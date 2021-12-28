Мы сравнили, как выглядели 10 легендарных женщин прошлого в реальной жизни и в кино

Роль реального человека — испытание для актера. С одной стороны — пристальное внимание критиков и поклонников прототипа. А с другой — счастливая возможность разглядеть персонажа под микроскопом. Наиболее яркие киновоплощения способны вытеснить из памяти зрителя настоящий облик героев и вызывать ассоциации с сыгравшими их актерами или актрисами.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели некоторые легендарные женщины прошлого, и сравнили их портреты с кинообразами. А в конце вас ждет бонус: фото Дианы Крюгер в роли Елены Троянской и отношение актрисы к своему воплощению знаменитой красавицы.

Екатерина II (Хелен Миррен, «Екатерина Великая»)

В основу сериала HBO, состоящего из 4 эпизодов, легли события последних лет жизни императрицы Екатерины II и ее отношения с Григорием Потемкиным. Великолепная актерская игра Хелен Миррен стала одним из главных достоинств мини-сериала.

Фанни Брайс (Барбра Стрейзанд, «Смешная девчонка»)

«Смешная девчонка» — картина 1968 года с Барброй Стрейзанд в роли Фанни Брайс. Фильм получил 8 номинаций на премию «Оскар», а Стрейзанд — статуэтку за лучшую женскую роль. В 2016 году фильм был признан «культурно, исторически или эстетически значимым» и попал в список Национального реестра фильмов.

Нина Симон (Зои Салдана, «Нина»)

В 2016 году на экраны вышел фильм «Нина» с Зои Салданой в главной роли. Семья Нины Симон не одобрила кандидатуру Салданы из-за различий во внешности женщин. Однако создатели фильма настояли на своем, чем вызвали критику в свой адрес.

Гертруда Белл (Николь Кидман, «Королева пустыни»)

Фильм «Королева пустыни» рассказывает историю жизни Гертруды Белл, британской авантюристки, археолога и писателя. Николь Кидман стала актрисой, которая с достоинством воплотила сложный и эмоционально наполненный образ Белл.

Памела Трэверс (Эмма Томпсон, «Спасти мистера Бэнкса»)

Памела Трэверс — женщина, подарившая миру историю о Мэри Поппинс. В 2013 году свет увидел фильм «Спасти мистера Бэнкса» — одновременно смешная и грустная картина, повествующая о жизни писательницы.

Агата Кристи (Ванесса Редгрейв, «Агата»)

Агата Кристи — писательница, чьи произведения являются классикой мировой литературы. Драматический фильм о жизни писательницы вышел в 1979 году. Роль Кристи исполнила Ванесса Редгрейв. Актриса наделила свою героиню загадочностью и странностями гения. Образ писательницы получился старомодным, ярким и сильным.

Джорджиана Спенсер (Кира Найтли, «Герцогиня»)

В основе фильма лежит биография герцогини Девонширской Джорджианы Спенсер — одной из самых ярких женщин в светской и политической жизни XVIII века. Эту работу Киры Найтли критики назвали блестящей.

Эдит Толкин (Лили Коллинз, «Толкин»)

В 2019 году свет увидела картина «Толкин» о жизни и творчестве писателя Джона Толкина. Лили Коллинз исполнила роль возлюбленной, а затем и жены писателя Эдит Толкин, которая послужила источником вдохновения при создании принцесс в книге «Властелин колец».

Дороти Вон (Октавия Спенсер, «Скрытые фигуры»)

В картине «Скрытые фигуры» Октавия Спенсер исполнила одну из 3 главных ролей — Дороти Вон, которая работала в Национальном консультативном комитете по аэронавтике. В 1949 году она стала первой темнокожей женщиной, которая контролировала расчеты, производимые исследовательским центром в Хэмптоне.

Бонус: Елена Троянская (Диана Крюгер, «Троя»)

Диана Крюгер сыграла Елену Троянскую в эпопее «Троя» 2004 года. Актриса осталась недовольна своим участием в этой картине и теми ролями, которые ей предлагали после выхода «Трои». По словам Крюгер, высокую оценку получили кассовые сборы фильма, а не ее актерский талант.

Как вы думаете, кто из актрис оказался наиболее близок к прототипу?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.