AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Мы решили узнать, насколько похожи 16 братьев и сестер знаменитостей

----
-

Естественно, ничего странного в том, что у звезд есть братья и сестры, нет. Но нас так и тянет посмотреть, как же распорядилась генетика в кланах знаменитостей и похожи ли эти родственники на своих более известных (а в некоторых случаях и не менее знаменитых) членов семьи.

AdMe.ru уверен, что пришел час удовлетворить наше общее любопытство и посмотреть на родственников звезд.

Тимоти Шаламе и его сестра Полин Шаламе

Бритни Спирс и ее сестра Джейми Линн Спирс

Крис Эванс с сестрой Шэнной

Криштиану Роналду, его сестры Лилиана Катя Авейру, Эльма Авейру и мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой Адамс

Дженнифер и Линда Лопес

Эмили и Зоуи Дешанель

Майли Сайрус с сестрами Ноа и Брэнди

Кара Делевинь с сестрами Поппи и Хлоей

Жизель Бюндхен с сестрой-близнецом Патрисией

Рейчел Макадамс с сестрой Кейлин

Лана Дель Рей с сестрой Кэролайн «Чак» Грант

Блейк Лайвли и ее брат Эрик

Джона Хилл с сестрой Бини Фелдштейн

Джулия Робертс с сестрой Лизой Робертс Гиллан

Кейли и ее сестра Бриана Куоко

Так выглядит брат Кейт Миддлтон Джеймс

А вы бы сразу догадались, что эти звезды в близком родстве?

Фото на превью Steffens / DDP Images / East News, James Whatling / Mega Agency / East News
----
-
Поделиться этой статьёй