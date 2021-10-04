Мы сравнили идеал женской красоты разных эпох, ради которого женщины были готовы на все

Красавицы прошлых веков пили уксус для гладкости кожи и отбеливали лицо с помощью горячего масла кешью. Современные женщины тоже на многое готовы ради того, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. И все-таки стандарты красоты не стоят слишком уж серьезного отношения: пока мода на худобу и полноту, румянец и бледность, густые и выщипанные брови сменяет друг друга, нужно не забывать просто радоваться жизни.

AdMe.ru сравнил представления о красоте из разных эпох, чтобы доказать, что идеал эфемерен, а красота живет внутри каждого из нас независимо от того, какие у нас глаза, носы или размер ноги.

В Древнем Египте идеальными считались мужчины и женщины высокого роста, со стройной фигурой, с широкими плечами, длинными ногами, широкими, но не полными бедрами, тонкой талией, небольшой грудью. Красавицы должны были иметь прямой нос, пухлые губы и миндалевидный разрез глаз, которые было принято густо обводить подводкой. Египтянки любили массивные ожерелья, скорее похожие на широкие воротники, а также браслеты и кольца, украшали себя живыми цветами, носили обтягивающую одежду изо льна. Собственные волосы сбривали и носили парики: чем богаче он был украшен, тем выше было социальное положение владельца.

У древних греков физическая красота служила доказательством недюжинного ума и высоких моральных качеств. Главным мерилом красоты было соответствие пропорциям: расстояние между глазами должно было быть не меньше расстояния между уголками одного глаза, а рот — в 1,5 раза больше этого расстояния. Нос непременно должен был быть прямым, глаза — большими, брови — округлыми, а лоб — невысоким. Ценилась белая кожа, светлые и особенно рыжие волосы. Красавицы отбеливали кожу кремом из молока и хлебного мякиша или смесью муки с яйцом, а в качестве пудры использовали небезопасные свинцовые белила. В почете были белые руки, широкие бедра и особенно большие ягодицы. Например, название древнегреческой статуи Афродиты Каллипиги так и переводится: «Афродита с прекрасными ягодицами».

В Средневековье тело служило вместилищем души, и никакие вульгарные выпуклости не должны были напоминать о его низменных потребностях. Тем более что женщина в сравнении с мужчиной считалась творением несовершенным. Идеалом считались женщины без выраженных форм, но с выпуклым животом. Для этого под платье подкладывали небольшие простеганные подушечки-босы, чтобы живот казался побольше, а грудь скрывали под туго зашнурованным лифом. И хотя к XIV столетию появились декольте, одежда в основном была закрытой и многослойной. Замысловатые драпировки и вычурные головные уборы отражали статус владелицы, а не ее личные вкусы. Красивым считали удлиненное лицо с большими глазами, узкими губами, высоким лбом, светлой кожей, простое, чистое и открытое. Для того чтобы соответствовать подобным представлениям о красоте, женщины выбривали волосы надо лбом и на затылке, втирали в кожу толченую яичную скорлупу и кошачьи экскременты в уксусе, выщипывали брови и даже ресницы. Волосы должны были быть светлыми, а брови — темными, но использование красок для волос и косметики при этом было предосудительным.

С началом Возрождения идеальная женская фигура преображается: женщина становится почти произведением искусства, символом полноты жизни. Статность и полнокровность выходят на первый план: красивыми считаются «рубенсовские» женщины — высокого роста, с большой грудью, широкими бедрами, округлым животом, полными руками, длинными вьющимися светлыми волосами, темноглазые, с высоким лбом и белой кожей. Вот когда целлюлит не был поводом для переживаний. Наоборот, он считался признаком красоты и благополучной сытой жизни.

Наша мода на чувственные губы ошеломила бы викторианцев: тогда идеалом был крошечный рот, похожий на бутон розы. В почете были декольте, поэтому важно было иметь красивые плечи и бюст. Платья были снабжены кринолинами, их шили многослойными, пышными и длинными (ноги показывать не следовало, так как они считались самой непристойной частью женского тела). При этом модный силуэт того времени требовал тонкой талии, поэтому женщины беспощадно затягивали на себе корсеты. Считалось, что физическая красота связана с высокими моральными качествами. Женщина должна была быть целомудренной и скромной, хорошей женой и хозяйкой, настоящим «ангелом в доме». Иметь плохое настроение было неприлично. В середине XIX века вошла в моду готика: стал популярен особый тип красавиц — загадочных, бледных, даже изможденных. «Чахоточный» вид считался привлекательным. Чтобы достичь этого идеала, женщины наносили на лицо ядовитые свинцовые белила и капали в глаза беладонну: она расширяла зрачки.

