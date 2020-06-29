Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера

Чтобы достичь своего идеала, большинство женщин готовы на все: проводить часы в спортзале, изнурять себя диетами, регулярно ходить к косметологам и обивать пороги магазинов в поисках той самой вещи, которая сделает их привлекательнее. Но иногда для того, чтобы стать красивее, достаточно лишь грамотной обработки от искусного ретушера. Правда, всегда есть риск переусердствовать, и тогда на старания графического редактора будет сложно взглянуть без смятения или смеха.