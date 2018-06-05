Мы собрали странные блюда будущего, которые уже практически стали реальностью

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Согласно прогнозам ООН, к концу века население нашей планеты достигнет, а возможно, и превысит отметку в 11 млрд человек. Ученые, всерьез обеспокоенные проблемой кризиса питания, предлагают самые разные решения, от бутербродов с жуками до колб вдыхаемого шоколада, которые ожидают нас в эпоху посткулинарии.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с будущим гастрономии и проверить, насколько консервативен ваш внутренний гурман.

1. Блюда с насекомыми

Швейцария оперативно готовится к будущим переменам и с 2017 года запустила в продажу котлеты на основе овощей, мучных червей, кузнечиков и различного рода жуков. Такие продукты не только не отличимы по виду от привычных мясных, но и в разы полезнее и экологичнее, уверяет производитель. В 2015 году небольшой эксперимент проводился в Великобритании: жителям предложили бесплатно попробовать мороженое, в состав которого входили насекомые. Участники эксперимента отметили, что десерт ничуть не потерял во вкусе, а проблема только в преодолении психологического барьера. Сама по себе идея поедания насекомых — не открытие: жители Азии сделали их частью национальной кухни столетия назад. Современные европейские компании же разработали четкие стандарты для пищевых насекомых, выращивая их под бдительным наблюдением специалистов.

2. Запрограммированная еда

Американский футуролог Рэймонд Курцвейл (Raymond Kurzweil), прогнозы которого до сих пор сбывались с высокой точностью, предсказывает, что к середине XXI века продукты будут производиться машинами, а их параметры (калорийность, содержание витаминов и т. д.) будут заложены на молекулярном уровне. Таким образом, еда останется той же, только станет гораздо полезнее. Еще одно предположение ученого заключается в том, что мы сможем создавать объекты прямо из воздуха, так что, вероятно, готовка будет занимать гораздо меньше времени.

3. Пищевой пластырь

Никотиновыми и антицеллюлитными пластырями уже никого не удивишь, но как вам идея пластыря на перекус? Американская военная разработка запланирована к выпуску в 2025 году и представляет из себя чипированный нательный патч, поставляющий в наш организм питательные вещества через поры или капилляры. Ученые отмечают, что такой пластырь не может пожизненно заменить приемы пищи, но окажется полезен представителям опасных профессий, не всегда имеющим стабильный доступ к еде: астронавтам, шахтерам, пожарным и т. п.

4. Альтернатива мясу

Огромный вред, наносимый животными фермами экологии, стремительный рост населения планеты, а также растущее число вегетарианцев делают вопрос мясоедства все более острым. Помимо тефтелей из насекомых лучшие умы мира сейчас трудятся над выращиванием мяса. Биохимик Патрик Браун (Patrick Brown) уже запустил проект Impossible Foods по выпуску мяса в пробирках. Решающую роль в выращивании котлет играют гемы — молекулы, входящие в состав клеток всех растений и животных. Гемы делают нашу кровь красной, играют важную роль при сжигании калорий, а еще именно они придают мясу его характерный аромат и вкус. На первых порах цена пробирочного мяса примерно в два раза превысит стандартную, однако развитие подобных проектов позволит удешевить технологию.

5. Такая разная медуза

Гастрофизик Мие Педерсен (Mie Pederson) поведала о новом способе высушивания медуз: он экономичен по времени, а в итоге получаются вкусные, низкокалорийные и полезные чипсы. Как и в случае с насекомыми, высушивание медуз — давняя традиция азиатской кухни. В процессе классической 30—40-дневной сушки используются поваренная соль и квасцы, современная же технология использует спирт. После его испарения медузовые чипсы сразу готовы к употреблению. Еще одно новое лакомство, появлению которого мы обязаны медузам, — светящееся мороженое от Lick Me I’m Delicious. Его создатели добавляют в продукт белок медузы, воссозданный в лаборатории китайскими учеными. Как только вы начинаете есть такое мороженое, оно реагирует на внешнее воздействие и начинает светиться. Правда, цена такого экспериментального лакомства превысила $ 200, так что неизвестно, как скоро мы сможем увидеть его на прилавках супермаркетов.

6. Испаряемая трапеза

Канадский шеф-повар Норман Эйткен (Norman Aitken) создал аппарат Le Whaf, в котором еда (обычно супы или коктейли) под воздействием ультразвука превращается в туман. Чтобы угоститься подобным блюдом, его нужно вдыхать через специальную трубочку. Эйткен утверждает, что такой экстравагантный способ приема пищи позволяет лучше различить вкус каждого ингредиента и потребить гораздо меньше калорий. Стоит отметить, что аппарат Нормана является усовершенствованной версией изобретения гарвардского профессора Дэвида Эдвардса (David Edwards). Его устройство превращало темный шоколад во вдыхаемый, что высоко оценили сладкоежки и любители стройной фигуры по всей Европе.

7. Умное использование отходов

Бережное отношение к еде проявляется в самых разных формах и небезосновательно: на текущий момент в мире около 795 млн голодающих, а треть пригодной пищи попросту выбрасывается. Все больше людей проповедуют идеи фриганства — протестного движения против экономики потребления и бездумного уничтожения ресурсов, в том числе еды. Питаясь выброшенной ресторанами и супермаркетами неиспорченной едой, фриганы крайне редко нищенствуют. Это благополучные люди, которые привлекают внимание к проблеме и заодно неплохо экономят. Бережливый подход работает и в гораздо больших масштабах: с 2015 г. во Франции действует закон, запрещающий супермаркетам уничтожать пригодные продукты и обязывающий эти магазины заключать контракты с благотворительными организациями. А в Дании существует ресторан, где блюда готовят из списанной (но не просроченной) провизии. Магазины и фермеры поставляют владельцам нетоварные продукты, причем это не вредит ни качеству блюд, ни популярности ресторана.

8. 3D-кулинария

Первое предложение готовить еду с помощью 3D-принтера поступило от NASA: предполагалось, что во время длительных экспедиций астронавты смогут распечатывать готовые блюда, а не выдавливать их из тюбиков. Амбициозная идея инженеров удалась; правда, например, пицца распечатывается в виде небольшого квадрата. Ученые также выразили надежду, что однажды их усовершенствованную разработку можно будет найти на каждой кухне.

9. Съедобная упаковка

Огромную часть того, что мы отправляем в мусорные корзины, составляет упаковка от продуктов питания. Биоинженер Дэвид Эдвардс проявил изобретательность и в этом вопросе. Он разработал WikiCell (WikiPearl) — съедобную упаковку для любого вида еды: от йогурта до супа. На эту мысль его натолкнуло строение клетки, содержащей воду. Согласно описанию ученого, любая съедобная субстанция окружается пленкой, напоминающий кожуру винограда. Эта оболочка не только абсолютно съедобна, но и сохраняет продукт свежим.

10. Жевательный кофе

Компания Nootrobox нашла выход для самых серьезных и занятых людей, у которых нет времени распивать этот ваш кофе по утрам. Небольшие квадратные жвачки не просто имеют кофейный вкус, а содержат натуральный кофеин в том же количестве, что и половина чашки бодрящего напитка. Интересно, стоит ли ожидать выпуска жевательных пластинок «Маргариты» или «Космополитена»?

Какие новинки футуристической кулинарии вам не терпится попробовать, а что совсем не вписывается в вашу картину светлого будущего?