Мы создали 16 новых звезд, объединив тех, что уже сияют с экранов. Результат превзошел наши ожидания

Наверное, у каждого из нас имеются звездные любимчики, чья внешность импонирует нам особенно сильно. Кому-то по душе наблюдать за яркими образами Марго Робби, а кто-то вдохновляется смелыми экспериментами Шарлиз Терон или Энн Хэтэуэй, которые ради роли могут поменяться практически до неузнаваемости. И в облике любого человека — и звезды экрана, конечно, не исключение — есть хотя бы одна запоминающаяся деталь, с которой этот человек и ассоциируется.