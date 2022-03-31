Мы решили узнать, как изменились 16 победительниц конкурса «Мисс Вселенная», за которыми наблюдал весь мир

По словам организаторов, «Мисс Вселенная» — это больше, чем просто конкурс красоты. Все участницы должны быть образованными и умными. В борьбе за победу девушки проходят огромное количество этапов и отборов. И хотя мы не всегда согласны с решением жюри, смотреть это шоу — одно удовольствие.