Конец XIX — начало XX в.: девушки Гибсона

На рубеже XIX–XX вв. американский иллюстратор Чарльз Гибсон придумал женский образ, ставший популярным на следующие два десятка лет. Изображения высоких и стройных девушек с большой грудью, широкими бедрами и тонкой талией тиражировались на блюдцах, веерах и открытках. У «девушки Гибсона» были большие глаза и длинная шея, а волосы были непременно уложены в высокую прическу «буфант» или «помпадур». Но главное, она больше не желала быть домохозяйкой и украшением мужчины: женщины той эпохи стали более независимыми и уверенными, хотели работать и вести активный образ жизни. Хотя наряды тех времен не обходились без корсета, утягивающего талию, платья стали более облегающими и удобными, например, для езды на велосипеде.

Ревущие 20-е

В 20-е годы женщины вырвались на свободу: они получили избирательное право, пошли учиться и работать, сели за руль. Эмансипация радикально повлияла на идеал женской красоты: корсеты были выкинуты на помойку, подолы укоротились так, чтобы удобно было танцевать чарльстон и фокстрот, в моду вместе с почти мальчишеской фигурой без округлостей вошли платья прямого фасона, тонкие бретельки, короткие стрижки и яркий макияж с сильно поведенными глазами.

30–50-е: золотой век Голливуда

Экономически сложные годы, а затем Вторая мировая война вернули в моду женственную фигуру с выраженными формами — «песочные часы». Образцом для подражания в то время становятся гламурные голливудские дивы с высокими скулами, выразительно изогнутыми бровями, высокой грудью и тонкой талией.

Свободные 60-е

В 1960-е вновь вошел в моду тонкий девичий силуэт с узкими бедрами, маленькой грудью и худыми ногами. Именно в это время начала свое триумфальное мировое шествие мини-юбка, женщины начали носить прямые короткие платья и брюки, стало возможным появиться без лифчика под одеждой. Символом нового времени стала модель Твигги (англ. «тростинка»). Говоря о свалившейся на нее славе, она вспоминала: «Я ненавидела то, как я выгляжу, поэтому думала, что все сошли с ума».

90-е: эра супермоделей

В 90-е в мире красоты властвовали супермодели. Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Жизель Бюндхен и Наоми Кэмпбелл — высокие, длинноногие, спортивные, с крупными чертами лица, с подтянутыми животами и рельефными мышцами — стали воплощением нового идеала красоты, тех самых «90-60-90». И хотя эти цифры объясняются тем, что на моделей с одинаковыми параметрами удобнее шить одежду для коллекций, соответствовать этому стандарту модной индустрии мечтали многие девушки поколения 90-х: мало у кого не было заветной видеокассеты с аэробикой от Синди Кроуфорд. А еще все сходили с ума от загара. Моду на него в 20-е годы ввела еще Коко Шанель, но именно на 90-е приходится рост популярности соляриев и средств для автозагара.

XXI век

Захлестнувшая мир борьба с лишним весом привела к появлению расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия. В СМИ стали публиковать упражнения, помогающие добиться модного «просвета» между бедрами. Женщины начали удалять жир с живота, увеличивать бюст и губы, порой заходя в стремлении к красоте слишком далеко. Все это привело к тому, что многие больше не хотят слепо следовать строгим требованиям красоты и стыдиться своего тела, если оно им не соответствует. Например, возникшее движение бодипозитива борется за право комфортно ощущать себя в любом теле, а также принимать тела других людей такими, какие они есть, ведь красота бывает разной.

В будущем

Хочется думать, что выражение «красота требует жертв» уйдет в прошлое. Это вовсе не означает, что нужно относиться к себе наплевательски. Но если синонимом идеала станет здоровье, а женщины в заботе о себе будут исходить не из требований моды, а из потребностей и возможностей собственного тела, люди наверняка станут счастливее.