Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
Чтобы достичь своего идеала, большинство женщин готовы на все: проводить часы в спортзале, изнурять себя диетами, регулярно ходить к косметологам и обивать пороги магазинов в поисках той самой вещи, которая сделает их привлекательнее. Но иногда для того, чтобы стать красивее, достаточно лишь грамотной обработки от искусного ретушера. Правда, всегда есть риск переусердствовать, и тогда на старания графического редактора будет сложно взглянуть без смятения или смеха.
Мы в AdMe.ru решили сравнить 11 постеров кинозвезд с их фото, сделанными в год премьеры фильма. И с удовольствием хотим отметить, что без обработки лица актеров выглядят ничуть не хуже, а порой и значительно лучше. Бонус в конце покажет, как для постеров зачастую видоизменяют пикантные части тела.
Кристен Стюарт — «Сумерки. Сага. Затмение»
Мелисса Маккарти — «Копы в юбках»
Натали Портман — «Черный лебедь»
Кира Найтли — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
Сигурни Уивер — «Сердцеедки»
Алисия Викандер — «Tomb Raider: Лара Крофт»
Энн Хэтэуэй — «Пассажиры»
Мишель Пфайффер — «Малефисента: Владычица тьмы»
Гвинет Пэлтроу — «Железный человек — 2»
Джуд Лоу — «Капитан Марвел»
Бонус: Кира Найтли — «Король Артур»
А как вы относитесь к обработке фото? Считаете, она оправданна или в большинстве случаев лучше обойтись без нее?