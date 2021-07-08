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Мы создали 16 новых звезд, объединив тех, что уже сияют с экранов. Результат превзошел наши ожидания

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Наверное, у каждого из нас имеются звездные любимчики, чья внешность импонирует нам особенно сильно. Кому-то по душе наблюдать за яркими образами Марго Робби, а кто-то вдохновляется смелыми экспериментами Шарлиз Терон или Энн Хэтэуэй, которые ради роли могут поменяться практически до неузнаваемости. И в облике любого человека — и звезды экрана, конечно, не исключение — есть хотя бы одна запоминающаяся деталь, с которой этот человек и ассоциируется.

Сегодня мы в AdMe.ru задумались: а что, если попробовать слить воедино два колоритных образа и создать третий, обладающий выразительными чертами обоих. С помощью приложения FaceApp нам удалось воплотить в жизнь свою задумку.

1. Тимоти Шаламе и Гарри Стайлз

2. Аня Тейлор-Джой и Марго Робби

3. Джессика Альба и Анджелина Джоли

4. Гвинет Пэлтроу и Милла Йовович

5. Сирша Ронан и Кейт Уинслет

6. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

7. Натали Дормер и Натали Портман

8. Скарлетт Йоханссон и Мила Кунис

9. Илон Маск и Роберт Дауни — младший

10. Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол

11. Тоби Магуайр и Том Холланд

12. Майкл Фассбендер и Мадс Миккельсен

13. Моника Беллуччи и Шарлиз Терон

14. Хилари Суэнк и Энн Хэтэуэй

15. Райан Гослинг и Эдвард Нортон

16. Эмма Стоун и Эми Адамс

Как вы считаете, удался ли наш эксперимент? Кого из получившихся «звезд» вы были бы не прочь увидеть в кино?

Фото на превью Kento Nara/Geisler-Fotopress/DPA / East News, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image / East News, FaceApp
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