубка елок истощает леса, также не соответствует действительности. В большинстве стран «праздничные» ели либо выращивают в специальных лесных хозяйствах, либо вырубают в ходе расчистки дорог и просек для линий электропередачи. Кстати, отслужившие ели охотно принимают зоопарки и фермерские хозяйства, чтобы использовать их в качестве корма.

8. Потребление органической продукции

В органическом сельском хозяйстве в почву не добавляют удобрения и пестициды. Это, безусловно, полезно для человека, но отрицательно сказывается на урожайности посадок. В итоге, чтобы получить нужное количество продукции, фермеры вынуждены засевать больше территории, чем «обычные» агрономы. В современном объеме органическое производство можно и нужно практиковать, но к тому, чтобы накормить органической продукцией все человечество, стремиться явно не стоит. Для осуществления этой идеи придется существенно увеличить площадь пахотных земель за счет вырубки лесов, за что природа нам спасибо не скажет.

9. Предпочтение местным овощам и фруктам

В сезон такой подход вполне оправдан, но зимой привезенные издалека продукты нередко оказываются лучшим выбором с точки зрения пользы для природы. Дело в том, что для выращивания тепличных ягод и овощей (а других в наших широтах зимой не бывает) требуется значительный расход воды и электричества. Экослед тепличной продукции при этом может не только сравняться с экоследом импорта, но даже превысить его.

10. Благотворительность в пользу тех, кто на самом деле мучает животных

Когда мы видим котят и щенков у торговок в подземных переходах, понурых лошадей, ждущих на жаре туристов, или попрошаек, которые вымаливают денежное вспоможение для своих питомцев, рука так и тянется к кошельку, чтобы хоть немного облегчить участь несчастных. Не стоит. Не получится. Все это всего лишь жестокий бизнес, где жалостливый взгляд и страдание — залог прибыли, а потому все собранные деньги пойдут куда угодно, но только не на пользу бедным животным. При этом каждый поданный рубль будет обеспечивать прибыльность «дела» и тем самым обрекать на страдание новых жертв. Лучше заявите в правоохранительные органы о замеченной вами несанкционированной деятельности и утешьте себя мыслью, что вы очень хороший человек, который искренне любит природу и понимает, что далеко не каждый на первый взгляд благой поступок может принести ей настоящую пользу.

А у вас получается вести по-настоящему экологичный образ жизни? Что вы сами делаете для того, чтобы принести пользу природе или хотя бы не навредить ей?