Мы решили проследить, как менялась мода на брови за последние 100 лет

Для современной женщины уход за бровями стал обычным делом: их ламинируют, красят, делают татуаж. А историки знают времена, когда брови принято было полностью сбривать. Такое правило существовало при дворе королевы Елизаветы. Делали это для того, чтобы они не отвлекали внимание от зоны декольте

Узнав этот факт, мы в AdMe.ru сразу захотели зарыться в книги по истории и выяснить, как менялась мода на брови за последние 100 лет. А в бонусе покажем, как сильно брови могут изменить внешность человека и как бы выглядела всем известная голливудская дива, если бы следовала тенденциям разных лет.

1920-е

В начале ХХ века девушки стали уделять бровям пристальное внимание. Причиной тому служило развитие индустрии красоты: в эти годы стали появляться салоны, где посетительницам предлагали услуги визажистов. В моду вошли тонкие брови, кончик которых уходил вниз. Такие носили актриcы немого кино, чтобы эмоции в кадре были более выразительны.

1930-е

В 1930-х годах звезды кино, а вслед за ними и другие женщины отказались от тонких бровей. Теперь дуги делали немного шире, чем в 20-е. Что касается форм, то актуальными считались две: округлые и прямые с изогнутым вниз концом. Последние носила оскароносная актриса Норма Ширер.

1940-е

В 1940-х годах женщины перестали столь тщательно выщипывать брови. Дамы стали отдавать предпочтение более густым и естественным бровям. В пример можно привести актрису Джоан Кроуфорд.

1950-е

В послевоенные 1950-е годы в моде были широкие, но более четко очерченные брови, чем в предыдущем десятилетии. Женщины старались повторить образ Мэрилин Монро и придавали бровям форму угловатых дуг. А еще брови стали подкрашивать матовыми тенями, делая их ярче, по примеру Элизабет Тейлор.

1960-е

1960-е годы — время экспериментов в моде. Женщины пробовали разные формы и толщину бровей. Одна из самых стильных дам того времени — Одри Хепберн. Миллионы женщин старались внешне быть похожими на голливудскую диву. Ее брови, густые и без пробелов, считались образцом. Еще одним примером для подражания была модель Твигги и ее круглые брови, идеально сочетающиеся с длинными ресницами.

1970-е

Гламурный макияж 70-х в стиле диско часто сопровождался тонкими, сильно изогнутыми бровями, как у певиц Донны Саммер или Дайаны Росс. Еще одна модница того десятилетия — Арета Франклин. Ее дуги смотрелись естественно, будто их никогда не касался пинцет для выщипывания.

1980-е

В 80-е Уитни Хьюстон стала расчесывать волоски вверх, чтобы визуально придать бровям пышности. Вслед за ней так начали делать многие женщины. Еще одна законодательница моды того десятилетия — актриса Брук Шилдс. Ее пример заставил многих девушек и вовсе отказаться от пинцета.

1990-е

В отличие от предыдущего десятилетия, в 90-е годы девушки носили тонкие, как карандаш, брови, а-ля Кейт Мосс. Гвен Стефани, которую таблоиды называли олицетворением десятилетия, дала начало еще одному модному веянию: украшать их. Между дугами и поверх них она наклеивала блестящие камни.

2000-е

После 90-х, когда многие женщины годами выщипывали брови и волоски попросту перестали расти, настала эра нарисованных дуг. По форме они были тонкие и длинные, обычно с более высоким изгибом, чем десятью годами ранее.

2010-е

Примером для подражания многих в 2010-х была Ким Кардашьян. Она показала, как красиво может выглядеть естественная форма дуг. Удлиненные плоские брови чаще выбирали девушки с округлыми лицами, как у Селены Гомес. А в 2012 году с возросшей популярностью Кары Делевинь все чаще можно было видеть у женщин густые брови, которые намеренно контрастировали с цветом волос.

2020-е

По мнению модных экспертов, в 2022 году продолжится тенденция на густые естественные брови, и за это стоит благодарить таких див, как Лили Коллинз и Дуа Липа, которые задают этот тренд. Расчесывание волосков осталось в прошлом. Для тех, у кого брови слишком редкие от природы, эксперты из мира красоты предлагают воспользоваться специальными косметическими средствами, которые провоцируют рост волос.

Бонус № 1: как сильно брови могут изменить внешность человека

То, что брови кардинально меняют лицо человека, можно наглядно показать на примере Кристины Агилеры. Она одна из тех женщин, которая была и остается отражением модных тенденций своего времени. К примеру, в нулевых певица ходила с тонкими выщипанными бровями, в 10-х годах пришла к классическому образу, как писали таблоиды. А сейчас, согласно канонам моды, выбрала широкие дуги.

Еще одна знаменитость, по фотографиям которой можно проследить модные веяния, — Мадонна. В 80-е она была невероятно популярна. На церемониях, клипах и концертах певица появлялась в эпатажных нарядах и с ярким макияжем. Мода того времени — густые брови. Ближе к 2010-м королева поп-музыки выбрала более естественный образ — дуги стали аккуратно выщипанными, но достаточно широкими благодаря подкрашиванию. А по последним фото певицы в инстаграме можно понять, что Мадонна и в 2021 году следует мировым тенденциям красоты.

Бонус № 2: как бы выглядела Мэрилин Монро, если бы носила брови из другого времени