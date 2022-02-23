12 фамилий героев отечественных фильмов, которые неожиданно звучат в переводе на другие языки

Обычно имена персонажей из фильмов и книг стараются не переводить при адаптации произведений для других языков. Хотя многие, возможно, помнят некоторое смущение, когда главный герой книги «Хоббит» Бильбо Бэггинс становился то Торбинсом, то Сумниксом в разных изданиях. С одной стороны, перевод фамилий помогает публике лучше понять задумку автора. С другой — подобные варианты иногда влияют на атмосферу и мешают общему восприятию произведения.

Мы в AdMe.ru решили немного пошутить и представить, как бы звучали фамилии известных героев из наших кинолент, если бы кто-то решил перевести их на другие языки.

Иван Пухов — Жан Дуве (Jan Duvet)

Главного героя фильма «Чародеи» зовут Иван Пухов. Если взять прямой перевод этой фамилии на французский язык, то получится довольно изысканное на отечественный слух слово «Дуве». А в сочетании с именем Жан рисуется вполне убедительный образ представителя творческой профессии, которого изображал в этом произведении Александр Абдулов.

Юрий Самохвалов — Жорж Фанфарон (Georges Fanfaron)

Один из персонажей ленты «Служебный роман» носит многозначительную фамилию Самохвалов. Он вполне обеспечен, занимает видное место и явно гордится как своей жизнью, так и служебными достижениями. Если взять в качестве синонима к слову «самохвал» определение «хвастун», то в переводе на французский его фамилия будет звучать как Фанфарон (Fanfaron).

Геша Козодоев — Геннадиус Чотакабрас (Gennadius Сhotacabras)

Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука» исполнил роль щеголеватого, но несколько неловкого и неудачливого пройдохи, который все время попадает в нелепые и забавные ситуации. Если взять прямой перевод его фамилии на испанский язык, получится звучное, но при этом странно звучащее слово «Чотакабрас» (Chotacabras), чем-то напоминающее чупакабру.

Варвара Плющ — Барбара Хидра (Barbabra Hiedra)

В ленте «Бриллиантовая рука» появляется бдительная и суровая управляющая домом Варвара Сергеевна Плющ. Она строго оценивает моральный облик жильцов и неусыпно следит за любыми их жизненными перипетиями. Кажется, унять эту женщину совершенно невозможно. Поэтому испанское звучание ее фамилии Хидра (Hiedra), такое близкое к Гидре, придает образу дамы новые краски.

Евгений Трошкин — Эжен Пю (Eugen Peu)

Евгений Трошкин в фильме «Джентльмены удачи» — это заботливый и мягкий заведующий детским садом. Он кажется прирожденным воспитателем и подкупает окружающих искренне добрым отношением к людям. Если взять в качестве синонима к слову «трошки» наречие «немного», то в переводе на французский его фамилия будет звучать как Пю (Peu).

Профессор Преображенский — Трансформер (Transformer)

Профессор Преображенский, герой произведения «Собачье сердце», действительно изменяет окружающий мир. Хотя его эксперимент приводит не к тем результатам, которых он пытался добиться изначально. Если его «говорящую» фамилию перевести на английский язык, то один из вариантов будет Трансформер.

Харита Огудалова — Харриет Читер (Harriet Cheater)

Александр Островский зачастую давал читателям подсказки для понимания характера своих персонажей, подбирая им яркие имена. Так, глагол «огудать», который стал основой для фамилии Огудалова, использовался в одном из говоров и означал «обмануть». Так что в английском переводе Харита Огудалова могла бы стать Харриет Читер (Harriet Cheater).

Анатолий Новосельцев — Анатолио Казанова (Casanova)

В фильме «Служебный роман» главный герой Анатолий Новосельцев для того, чтобы добиться служебного повышения, решает последовать совету давнего друга и приударить за начальницей. Правда, выглядят его ухаживания так нелепо, что смотреть на них практически больно. Поэтому вольный перевод его фамилии на португальский, который звучит как Казанова (Casanova), смотрится несколько забавно.

Семен Горбунков — Симон Букельпферд (Simon Buckelpferd) или Химено Хоровадокавайо (Jimeno Jorobadoсaballo)

Семен Горбунков, главный герой фильма «Бриллиантовая рука», — это простой и бесхитростный человек, который искренне и наивно верит окружающим. Даже его фамилия звучит немного по-детски. И напоминает зрителям о сказочном персонаже, Коньке-горбунке — маленькой и неприхотливой лошадке, которая при этом могла быть неоценимым помощником. Если переложить его фамилию на немецкий язык, то один из вариантов будет Симон Букельпферд. А в вольном переводе на испанский язык персонаж обретает довольно звучное имя Химено Хоровадокавайо.

Юрий Деточкин — Джорджи Кид (Georgie Kid)

В ленте «Берегись автомобиля» персонаж Юрий Деточкин отважно борется с несправедливостью, выступая в роли современного Робин Гуда. Кажется, даже фамилия говорит о некой инфантильности, мягкости и наивности героя. А вот в переводе английский язык его имя, которое звучит как Кид (Kid), обретает новые смысловые нюансы, отсылая к известному преступнику Санденсу Киду.

Федор Сухов — Теодор Шпак (Theodore Spack)

Одним из ведущих персонажей фильма «Белое солнце пустыни» является военнослужащий Федор Сухов, который попадает в не слишком-то приятную передрягу. Если бы фамилию героя кто-то решил перевести на немецкий язык, то мог бы получиться довольно странно звучащий вариант Теодор Шпак.

Леночка Крылова — Хелен Блейд (Helen Blade)

В фильме «Карнавальная ночь» активная и заводная Леночка Крылова пытается спасти программу новогоднего бала от вездесущего начальника. Тому не понравились номера, и теперь он собирается провести праздничный вечер в более стандартном и скучном формате. Если перевести фамилию персонажа на английский язык, то один из вариантов будет Хелен Блейд. В принципе, девушку можно сравнить с известным супергероем. Она тоже отважно борется с чем-то замшелым, вечным и вытягивающим соки из всего свежего и юного.