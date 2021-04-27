Мы решили узнать, насколько похожи 16 братьев и сестер знаменитостей

Естественно, ничего странного в том, что у звезд есть братья и сестры, нет. Но нас так и тянет посмотреть, как же распорядилась генетика в кланах знаменитостей и похожи ли эти родственники на своих более известных (а в некоторых случаях и не менее знаменитых) членов семьи.