Мы решили сравнить, как с годами менялся стиль 12 звезд отечественной эстрады

Любимое занятие знаменитостей — это игра с имиджем. Звезды не дают фанатам заскучать и постоянно подпитывают интерес к себе через смену стиля. Одним достаточно поменять прическу, чтобы привлечь внимание прессы, другим же нужно кардинально изменить гардероб.

Нам в AdMe.ru нравится сравнивать фотографии звезд на заре их карьеры и сейчас. Предлагаем и вам проследить за эволюцией стиля ярких представителей отечественной эстрады.

Лолита Милявская

90-е для Лолиты стали отправной точкой в мир всенародной любви и признания. Точеная фигура, обаяние и харизма не оставили никого равнодушным. Короткие платья, необычные аксессуары и яркие цвета в одежде и макияже раскрывали характер исполнительницы. 2010-е прошли под девизом: «Победить полноту с уродскими платьями. Да, я такая!» Образ дивы кардинально поменялся. В ход пошли обтягивающие платья и отсутствие макияжа. В начале 2021 года Лолита удивила поклонников постройневшей фигурой. Певица продолжает следовать принципу «без комплексов», но не забывает про эпатаж, который всегда был ее визитной карточкой.

Наташа Королева

Раньше сценические наряды Наташи Королевой поражали буйством красок. Пестрота, сочетание несочетаемого и яркий макияж являлись обязательными атрибутами образа певицы с начала карьеры вплоть до 2015 года. Если судить по фоторепортажам, то в середине 2010-х у публики перестало рябить в глазах от ярких нарядов. Певица старалась подбирать пастельные, сдержанные цвета в одежде, не заморачиваться с макияжем и исключить объемные начесы. Сейчас же певица по-прежнему избегает чрезмерно ярких образов. В одном из интервью Наташа Королева призналась, что ее формула стиля — это простота.

Филипп Киркоров

Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как меняется стиль Филиппа Киркорова. Ни один год в творческой жизни певца не проходит без сюрпризов для публики. Тусклость образов конца 2000-х, когда певец выходил в свет в невзрачных пиджаках и с сединой на отросших волосах, резко сменилась на яркие костюмы и непривычно короткую стрижку в начале 2010-х. В 2021 году эпатаж и броскость по-прежнему остаются козырем в рукаве артиста. Однако сейчас это проявляется не столько за счет цветовой гаммы, сколько за счет неординарности фасонов и аксессуаров.

Николай Басков

Николай Басков явился широкой публике в начале 2000-х. До этого он был известен лишь в узком кругу ценителей оперы. Ни один публичный выход не обходился без брючного костюма в классической цветовой гамме, ведь нужно было соответствовать образу оперного певца. Вскоре Басков занимает свою нишу в кинематографе: активно снимается в фильмах, озвучивает мультики. Теперь он не только певец, но и актер. На этом фоне приходится расстаться с привычным для всех образом «сына маминой подруги». В гардеробе Николая появляются джинсы, футболки и кроссовки. Сегодняшний образ артиста далек от того, который был в начале карьеры. Николай Басков не боится экспериментов. Каждый его выход на публику — это вспышка. Если уж он и решит надеть костюм, то только пижамный.

Алла Пугачева

У большинства ценителей отечественной эстрады стиль Аллы Борисовны ассоциируется с черным бесформенным балахоном, который стал ее визитной карточкой на всех выступлениях начиная с 2000-х. Но мало кто вспомнит, что Примадонна за всю свою творческую карьеру сменила массу образов. Певица примеряла наряды, которые соответствовали духу эпохи. В 70-е — стиль бохо, в 80-е — диско-образы с ядерными цветами и пайетками, в 90-е — пиджаки с плечиками, которые отлично сочетались с голубыми джинсами. В 2021 году черный балахон пылится на антресолях, в ход идут романтические платья нежных оттенков.

Сергей Шнуров

Сергей начал свой творческий путь как рок-музыкант. Подбирая образы для выступлений, артист не оставлял без внимания бесформенные майки, джинсы и байкерские куртки. После 2016 года стиль артиста, как и направление его деятельности, претерпевает изменения. Хиты Шнурова один за другим бьют рекорды и занимают первые места в чартах. На волне хайпа артист приходит к эпатажным образам, в которых активно использует броские аксессуары в сочетании со спортивными штанами. В 2020 году Сергей Шнуров становится генеральным директором международного телевизионного канала RTVI. Серьезная должность внесла свои коррективы в хулиганский стиль. Теперь артист появляется на публике исключительно в сдержанных образах.

