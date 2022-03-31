Мы сравнили, как выглядели 15 знаменитых мужчин, когда их признали самыми красивыми в мире, и сейчас

Многие авторитетные печатные издания регулярно выбирают самого горячего мужчину года. Это знаменитости из мира кино, музыки или спорта, которых размещают на обложках или провозглашают победителями онлайн. Такие списки ведутся уже более трех десятилетий.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить мужчин, которые блистали на обложках глянца, и сравнить, как они выглядели в год, когда стали победителями, и сейчас.

Мел Гибсон — 1985 и 2022 год

Жан-Клод Ван Дамм — 1991 и 2021 год

Гарри Хэмлин — 1987 и 2021 год

Джеймс Дентон — 2005 и 2021 год

Оскар Де Ла Хойя — 1997 и 2021 год

Дэниел Дэ Ким — 2006 и 2021 год

Киану Ривз — 2012 и 2021 год

Ник Нолти — 1992 и 2021 год

Том Хиддлстон — 2013 и 2022 год

Дензел Вашингтон — 1996 и 2022 год

Патрик Демпси — 2007 и 2022 год

Диего Бонета — 2015 и 2021 год

Харрисон Форд — 1998 и 2021 год

Роберт Паттинсон — 2011 и 2022 год

Том Круз — 1990 и 2021 год

Слева Тому 28 лет, справа — 59 лет.