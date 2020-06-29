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Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера

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Чтобы достичь своего идеала, большинство женщин готовы на все: проводить часы в спортзале, изнурять себя диетами, регулярно ходить к косметологам и обивать пороги магазинов в поисках той самой вещи, которая сделает их привлекательнее. Но иногда для того, чтобы стать красивее, достаточно лишь грамотной обработки от искусного ретушера. Правда, всегда есть риск переусердствовать, и тогда на старания графического редактора будет сложно взглянуть без смятения или смеха.

Мы в AdMe.ru решили сравнить 11 постеров кинозвезд с их фото, сделанными в год премьеры фильма. И с удовольствием хотим отметить, что без обработки лица актеров выглядят ничуть не хуже, а порой и значительно лучше. Бонус в конце покажет, как для постеров зачастую видоизменяют пикантные части тела.

Кристен Стюарт — «Сумерки. Сага. Затмение»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© The Twilight Saga: Eclipse / Summit Entertainment, © Lars Niki / Contributor / Corbis Entertainment / Getty Images

Мелисса Маккарти — «Копы в юбках»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© The Heat / 20th Century Fox, © FaceToFace/REPORTER

Натали Портман — «Черный лебедь»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Black Swan / Fox Searchlight Pictures, © AFP/EAST NEWS

Кира Найтли — «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures, © imago stock&people/EAST NEWS

Сигурни Уивер — «Сердцеедки»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer, © CJ Contino/Everett Collection/EAST NEWS

Алисия Викандер — «Tomb Raider: Лара Крофт»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Tomb Raider / Cape Town Film Studios, © Fred Duval / MEGA/EAST NEWS

Энн Хэтэуэй — «Пассажиры»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Passengers / TriStar Pictures, © MARCOCCHI GIULIO/EAST NEWS

Мишель Пфайффер — «Малефисента: Владычица тьмы»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Maleficent: Mistress of Evil / Walt Disney Pictures, © Stefano Costantino / MEGA/Mega Agency/East News

Гвинет Пэлтроу — «Железный человек — 2»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Iron Man 2 / Paramount Pictures, © Jonathan Short/LFI/EAST NEWS

Джуд Лоу — «Капитан Марвел»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© Captain Marvel / Walt Disney Pictures, © Kento Nara/Geisler-Fotopress/DPA/East News

Бонус: Кира Найтли — «Король Артур»

Мы сравнили, как выглядят 11 звезд на постерах и на фото, которых не касалась рука опытного ретушера
© King Arthur / Touchstone Pictures, © King Arthur / Touchstone Pictures

А как вы относитесь к обработке фото? Считаете, она оправданна или в большинстве случаев лучше обойтись без нее?

Фото на превью The Twilight Saga: Eclipse / Summit Entertainment, Lars Niki / Contributor / Corbis Entertainment / Getty Images
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