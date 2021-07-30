Мы сравнили тренды в макияже за последние 50 лет и поняли, что гнаться за модой — пустая трата времени

Вот уже много лет макияж служит разным целям. Он может быть средством самовыражения или способом подчеркнуть естественную красоту. Точно так же, как и одежда, стили мейкапа выходят из моды, и в нем тоже зарождаются тренды, соответствующие определенной эпохе. Нам стало любопытно, сильно ли изменились тенденции за несколько десятилетий и как любили краситься дамы в разные годы.

В сегодняшней статье AdMe.ru решил сравнить модный макияж разных временных отрезков за последние 50 лет. Надо сказать, что тренды в мейкапе еще более непостоянны, чем в одежде.

1970-е. Тонкие брови и ресницы веером

В 70-е девушки активно выщипывали брови. В моде были как полукружья толщиной с ниточку, так и чуть более густые брови. Самыми модными цветами теней считались все оттенки голубого. Наносили тени до бровей, а для большей выразительности взгляда ресницы густо красили тушью. Тон лица предпочитали естественный. Иногда женщины использовали бронзаторы или легкие румяна, чтобы лицо выглядело здоровым и сияющим. И если взглянуть на фото Твигги или Джин Сиберг, можно заметить сразу несколько трендов 70-х.

1980-е. Чем ярче, тем лучше

Неожиданно пришла мода на естественные, небрежно очерченные брови. По-прежнему в тренде яркие тени, нанесенные до самых бровей: теперь не только синие, но и пурпурные, желтые, розовые. Популярной стала яркая помада, предпочтительно красная, но в ходу была и вишневая, кирпичная, цвета фуксии. Металлического блеска и глянца тогда тоже не стеснялись, и Синди Лопер на фото справа яркий тому пример. А образ Мадонны в клипе «Like а Virgin» точно вдохновил на яркий макияж не одну модницу 80-х.

Современный макияж в стиле 80-х.

Естественный тон лица остался в 70-х, и девушки в погоне за гладкой кожей не жалели тонального крема. Предпочтение отдавалось тону светлее, чем натуральный цвет кожи. К тональной основе добавились еще и яркие румяна. Они нередко растушевывались на всю щеку.

Ранние 1990-е. Голубые тени и темная помада

В моде начала 90-х все еще были слышны отголоски бурных 80-х: девушки рисовали выраженные стрелки и ярко красили глаза тенями. Но снова вернулись брови аккуратной формы. Дивы 90-х все чаще выбирали более темную помаду, коричневую например. В образах стало меньше кричащего глянца и больше сдержанности. Кстати, макияж Анджелины Джоли в фильме «Хакеры» довольно точно отображает тренды тех лет.

Середина 1990-х. Подчеркнутые губы, карандаш темнее помады

На смену ярким синим пришли тени более спокойных оттенков, а красные губы отступили на второй план. Вместо этого появилась мода на смоки айз и темные цвета помады от бордового до коричневого. Губы, подчеркнутые карандашом на пару тонов темнее, тогда были не моветоном, а самым что ни на есть последним писком моды.

Плотное тональное покрытие вновь уступило место естественному цвету лица, и звезды почти не пользовались тональным кремом. Лицо с изящными бровями, темными или яркими губами и едва накрашенными глазами стало настоящим символом макияжа в стиле 90-х. Иконы стиля тех времен, такие как Гвинет Пэлтроу, Мишель Пфайффер или Кортни Лав, делали акцент именно на губы, а глаза слегка подкрашивали тушью или тенями пастельных оттенков.

Начало 2000-х. Блеск и автозагар

Безбашенные нулевые снова запестрели голубыми тенями и автозагаром. Главной фишкой всех модниц стал блеск для губ, пришедший на смену помаде: перламутровые и глянцевые губы можно увидеть на фото каждой следящей за модой девушки 2000-х. Достаточно посмотреть на Эшли Симпсон и Николь Ричи, чтобы понять, что мейкап в то время был подчеркнуто девичьим и нежным, без темных цветов и тяжелых текстур.

Кстати, из 70-х вернулась форма бровей: любая модница начала 2000-х знала, что их нужно выщипывать в ниточку. А Кристина Агилера даже в нулевые не изменяла излюбленной яркой помаде и совмещала ее с приметами актуальной моды — бронзовым загаром и тонкими бровями.

Середина 2000-х. Драматичные смоки айз

В середине нулевых гламурных девочек потеснили панк-рок-оторвы. Они безжалостно выкинули голубые тени и розовый блеск для губ, густо подвели глаза черным, а губы намазали тональным кремом. Ярко накрашенные глаза остались единственным акцентом на лице: не было ни румян, ни помады, даже блеск использовали редко. Вспомним дерзких красоток того времени: Аврил Лавин, Эшли Симпсон, Тейлор Момсен. Эта мода продержалась до конца нулевых и даже зацепила самое начало 2010-х.

Ранние 2010-е. Акцент на брови

В начале 2010-х все девушки, выщипавшие брови по последней моде нулевых, сильно об этом пожалели. Ведь главным трендом нового десятилетия стали широкие брови, как у модели Кары Делевинь. Ушли в прошлое и угольно-черные тени: подчеркивать глаза стали не так агрессивно, черные оттенки сменились коричневыми и серыми. В моде был матовый цвет лица без намека на блеск. Для этого поверх тонального средства наносили пудру.

Середина 2010-х. Контуринг и подчеркнутые скулы

Популярность широких бровей набрала обороты. Ким Кардашьян — одна из первых звезд, начавших активно использовать контуринг и стробинг. Она ввела моду на эффектно подчеркнутые скулы и сияющую кожу. С помощью контуринга теперь стало можно придать лицу желаемую форму: сузить нос, зрительно уменьшить щеки. Помаду модницы предпочитали матовую или сатиновую, преимущественно пастельных оттенков. В декоративной косметике преобладала теплая, нюдовая палитра. Кричащие цвета полностью исчезли из обихода.

Конец 2010-х. Макияж «без макияжа»

В это время в моду вошла естественность: свежий цвет лица, уложенные гелем брови и увлажненная кожа. Даже модели на подиумах стали демонстрировать «чистые» лица: Джиджи Хадид, к примеру, нередко появлялась на показах без яркой косметики. Но не стоит думать, что девушки совсем перестали краситься. Они освоили так называемый макияж без макияжа. В этом случае могли использоваться и тональный крем, и тени, и тушь, но текстура косметики была такой легкой и невесомой, что казалось, будто мейкап отсутствует вовсе.

Начало 2020-х. Креативный макияж

В конце 2010-х — начале 2020-х появилось интересное направление моды — макияж, который ничего не подчеркивает и не скрывает. Макияж, в нанесении которого нет никаких правил, и ограничением может быть только собственная фантазия. Этот тренд основан на том, что краситься можно так, как вам хочется, не опираясь на свой цветотип или форму глаз. Хотите голубые или желтые стрелки? Нарисуйте их. Цветные брови в тон туши или теней? Не стесняйтесь.

Хотя в массы этот тренд вышел не так давно, его уже несколько лет используют именитые модные дома, например Balenciaga, или модельеры, в частности Анна Суи. Новые бренды косметики, такие как 3ina, тоже все реже прибегают к классическому макияжу для демонстрации своей продукции, делая упор на яркие и смелые образы.