Ольга Бузова

Впервые Ольга Бузова появилась на экранах в 2005 году в качестве участницы телепроекта «Дом-2». Девушка пришла на программу в юном возрасте, что объясняло ее излишнюю тягость к розовому, блестящему и обтягивающему. Успех не заставил себя долго ждать. Запоминающийся образ позволил продержаться на проекте в качестве участницы 4 года, а затем стать его ведущей. Карьера девушки шла в гору. Ольга начала записывать песни, сниматься в сериалах и писать книги. Сложившийся образ юной блондинки никак не соотносился с ее бурной творческой деятельностью. Вскоре мини-юбки и кроп-топы сменились на женственные платья в пол. Сегодня Ольга Бузова находится на почетном 3-м месте в рейтинге самых успешных звезд России. Серьезный статус не мог не отразиться на образе теледивы. Каждым своим нарядом Ольга демонстрирует, что эпатаж — это ее второе имя.

Александр Ревва

Конец 2000-х в творческой карьере Александра Реввы ознаменован появлением на свет Артура Пирожкова. Певец признается, что его персонаж — это собирательный образ идеального мужчины, донжуан и мечта всех девушек. Накачанный торс, яркие аксессуары, акцентные костюмы и стильная укладка на длинные волосы были обязательными атрибутами в образе Александра на заре карьеры. К 2014 году шоумен выходит из состава резидентов Comedy Club и меняет направление творческой деятельности: из комедианта в телеведущего и актера. Новый статус добавляет Ревве серьезности в имидже. Сегодня Александр является одним из самых успешных представителей отечественной эстрады. Он снимается в фильмах, выпускает студийные альбомы, озвучивает мультики и продолжает карьеру ведущего. Его образы становятся не менее интересными, чем его творческая жизнь. Шоумен умело совмещает стильные аксессуары и классическую одежду, а еще меняет стрижку.

Анита Цой

Анита Цой не отстает от коллег по цеху. Начав карьеру в имидже рок-исполнительницы, к концу 2000-х певица резко меняет свой образ и начинает выступать в стиле манга-аниме. На сцене артистка появляется в сценических костюмах, которые подчеркивают ее восточную внешность. В 2021 году Анита Цой отошла от ориентального направления в имидже и теперь все чаще обращается к сдержанным образам — классическим оттенкам и фасонам. Восточный лоск и этническая стилистика остались лишь в музыке.

Лариса Долина

Песня «Погода в доме», исполненная в 1996 году, стала для Ларисы Долиной счастливым билетом в мир шоу-бизнеса. На волне популярности певица смело экспериментирует с образами в духе того времени, лишь подстегивая интерес поклонников. Сценические костюмы, украшенные блестками и пайетками, стали визитной карточкой артистки. На заре карьеры певица отдавала предпочтение коротким юбкам, обтягивающим костюмам и яркому макияжу. С возрастом страсть к блесткам поутихла, и Лариса Долина стала все чаще появляться на публике в сдержанных образах в пастельных тонах. Похоже, в 2021 году часы для певицы идут вспять. От длинных и элегантных платьев Лариса Долина вновь перешла к пайеткам и коротким юбкам.

Глюк’oZa (Наталья Ионова)

В начале 2000-х Наташа Ионова прятала «все секреты по карманам и гуляла с доберманом». Музыкальная неординарность вкупе с юным возрастом певицы объясняли ее яркий и дерзкий образ на раннем этапе творческой карьеры. Спев несколько песен про свадьбу, певица вскоре и сама обрела счастье. После замужества и рождения дочери Глюк’oZa ушла от мультяшного образа и стала выступать под своим именем. Вместе с этим поменялся и стиль певицы. Образ девушки стал более утонченным и нежным. Сегодня Наталья Ионова не так часто радует поклонников хитами. Тем не менее певица остается желанным гостем на музыкальных фестивалях, а каждый ее новый образ вызывает бурю эмоций.

Дима Билан

Дима Билан ворвался в отечественный шоу-бизнес как «ночной хулиган». Яркие и смелые образы юного певца поражали своей экстраординарностью. Будущий победитель «Евровидения» смело менял растянутые белые майки на анималистические принты на рубашках. Не стеснялся ярких аксессуаров и нелепой бороды. Заполучив хрустальный микрофон, Билан начал реализовывать себя не только в поп-индустрии, но и в опере. Вместе с тем сменился и образ певца: незаурядные мальчишеские рубашки уступили место серьезным костюмам. Сейчас Билан медленно, но верно возвращается к тренду 2000-х. Все чаще певец удивляет поклонников смелыми стилистическими решениями и запоминающимися образами.