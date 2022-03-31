Мы решили узнать, как изменились 16 победительниц конкурса «Мисс Вселенная», за которыми наблюдал весь мир
По словам организаторов, «Мисс Вселенная» — это больше, чем просто конкурс красоты. Все участницы должны быть образованными и умными. В борьбе за победу девушки проходят огромное количество этапов и отборов. И хотя мы не всегда согласны с решением жюри, смотреть это шоу — одно удовольствие.
Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, как же изменились победительницы этого конкурса с течением времени.
Марисоль Маларет, победила в 1970 году
Маргарет Гардинер, победила в 1978 году
1978.
2018.
Марица Сайалеро, одержала победу в 1979 году
Лоррейн Даунс, победила в 1983 году
Сесилия Болокко, победила в 1987 году
Лупита Джонс, одержала победу в 1991 году
Даянара Торрес, выиграла в 1993 году
Алисия Мачадо, победила в 1996 году
Дениса Киньонес, одержала победу в 2001 году
Дженнифер Хоукинс, выиграла в 2004 году
Сулейка Ривера, победила в 2006 году
2006.
2020.
Риё Мори, выиграла в 2007 году
Дайана Мендоса, победила в 2008 году
2008.
2019.
Стефания Фернандес, одержала победу в 2009 году
Химена Наваррете, победила в 2010 году
Оливия Калпо, выиграла в 2012 году
А как вы относитесь к подобным конкурсам? Любите их или считаете слишком субъективными?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Gladys Vega / WireImage / Getty Images
AdMe/Культура/Мы решили узнать, как изменились 16 победительниц конкурса «Мисс Вселенная», за которыми наблюдал весь мир
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