Мы собрали несколько горячих причин смотреть чемпионат мира, даже если вы далеки от футбола
Стартует чемпионат мира по футболу в России, и кажется, будто все вокруг немножко сошли с ума по этому поводу. Футболом увлечены даже те, кто в обычные дни не проявлял интереса к этому виду спорта. Если вы не очень понимаете всех этих людей, но хотите приобщиться к масштабному событию, посмотрите нашу подборку: в ней найдется несколько причин для того, чтобы вы тоже с интересом прильнули к экрану во время трансляций матча.
AdMe.ru собрал самых горячих игроков, которые прибыли в Россию, чтобы сражаться на зеленом газоне за главный трофей.
20. Матс Хуммельс, Германия
19. Рафаэль Варан, Франция
18. Жерар Пике, Испания
17. Эдинсон Кавани, Уругвай
16. Кейта Бальде, Сенегал
15. Мэтью Райан, Австралия
14. Серхио Рамос, Испания
13. Антуан Гризманн, Франция
12. Неймар, Бразилия
11. Роман Бюрки, Швейцария
10. Кэйсукэ Хонда, Япония
9. Мартин Касерес, Уругвай
8. Алиреза Джаханбахш, Иран
7. Альбин Экдаль, Швеция
6. Гранит Джака, Швейцария
5. Кендалл Уостон, Коста-Рика
4. Иско, Испания
3. Гжегож Крыховяк, Польша
2. Хамес Родригес, Колумбия
1. Рюрик Гисласон, Исландия
А за кем вы будете внимательно наблюдать на чемпионате мира?
Фото на превью sergioramos/instagram, antogriezmann/instagram