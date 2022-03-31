Мы сравнили, как выглядели 15 знаменитых мужчин, когда их признали самыми красивыми в мире, и сейчас
Многие авторитетные печатные издания регулярно выбирают самого горячего мужчину года. Это знаменитости из мира кино, музыки или спорта, которых размещают на обложках или провозглашают победителями онлайн. Такие списки ведутся уже более трех десятилетий.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить мужчин, которые блистали на обложках глянца, и сравнить, как они выглядели в год, когда стали победителями, и сейчас.
Мел Гибсон — 1985 и 2022 год
Жан-Клод Ван Дамм — 1991 и 2021 год
Гарри Хэмлин — 1987 и 2021 год
Джеймс Дентон — 2005 и 2021 год
Оскар Де Ла Хойя — 1997 и 2021 год
Дэниел Дэ Ким — 2006 и 2021 год
Киану Ривз — 2012 и 2021 год
Ник Нолти — 1992 и 2021 год
Том Хиддлстон — 2013 и 2022 год
Дензел Вашингтон — 1996 и 2022 год
Патрик Демпси — 2007 и 2022 год
Диего Бонета — 2015 и 2021 год
Харрисон Форд — 1998 и 2021 год
Роберт Паттинсон — 2011 и 2022 год
Том Круз — 1990 и 2021 год
Слева Тому 28 лет, справа — 59 лет.
Как думаете, кому из героев нашей подборки года пошли только на пользу? И кто из знаменитых мужчин, на ваш взгляд, самый красивый?
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