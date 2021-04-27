Мы решили узнать, насколько похожи 16 братьев и сестер знаменитостей
Естественно, ничего странного в том, что у звезд есть братья и сестры, нет. Но нас так и тянет посмотреть, как же распорядилась генетика в кланах знаменитостей и похожи ли эти родственники на своих более известных (а в некоторых случаях и не менее знаменитых) членов семьи.
AdMe.ru уверен, что пришел час удовлетворить наше общее любопытство и посмотреть на родственников звезд.
Тимоти Шаламе и его сестра Полин Шаламе
Бритни Спирс и ее сестра Джейми Линн Спирс
Крис Эванс с сестрой Шэнной
Криштиану Роналду, его сестры Лилиана Катя Авейру, Эльма Авейру и мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру
Виктория Бекхэм с сестрой Луизой Адамс
Дженнифер и Линда Лопес
Эмили и Зоуи Дешанель
Майли Сайрус с сестрами Ноа и Брэнди
Кара Делевинь с сестрами Поппи и Хлоей
Жизель Бюндхен с сестрой-близнецом Патрисией
Рейчел Макадамс с сестрой Кейлин
Лана Дель Рей с сестрой Кэролайн «Чак» Грант
Блейк Лайвли и ее брат Эрик
Джона Хилл с сестрой Бини Фелдштейн
Джулия Робертс с сестрой Лизой Робертс Гиллан
Кейли и ее сестра Бриана Куоко
Так выглядит брат Кейт Миддлтон Джеймс
А вы бы сразу догадались, что эти звезды в близком родстве?
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