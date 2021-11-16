Мы сравнили, как выглядят 10 знатных особ на парадных портретах и реальных фотографиях

У каждого уважающего себя короля или принца непременно были парадные портреты, выполненные искусными художниками. Внешность большинства правителей прошлого нам известна лишь по картинам, но у королевских особ XIX века появилась возможность запечатлеть себя не только на холсте, но и на фотопленке благодаря изобретению фотографии.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как видели монарших особ XIX века художники и какими запечатлел их беспристрастный фотоаппарат.

Императрица Мария Федоровна

Российская императрица, супруга Александра III, родилась в Дании. Датская принцесса Александра — ее родная сестра. Мария Федоровна считалась признанной красавицей, была добродушной и сердечной, чем и сумела завоевать обожание подданных.

Великая княжна Ольга Константиновна

Королева-консорт Греции, дочь князя Константина Николаевича Романова. За короля Греции Георга I Ольга вышла замуж в 16 лет.

Королева Вильгельмина

Королева Нидерландов с 1890 по 1948 г. Она правила почти 58 лет — дольше, чем любой другой нидерландский монарх.

Герцогиня Цецилия Мекленбург-Шверинская

Для своего времени немецкая кронпринцесса была необычайно высокой: ее рост составлял 182 см. Женщины по всей стране пытались подражать стилю Цецилии, но она, несмотря на всю свою красоту и стать, была несчастлива в браке с кронпринцем Вильгельмом.

Принцесса Елена Вальдек-Пирмонтская

Титул принцессы Елена получила при рождении. Однако позже она, выйдя замуж за принца Леопольда, герцога Олбани, становится герцогиней. Елена была необычайно образованной, вела активную социальную деятельность: к примеру, открыла Институт Олбани, который позже превратился в общественный центр. Это здание было разрушено в результате поджога, и заново его открыла уже принцесса Диана в 1982 году.

Королева Елизавета Нойвидская

Королева Румынии Елизавета не только монаршая особа, но и писательница: свои творения она выпускала под псевдонимом Кармен Сильва. Ее связывали многочисленные родственные узы с домом Романовых: император Николай I был женат на двоюродной сестре ее бабушки.

Виктория Евгения Баттенбергская

Будущая королева Испании родилась в Шотландии и принадлежала к роду Баттенберг. Свое имя она, кстати, получила от бабушки, британской королевы Виктории, и крестной матери, императрицы Евгении де Монтижу. Своего супруга, короля Испании Альфонсо XIII, Виктория встретила на торжественном ужине в Букингемском дворце.

Августа Виктория Гогенцоллерн-Зигмарингенская

Немецкая принцесса, дочь прусского князя, вышла замуж за короля Португалии, став таким образом королевой-консортом Португалии в 23 года. В своей жизни Августа дважды выходила замуж, но наследников ни от одного брака у нее не было.

Императрица Евгения де Монтижу

Французская императрица Евгения оказала немалое влияние на моду своего времени. Она никогда не надевала одно и то же платье дважды, кроме того, для каждого времени суток у императрицы тоже предназначался особый наряд. Но Евгению запомнили не только благодаря красоте и элегантности: известно, что она принимала участие в государственных делах и выступала за права женщин.

Императрица Елизавета Баварская

Супруга императора Франца Иосифа I, баварская принцесса, ставшая после заключения брака императрицей Австрии, а позже еще и королевой-консортом Венгрии. Сиси, так называли Елизавету в кругу семьи, обожала верховую езду и тщательно следила за фигурой. С такой же страстью она ухаживала за своими роскошными волосами и по 2–3 часа проводила в кресле парикмахера.