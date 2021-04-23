Мы сравнили фото 12 звездных пар, которые действительно живут долго и счастливо

Многие звезды могут поспорить с Фредериком Бегбедером о том, что любовь живет 3 года. Среди популярных людей немало пар, чьи отношения длятся десятилетиями. И до сих пор в их глазах можно разглядеть огонь любви.

AdMe.ru сравнил фото звезд в начале их отношений и сейчас. Знаменитости явно поменялись, одно осталось неизменным — их любовь друг к другу.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Звезды в браке уже 20 лет. Зета-Джонс говорит, что их секрет счастья — уважение личного пространства друг друга и юмор. И признает, что брак — это не только взлеты, но и падения. Майкл на 25 лет старше супруги. Он впервые увидел ее в кино и подумал, что она невероятная. Они встретились на одном из фестивалей, и актер пригласил девушку на свидание. На первой встрече Дуглас произнес: «Я просто хочу сказать тебе, что буду отцом твоих детей».

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Эти двое актеров также впервые увидели друг друга на экранах, а лишь потом встретились. Это произошло в 1991 году. Но приглашение на свидание Сара получила лишь через несколько месяцев.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Трехкратная обладательница «Оскара» вышла замуж за скульптора Дона Гаммера более 40 лет назад. Пара впервые встретилась, когда актрисе было 29 лет в печальный для нее момент: ее парень Джон Казале умер, а ее выселили из их общей квартиры. К сестре на помощь приехал брат с другом по имени Дон, с которым Мерил обручилась уже через полгода.

Николь Кидман и Кит Урбан

Кидман и Урбан познакомились в 2005 году, и молодой человек несколько месяцев никак не мог набраться храбрости, чтобы позвонить девушке. Не все было радужно в их отношениях. Через месяц после свадьбы их брак был разрушен тем, что Урбан не смог побороть свои вредные привычки. Но он сумел измениться и история их любви получила продолжение. Кит говорил, что встреча с Николь и женитьба не изменили его жизнь, это было ее начало.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик

Кевин Бейкон и Кира Седжвик начали общаться во время съемок телесериала 1988 года «Лимонное небо», и в начале совместной работы девушке парень внешне совсем не приглянулся. Кстати, спустя десятилетия актеры узнали, что они дальние родственники. Кира считает, что секрет их совместного счастья, помимо прочего, заключается в том, что, когда их дети были маленькими, они старались чаще проводить время наедине друг с другом.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Разница в возрасте Джейсона и Роузи 20 лет. Их истории любви около 10 лет. Один из возможных секретов их крепких отношений — скрытность. Даже в 2017 году после рождения сына они старались держать малыша подальше от глаз публики. Их скрытность в личной жизни подтверждается и тем, что точно неизвестно, жената пара или нет.

Опра Уинфри и Стедман Грэхэм

Опра познакомилась со Стедманом в 1986 году, он стал для нее главным человеком всей жизни. При этом одна из самых популярных женщин в мире говорит, что этого бы не было, если бы они поженились. По мнению Опры, традиционное понимание образа жизни жены и мужа не для нее.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Они учились в одном университете. Но принц заметил Кейт не в тот момент, когда она стремилась получить научную степень в истории искусств. А когда девушка в экстравагантном наряде прогуливалась по подиуму. Спустя практически 20 лет вместе пара стала безупречно элегантной.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

Пара познакомилась на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в 1997 году. 3 года они были просто друзьями, но однажды все поменялось. Намечался дружеский обед, но их подруга не смогла прийти, поэтому молодые люди оказались вдвоем. С этого момента они вместе уже 2 десятилетия.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Их свадьба не была громкой. Синди пришлось пойти на уловки даже со своим стилистом, чтобы сохранить все в тайне: она просто сказала, что намечается черно-белая вечеринка и нужны белые платья. Их брак длится около 20 лет. Напомним, что ранее девушка была замужем за мечтой миллионов — Ричардом Гиром, но счастье обрела лишь во втором браке.

Марион Котийяр и Гийом Кане

Это еще одна пара, которая решила официально не регистрировать свой брак, хотя актеры вместе с 2007 года и у них есть двое детей. Влюбленные доказывают, что штамп в паспорте — это не равно счастье.

Курт Рассел и Голди Хоун

Их отношения длятся уже более 35 лет. Когда они познакомились, ему было 16, ей — 21 год. Они начали встречаться годы спустя, хотя оба не хотели отношений с актерами. У них были дети от прошлых отношений, и они так и не поженились. Кстати, в одном из интервью Голди сказала, какой процент времени, проведенного с партнером, для нее идеален — 68 процентов. Такой секрет счастья. Но, как показывают все истории долгих звездных отношений, у любви нет идеального рецепта, этим она и прекрасна.