Мы собрали 8 причин перестать жаловаться на свою тяжелую долю (Если вы не японка)

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Роль женщины в современной Японии очень многогранна и неоднозначна, она связана с давними традициями жизни в Стране восходящего солнца. Японская семья имеет свои уклады и устои, в которых господствующее положение все еще занимает мужчина.

Мы в AdMe.ru часто говорим о своеобразном воспитании японских детей, а сегодня хотим посвятить пост тем, кто остается «за кадром», — их мамам.

1. Женщине с детства внушают, что она не полноправный член семьи

Учение буддизма (самая распространенная религия в Японии. — Прим. AdMe.ru) говорит, что женщина стоит ниже мужчины, несет зло и является причиной раздоров. Чтобы достигнуть состояния нирваны, ей необходимо переродиться в мужчину. Единственный же путь к этому — страдания, поскольку только так женщина сможет искупить свой первородный грех. Это приводит к тому, что уже с детского возраста девочка осознает свою «второсортность». С ней обращаются иначе, чем с сыновьями. Более того, повзрослев, женщина обнаруживает, что рано или поздно она должна выйти замуж и занять еще более подчиненное положение, а ее единственной задачей станет рождение и воспитание сыновей. Конституция Японии, принятая в 1947 году, предоставила женщинам равный статус с мужчинами. Однако патриархат все еще силен во многих японских семьях. Это проявляется и в деспотической отцовской власти, и в слепом подчинении жены мужу, а особенно в чувстве превосходства мужчины, который считает себя выше женщины.

2. Отсутствие романтики в отношениях

Проявлять свои чувства на публике у японцев не принято. Свидания — это, как правило, разговоры, походы в кино и прогулки, во время которых парень даже не будет держать девушку за руку. С предложением руки и сердца японские мужчины, как правило, не затягивают, но обычной является ситуация, когда мужчина, например, сидя перед телевизором, спрашивает, выйдет ли за него девушка, и, услышав утвердительный ответ, продолжает смотреть фильм. Девушка, воспитанная в японской патриархальной традиции, при этом неимоверно счастлива, поскольку совсем скоро она станет женой, а значит, сможет чувствовать себя состоявшейся в глазах общества.

3. Запретов для женщин так много, что они даже делятся на несколько типов

Ввиду культурных особенностей Японии существуют действия, которые девушкам просто нельзя совершать, и те, которые считаются постыдными. Японка никогда не сделает что-то, даже если сильно хочет, если при этом будет чувствовать стыд. Японке стыдно, если ее увидят жующей или показывающей зубы во время еды. Девушки обычно прикрывают нижнюю часть лица кулачком во время еды. Но если свидание с парнем или встреча с друзьями проходит в кафе, то до недавних пор девушкам оставалось только заглушать урчание в животе напитком, пока мужская часть компании наслаждается обедом. Кроме того, брать еду в руку до недавнего времени было «нестыдно» только мужчине. Японка ни в коем случае не должна открывать тело ниже ключиц и выше талии. Майки и кофточки с вырезом девушки надевают поверх другой одежды. А вырез всего лишь должен показать, что под одной красивой одеждой есть другая красивая одежда. Если же интонация речи японки не будет особой, «девической», то есть немного виноватой, смысла ее слов могут даже не понять. Или же сочтут грубиянкой.

4. Общество живет по модели «дансон дзёхи»

Это распространенное выражение означает «уважать мужчину, презирать женщину». Для мужчин является привычным обращение к жене на «ты», которое в японском языке употребляется к нижестоящему. В то же время жена, обращаясь к мужу, употребляет вежливое «вы», принятое по отношению к вышестоящему. Женатый японец убежден, что его долг как мужа полностью выполнен, если он обеспечил жену жильем и деньгами, которых хватает на жизнь. Взамен от женщины он требует, с его точки зрения, только одного: услужливости. Кроме того, японской девушке нельзя побеждать парней. Ни в чем. Японка может подвергнуться оскорблениям только потому, что победила мальчика на каком-нибудь районном конкурсе по дзюдо.

