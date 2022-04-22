8 нюансов, которые на пальцах объясняют, почему мамы и бабушки в одном возрасте выглядели старше нас

Глядя на фотографии наших молодых бабушек и наших мам, мы можем заметить разительные отличия во внешности. В одном и том же возрасте женщины прошлого и нашего поколения выглядят по-разному. Современные 30-летние девушки как будто еще вчера стояли на выпускном, а дамы таких же лет из более ранних времен словно уже прожили как минимум на десяток дольше.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, чем же можно объяснить такую разницу во внешности, и решили разобраться в причинах. А в бонусе вас ждет мнение психолога.

Идеальной женщиной считалась та, которая и работает, и по дому все делает сама

Широко был распространен образ женщины, которая на морозе работает в поте лица, а потом идет домой варить борщи, убирать, заниматься с детьми. Сложновато представить себе трактористку, которая бы отвлеклась, чтобы поправить макияж. Да и городские женщины работали на износ. Успевали, конечно, много. Но при таком раскладе организм истощался гораздо быстрее. А еще кинематография того времени делала героями монтажниц и девушек-слесарей или женщин, которые ударно трудились на предприятиях. И не поощряла тех, кто заботился о своей внешности.

Выбор косметики был более скромным

Это сейчас женщины знают, что такое многоступенчатая система ухода за лицом, могут выбирать из десятка видов массажа и заниматься по бесплатным урокам гимнастики для лица в интернете. А десятилетия назад косметические средства и даже обычный шампунь можно было купить не везде.

Отсутствовала модная индустрия, которая поощряла бы индивидуальность женщины

Мода как таковая, конечно же, в то время была. Но стремилась не подчеркнуть индивидуальность женщины, а, наоборот, подогнать под стандарт и быть «жизненной», то есть практичной настолько, чтобы и за хлебом сходить, и на праздничный вечер. Никаких ярких приталенных платьев или юбок-карандашей. Ведь даже в газетах и журналах мод можно было встретить предупреждения о том, что недопустимо женщинам носить откровенные платья с декольте или легкие сарафаны, дабы не показать ничего лишнего.

Выбор десертов был невелик

Если ваше детство пришлось примерно на последние годы 80-х, то вы тоже вспомните, что к чаю в основном полагались калорийная сгущенка, бутерброды из белого хлеба с маслом и сахаром или самодельная шоколадная колбаса. Зачастую о стройности с такими углеводными сладостями можно было забыть. Сегодня же наряду с традиционными существует огромный выбор полезных десертов, которые не вредят фигуре. К тому же в интернете можно найти различные рецепты низкокалорийных блюд на любой вкус.

Пластическая хирургия и омолаживающие процедуры тогда не популяризировались

Конечно, когда мы говорим о том, что сегодня женщины выглядят моложе своих лет, то не можем не брать в расчет разнообразный выбор методик, которые могут помочь с этим. Каждая дама выбирает свой способ: кто-то занимается фейсфитнесом, кто-то делает «уколы красоты», а кто-то ложится под нож хирурга. Но главное, что этот выбор есть. Да, косметические салоны и даже целый Институт косметики и гигиены был и тогда. Но вот на уровне общественности пластику в то время отвергали. Так что и доступа у обычных женщин к таким процедурам не было.

Повсеместно была мода на химическую завивку, которая нещадно портила волосы

Есть объяснение, почему у нас в голове засел образ женщины старше 40 лет с короткой стрижкой. Потому что до стрижки дамы делали пользовавшуюся огромной популярностью химическую завивку, которая никак не способствовала здоровью волос, ведь они получали двойной химический удар, что приводило к потере блеска, к сухости, сечению кончиков. Женщины буквально уничтожали свои волосы, после чего им и приходилось коротко их стричь. Безусловно, и сейчас есть вредные процедуры, но есть и множество косметических средств и процедур по восстановлению волос.

Пенсия означала конец светской жизни

Бабушкой в привычном понимании этого слова можно стать в совершенно разном возрасте. Но тогда бабушками считались женщины, которые вышли на пенсию. И давайте вспомним этот образ: косынка на голове, бесформенная юбка в пол, шаль на плечах, никакой косметики, изможденный вид. Потому что если женщина уходила на пенсию, то моментально получала статус бабушки, домоседки, няньки для внуков. Пожилым дамам уже не полагалось путешествовать, тем более заводить романы и даже красиво одеваться. Сейчас же на пенсии у многих жизнь только начинается. По данным исследования компании BBDO Branding, наблюдается сдвиг социальной парадигмы: сегодня зрелая женщина — умная, самостоятельная, свободная, тщательно следит за собой и постоянно пробует новое.

Бонус: мнение психолога — во всем мире существовали стереотипы, что женщина не может содержать себя без мужа и выбирать жизнь без семьи

Мы с мамой в одном и том же возрасте, с разницей ровно в 30 лет. На самом деле есть только одно существенное отличие. © gullleyjimson / Reddit

С психологической точки зрения с прошлого века многое изменилось в жизни женщин, а значит, и в восприятии себя. Они стали самостоятельнее, испытывают меньше страха потерять привлекательность, остаться без мужа. В браке женщины сегодня все больше времени уделяют себе, а не посвящают свою жизнь только семье. Психолог Мария Розенсон говорит: «Еще сильны стереотипы, что женщина без мужа будто неполноценная, но этого все меньше и меньше, сейчас женщины стали свободнее. И женщины в 50 лет и старше теперь гораздо активнее в социальном плане — они работают, путешествуют, осваивают новое, всю жизнь учатся».