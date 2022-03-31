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Мы решили узнать, как изменились 16 победительниц конкурса «Мисс Вселенная», за которыми наблюдал весь мир

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По словам организаторов, «Мисс Вселенная» — это больше, чем просто конкурс красоты. Все участницы должны быть образованными и умными. В борьбе за победу девушки проходят огромное количество этапов и отборов. И хотя мы не всегда согласны с решением жюри, смотреть это шоу — одно удовольствие.

Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, как же изменились победительницы этого конкурса с течением времени.

Марисоль Маларет, победила в 1970 году

Маргарет Гардинер, победила в 1978 году

1978.

2018.

Марица Сайалеро, одержала победу в 1979 году

Лоррейн Даунс, победила в 1983 году

Сесилия Болокко, победила в 1987 году

Лупита Джонс, одержала победу в 1991 году

Даянара Торрес, выиграла в 1993 году

Алисия Мачадо, победила в 1996 году

Дениса Киньонес, одержала победу в 2001 году

Дженнифер Хоукинс, выиграла в 2004 году

Сулейка Ривера, победила в 2006 году

2006.

2020.

Риё Мори, выиграла в 2007 году

Дайана Мендоса, победила в 2008 году

2008.

2019.

Стефания Фернандес, одержала победу в 2009 году

Химена Наваррете, победила в 2010 году

Оливия Калпо, выиграла в 2012 году

А как вы относитесь к подобным конкурсам? Любите их или считаете слишком субъективными?

Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Gladys Vega / WireImage / Getty Images
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AdMe/Культура/Мы решили узнать, как изменились 16 победительниц конкурса «Мисс Вселенная», за которыми наблюдал весь мир
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