5. Самая распространенная «работа» женщины — домохозяйка

В Японии никто не принуждает женщин оставлять работу после замужества, она сама решает, будет ли дальше трудиться и строить карьеру. Однако японка может позволить себе принять это решение, только если оно не мешает ей заботиться о семье. Сейчас, однако, все больше японских девушек предпочитают карьеру браку и не стремятся выходить замуж как можно раньше. Все дела по дому — работа женщины. Муж приходит с работы домой для того, чтобы отдыхать, и никаких, даже самых мелких обязанностей у него быть просто не может. Мужья, в свою очередь, требуют от жены идеальной чистоты и порядка.

6. Расписание дня и обязанности, от которых даже Золушке стало бы не по себе

Каждая японская жена должна встать раньше мужа, чтобы приготовить ему завтрак и собрать ланч на работу. Японец может работать 12 и более часов, но выглядеть при этом безупречно, так что стирка и глажка одежды — тоже задача жены. Японцы предпочитают разные блюда в малых количествах, значит, стол должен быть уставлен небольшими мисочками, и в каждой — что-то особенное. У японской жены нет варианта приготовить одно блюдо на несколько дней. Вместо этого она готовит несколько блюд каждый день, а потом убирает со стола и моет посуду. Воспитание детей и уход за ними также полностью ложатся на плечи женщины. Типичный японский отец много работает, сильно устает и видит своих детей и супругу только по выходным. В Японии не принято отдавать ребенка в детский сад, поэтому малыш до 5 лет — неотъемлемая часть его мамы. Японка берет свое чадо с собой, куда бы она ни отправилась, и даже спит с ним в одной кровати.

7. Жена перестает быть женщиной, когда становится матерью

Для японцев становится неважно, заключен брак по любви или нет, когда в нем рождаются дети. Поэтому даже в браке по большой любви после рождения малыша муж начинает относиться к жене не как к любимой женщине, а как к матери своего ребенка. Вечера замужние женщины обычно проводят в одиночестве: у японцев принято после работы отправляться в бар с коллегами. Кроме того, снимать стресс после рабочего дня, покупая сеанс «платной любви», считается вполне нормальной практикой среди японцев. В это время жена стелет дома постель (как правило, во многих японских семьях мужья предпочитают спать отдельно, чтобы выспаться перед тяжелым рабочим днем) и ждет мужа, чтобы подать ему ужин. Спрашивать, где он был и чем занимался, не принято: если мужа не было дома, значит, так нужно.

8. Позволить себе развод может далеко не каждая японка

Многие замужние японки подвергались плохому обращению дома. Появление на улице женщины с замазанными синяками на лице никого особенно не удивит. Но в Японии не принято выносить сор из избы, так что женщина никогда не станет заявлять на мужа в полицию. Больше половины японских жен мечтают о разводе, но решаются на него немногие. Развод всегда подразумевает раздел имущества, и хотя японским мужьям не свойственно оставлять жену без денег и крыши над головой, женщины все равно этого опасаются. Кроме того, очень малому количеству японок удается совмещать жизнь домохозяйки с работой, а это значит, что после развода им будет трудно себя обеспечить.

Что изменилось сейчас в отношениях между мужчинами и женщинами

Поколение молодых японцев все чаще склоняется к мысли, что в семье должно быть равноправие: сегодня не редкость увидеть в Японии мужчину, который занимается готовкой или нянчит детей, а на улицах появляется все больше мужчин с хозяйственными сумками, выполняющих поручения жены. В современных семьях, особенно в крупных городах, под влиянием западной культуры все чаще супруги употребляют вежливое местоимение «вы» при обращении друг к другу. Многие молодые семьи открывают совместный бизнес, и жена находится в равном положении с мужем.

Что вы думаете о тенденции отхода Японии от патриархальной модели семьи?