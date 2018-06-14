Мы собрали несколько горячих причин смотреть чемпионат мира, даже если вы далеки от футбола

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Стартует чемпионат мира по футболу в России, и кажется, будто все вокруг немножко сошли с ума по этому поводу. Футболом увлечены даже те, кто в обычные дни не проявлял интереса к этому виду спорта. Если вы не очень понимаете всех этих людей, но хотите приобщиться к масштабному событию, посмотрите нашу подборку: в ней найдется несколько причин для того, чтобы вы тоже с интересом прильнули к экрану во время трансляций матча.