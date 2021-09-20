Мы сравнили, какими словами разные поколения называют одни и те же вещи. И кажется, что это 3 разных русских языка

Отцам и детям сложно понять друг друга, потому что они называют одни и те же вещи по-разному. Слова, которые были в ходу у поколения X, росшего в 70-х, кажутся странными поколению Y, воспитанному 90-ми. А над ними, в свою очередь, смеется поколение Z — современные подростки, которым предельно ясно, что вместо устаревшего «круть» нужно говорить модное «шиш», а вместо глуповатого «клевый» — трендовое «имбовый».

Мы в AdMe.ru выбрали самые популярные слова, которые употребляет современная молодежь, и сравнили их с теми, что были в ходу у нас и наших родителей. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — новые сленговые слова, у которых нет аналогов в прошлом, и лучшее объяснение того, что такое культурный код.

1. Красивая девушка

Наверняка чей-нибудь папа, впервые увидев маму на танцполе в далеких 70-х, восхищенно подумал: «Реальная герла!» Наше поколение спустя пару десятков лет с восторгом глядело уже на «потрясных клюшек» в мини. А современные подростки выражают свой восторг девичьей красотой, говоря «сасная тяночка». Слово «сасный» родилось от английского sassy (нахальный, дерзкий) и стало означать «привлекательный, соблазнительный». Слово «тян» пришло из японского языка и означает милую девушку. А парней называют «кун».

2. Любовь

Поколение наших родителей восхищалось «заграницей», поэтому большая часть молодежного сленга тех лет — переиначенные английские слова. И романтические отношения не исключение, их называли «лав» (от love, конечно). В 90-х для любви появилось сладкое обозначение «баунти», а теперешняя молодежь слегка пренебрежительно называет отношения с противоположным полом «мутками». Тот, кто вызывает пылкие чувства, — краш (от англ. crush — «увлечение»). А представлять кого-то — реальных людей или выдуманных персонажей — в любовных отношениях значит шипперить их (от англ. relationship — «отношения»).

3. Деньги

Среди множества разных названий рубля в 70-х можно было услышать слово «прайс» в значении «деньги». В конце 80-х из-за инфляции рубли стали называть «деревянными», а в 90-х было популярно словцо «лавэ». Сейчас подростки используют англицизмы «кэш» или «мани», а если денег много, то «бэнкролл» (слово из песни «Дежавю» рэпера Kizaru).

4. Одежда

Наши мамы и папы в молодости называли свои наряды «клоуз» (от англ. clothes — «одежда») или «прикид». «Прикидом» именовали одежду и в 90-х, а нынешняя молодежь говорит «лук» (от англ. look — «выглядеть) или «шмот». Конкретные детали одежды подростки тоже называют по-своему: например, футболка — это «тишка» (от англ. tee, сокращение от t-shirt), а обувь — «педали».

5. Удовольствие, радость

Модное в 70-х слово «кайф» актуально и сейчас, позже к нему прибавился синоним «балдеж», но нынешняя молодежь предпочитает называть атмосферу всеобщего счастья или просто особое настроение образованным от английского vibe (вибрация) словом «вайб». Предмет или событие, которое создает подобную атмосферу, называется вайбовым.

6. Отлично, здорово

Разные поколения и восторг выражают по-разному. Что хиппарю из 70-х ништяк, то бывшему студенту из 90-х круть. А вот современный подросток скорее протянет «ши-иш». Этот возглас удивления или волнения — калька с английского «Sheesh!», что-то вроде «Блин!» или «Черт возьми!».

7. Замечательный, классный

Слова «крутой» и «клевый» из сленга 70-х некоторые используют до сих пор, а вот новомодное «имбовый» с тем же значением знакомо еще не всем. Термин произошел от английского imbalance (нарушающий равновесие) и используется в компьютерных играх для персонажа, имеющего большое преимущество перед другими.

8. Ух ты!

Молодежи 70-х привычно было выражать одобрение и восторг словечком «отпад», более младшему поколению полюбился возглас «вау» (от англ. wow), а современные подростки предпочитают коротенькое «ауф».

9. Отдыхать

Если спросить у старшего поколения, как перевести выражение «хорошо проводить время» на язык их молодости, они наверняка вспомнят слово «оттягиваться». Молодежь 90-х любила отрываться, а нынешняя молодежь предпочитает чилить (от англ. chill — «охлаждать»), то есть расслабляться, прохлаждаться.

10. Смеяться, подшучивать над кем-то

Насмехаться над приятелями — одно из любимых развлечений подростков всех времен. 50 лет назад это называлось «стебаться». Возможное происхождение этого слова от глагола «стебать» (хлестать, стегать) намекает на то, что шуточки могли быть далеко не беззлобными. В 90-е годы стало модным слово «прикалываться», а сейчас подростки предпочитают рофлить над кем-то (от аббревиатуры ROFL — rolling on floor laughing — «катаюсь по полу от смеха»).

11. Занудствовать

Человек, который долго и нудно говорит на никому не интересные темы, да еще и поучительным тоном, не вызывает добрых чувств ни у одного из 3 поколений. Наши родители называли это «напрягать» (кого-то), мы — «грузить», а наши дети обозначают емким словом «душнить». Ну а человек, который так себя ведет, — душнила.

12. Неудача

Неудачу или провал старшее поколение называло пределом или обломом. Слово «облом» использовала и молодежь 90-х. Нынешние подростки предпочитают англицизм «фейл» (fail — «неудача») или «фиаско».

13. Конфликт, ссора

Поколение 60–80-х называло выяснение отношений разборкой, в 90-х ссору частенько называли «рамс», а современная молодежь используют словечко «терки». Иногда можно встретить и слово «биф». Оно образовано от английского beef (говядина), а его переносное значение — «жалоба, недовольство». Изначально оно обозначало вражду между хип-хоп-исполнителями, а затем перебралось в подростковый сленг.

14. Хулиганы, шпана

Молодежь, предпочитающая решать дело кулаками и заниматься мелким грабежом, существовала всегда: 50 лет назад ее именовали «урла» а в 90-х стало популярно слово «гопники». Сам термин не нов: он образован от аббревиатуры ГОП — городское общество призора (организации, куда в конце XIX века доставляли на перевоспитание беспризорников). Среди нынешних подростков есть оффники — агрессивные футбольные фанаты или просто любители подраться — и ауешники — молодежь, романтизирующая криминальный образ жизни.

Бонус № 1: новые слова, у которых нет аналогов в прошлом

Лойс — то же, что и лайк.

Кринж — неловкость за кого-то, «испанский стыд», отвращение. « Кринжевать » или «с ловить / поймать кринж » — испытывать подобное чувство.

» или «с » — испытывать подобное чувство. Токсик — неприятный человек, который оскорбляет и высмеивает других.

Падра — подруга.

Войсить — отправлять голосовые сообщения.

Стэнить — являться страстным поклонником чего-либо.

Лутать — добывать (ресурсы в компьютерной игре).

Флексить — 1) качаться в такт музыке; 2) выпендриваться.

— 1) качаться в такт музыке; 2) выпендриваться. Флеймить — участвовать в интернет-перепалке, участники которой ушли от основной темы обсуждения и перешли на взаимные оскорбления.

Бонус № 2