Мы создали 16 новых звезд, объединив тех, что уже сияют с экранов. Результат превзошел наши ожидания
Наверное, у каждого из нас имеются звездные любимчики, чья внешность импонирует нам особенно сильно. Кому-то по душе наблюдать за яркими образами Марго Робби, а кто-то вдохновляется смелыми экспериментами Шарлиз Терон или Энн Хэтэуэй, которые ради роли могут поменяться практически до неузнаваемости. И в облике любого человека — и звезды экрана, конечно, не исключение — есть хотя бы одна запоминающаяся деталь, с которой этот человек и ассоциируется.
Сегодня мы в AdMe.ru задумались: а что, если попробовать слить воедино два колоритных образа и создать третий, обладающий выразительными чертами обоих. С помощью приложения FaceApp нам удалось воплотить в жизнь свою задумку.
1. Тимоти Шаламе и Гарри Стайлз
2. Аня Тейлор-Джой и Марго Робби
3. Джессика Альба и Анджелина Джоли
4. Гвинет Пэлтроу и Милла Йовович
5. Сирша Ронан и Кейт Уинслет
6. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
7. Натали Дормер и Натали Портман
8. Скарлетт Йоханссон и Мила Кунис
9. Илон Маск и Роберт Дауни — младший
10. Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол
11. Тоби Магуайр и Том Холланд
12. Майкл Фассбендер и Мадс Миккельсен
13. Моника Беллуччи и Шарлиз Терон
14. Хилари Суэнк и Энн Хэтэуэй
15. Райан Гослинг и Эдвард Нортон
16. Эмма Стоун и Эми Адамс
Как вы считаете, удался ли наш эксперимент? Кого из получившихся «звезд» вы были бы не прочь увидеть в кино?