Мы сравнили фото звезд, которые они выложили в инстаграме, со снимками, сделанными фотографами в тот же день

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Если не все, то большинство представительниц женского пола стремятся подчеркнуть свою природную красоту, а порой и довести внешность до совершенства. И, естественно, знаменитости здесь не исключение. Тем более что для публичных людей эффектный внешний вид является частью их работы. В ход идет все — профессиональный уход за кожей лица и волосами, макияж, укладки. И, конечно же, ретушь и обработка снимков.

AdMe.ru решил сравнить фотографии звезд, которые они сами выложили в инстаграме, с репортажными снимками, сделанными фотографами в тот же день. И с удовольствием хочет отметить, что большинство наших героинь в жизни выглядят даже лучше, чем на отретушированных фото. А как считаете вы?

19. Полина Гагарина

18. Алла Пугачева

17. Валерия

16. Светлана Лобода

15. Татьяна Навка

14. Кристина Асмус

13. Яна Рудковская

12. Вера Брежнева

11. Ани Лорак

10. Светлана Ходченкова

9. Мария Кожевникова

8. Елизавета Боярская

7. Глюкоза

6. Зара

5. Ирина Безрукова

4. Виктория Лопырева

3. Паулина Андреева

2. Юлия Барановская

1. Анна Седокова