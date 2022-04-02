Мы сравнили, как выглядели первые королевы красоты разных стран и как их последовательницы выглядят сейчас

Один из первых в мире современных конкурсов красоты был проведен еще в 1854 году, но тогда общественность не оценила мероприятие, и на несколько десятков лет о подобных представлениях пришлось забыть. Сейчас такие конкурсы проходят практически в каждой стране, а за «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» наблюдают в режиме онлайн миллионы зрителей.

Мы в AdMe.ru любим сравнения в духе «тогда и сейчас», поэтому решили посмотреть, как же изменились первые красавицы разных стран мира.

Франция

1-й конкурс красоты во Франции прошел в 1920 году. Он был основан журналистом Морисом де Валеффом, который решил, что победителя определят кинозрители. Выиграла 17-летняя актриса и танцовщица Аньес Суре. В 2019 году корону «Мисс Франция» получила модель и певица Ваймалама Чавес. Она стала 4-й жительницей Французской Полинезии, выигравшей этот титул.

Индия

В 1947 году индийская пресса организовала 1-й в стране конкурс красоты. Его победительницей стала 30-летняя Эстер Виктория Абрахам, известная под сценическим псевдонимом Прамила. Она была моделью, актрисой и первой женщиной-продюсером в киноиндустрии Индии. В 2019 году Харнааз Сандху получила титул «Мисс Пенджаб» и стала полуфиналисткой конкурса «Мисс Индия». Но именно ее в качестве первой красавицы страны отправили на «Мисс Вселенная», и она с блеском победила в 2021 году.

Мексика

В 1953 году на «Мисс Мексика» победила 19-летняя актриса Ана Берта Лепе, позже она заняла 3-е место на конкурсе «Мисс Вселенная». А в 2021-м первой красавицей страны официально стала Каролина Видалес. Она представляла Мексику на 70-м конкурсе «Мисс мира», который состоялся 16 марта 2022 года. Ей удалось войти в число 6 финалисток.

Австралия

1-й конкурс «Мисс Австралия» был проведен в 1908 году как разовое мероприятие. Его победительницей стала Элис Бакридж из Виктории. В 2016-м титул первой красавицы страны достался модели Карис Тийвель.

Япония

Один из первых конкурсов красоты в Японии состоялся в 1950-м. Гран-при взяла 29-летняя актриса Фудзико Ямамото. Она считалась одной из самых красивых женщин страны с «благородными» чертами лица, олицетворяющими классический идеал японской красоты. В 2021 году модель Юри Ватанабе представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Швеция

В 1951 году в Швеции прошел 3-й в истории страны конкурс красоты. Корона победительницы досталась Аните Экберг — актрисе, снимавшейся в американских и европейских фильмах. Спустя 9 лет после этого она сыграла роль Сильвии в культовом фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В 2021 году лайф-коуч Моа Сандберг в качестве первой красавицы страны представляла Швецию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Турция

Актриса Фериха Тевфик стала 1-й в истории обладательницей титула «Мисс Турция», это произошло в 1929 году. 2-й раз она принимала участие в конкурсе в 1932-м, где заняла 2-е место (после Кериман Халис Эдже). Победительницей конкурса «Мисс Вселенная Турция» в 2021 году стала волейболистка Кеймераз Турхан.

Бразилия

С 1900 года в Бразилии стали периодически проходить конкурсы красоты, но они не были регулярными, и данных о победительницах немного. Одно из самых знаковых мероприятий состоялось в 1930 году. Тогда корону получила модель Иоланта Перейра. В том же году девушка стала 1-й бразильянкой, получившей титул «Мисс Вселенная». В 2021-м первой красавицей страны признали Терезу Сантос.

Болгария

1-й конкурс «Мисс Болгария» состоялся в 1929-м, победила в нем Люба Йоцова, ставшая после этого известной балканской моделью. В 2021 году Болгарию на конкурсе «Мисс Вселенная» представила студентка Елена Данова.

Венгрия

Венгрия впервые провела конкурс красоты в 1929-м. Победительницей стала Бёшке Шимон, которая в том же году получила титул «Мисс Европа». В 2021 году корону «Мисс Вселенная Венгрия» получила Ясмин Виктория.

Швейцария

Швейцарцы впервые выбирали первую красавицу своей страны в 1951 году. Победительницей стала модель Жаклин Женто. Чуть позже она выиграла конкурс «Мисс Европа» и стала 1-й представительницей своей страны, покорившей мировые подиумы. А в 2018 году титул «Мисс Швейцария» получила Джастина Дорин Ридерер.